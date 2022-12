Harry - Meghan kiếm tiền bằng cách nào sau khi rời Hoàng gia Anh?

Năm 2020, Hoàng tử Harry và Công nương Meghan gây chấn động toàn cầu khi tuyên bố rời bỏ gia đình Hoàng gia Anh để đến Mỹ sống và trở nên độc lập tài chính.

Harry và Meghan tuyên bố độc lập tài chính sau khi rời Hoàng gia Anh. Ảnh: IG.

Trong cuộc phỏng vấn vào tháng 3/2021 với bà trùm truyền thông Mỹ Oprah Winfrey, đôi vợ chồng cho biết gia đình đã ngừng hỗ trợ tài chính sau khi họ rút lui khỏi các nghĩa vụ hoàng gia. Harry khẳng định họ không nhận được bất kỳ khoản tiền nào từ gia đình vào quý đầu tiên của năm 2020.

Câu hỏi đặt ra là thu nhập của Công tước và Nữ công tước xứ Sussex đến từ đâu để họ trang trải cho cuộc sống cao cấp ở Mỹ.

Khoản hỗ trợ của Vua Charles và tài sản thừa kế từ Công nương Diana

Phát ngôn viên cấp cao của Cung điện Clarence House, dinh thự của Vua Charles khi còn là thái tử, cho biết trên BBC Harry và Meghan nhận được "khoản tiền đáng kể" từ cha để giúp họ chuyển sang độc lập tài chính dễ dàng hơn. Tuy nhiên, theo người phát ngôn, cặp đôi ngừng nhận tài trợ vào mùa hè năm 2020.

Không có con số chính thức nào được công nhận về giá trị tài sản ròng của Hoàng tử Harry và Meghan vào năm 2022. Thống kê của Money.com năm 2018 tiết lộ đôi vợ chồng có tối thiểu khoảng 30 triệu USD. Đây là con số được đưa ra trước khi họ ký thỏa thuận làm phim tài liệu Harry & Meghan . Tháng 2/2021, vài tháng sau khi thương vụ với Netflix được công bố, Forbes đưa ra giá trị tài sản ròng ước tính của họ là 10 triệu USD.

Không chỉ nhận hỗ trợ từ cha, Harry còn có một khoản đến từ tài sản của mẹ, Công nương Diana. Anh thừa hưởng khoảng 10 triệu USD sau cái chết của mẹ vào ngày 31/8/1997.

Harry từng đề cập với Oprah Winfrey về khoản thừa kế từ tài sản của mẹ ruột. Anh nhấn mạnh nếu không có nó họ không thể tự tin ra sống riêng ở Mỹ.

Tiền lương trước khi kết hôn

Harry và Meghan đều có khoản tích lũy trước khi kết hôn. Ảnh: Harpo Productions.

Hoàng tử Harry phục vụ trong quân đội 10 năm, bao gồm cả thời gian tại Afghanistan. Theo SCMP , mỗi năm, anh nhận được mức lương và trợ cấp 50.000 USD.

Trong khi đó, thời gian làm diễn viên, Meghan được cho là tích lũy được khối tài sản ròng khoảng 5 triệu USD. Theo đó, cô kiếm được 50.000 USD cho mỗi tập phim Suits . Cô cũng nhận tổng cộng 360.000 USD cho các vai diễn trong các bộ phim Remember Me và The Candidate vào năm 2010. Bên cạnh đó, người đẹp 41 tuổi thu về khoảng 80.000 USD/năm tiền quảng cáo từ blog phong cách sống có tên The Tig . Cô đóng blog sau khi đính hôn với Harry.

Phát hành sách

Tháng 6/2021, Meghan ra mắt cuốn sách dành cho thiếu nhi The Bench , lấy cảm hứng từ bài thơ Ngày của Cha mà cô ấy viết cho Hoàng tử Harry. Cuốn sách nói về mối quan hệ giữa cha và con trai từ góc nhìn của một người mẹ. Nó trở thành sách bán chạy nhất của New York Times chỉ trong vòng một tuần sau khi phát hành.

Theo truyền thông Anh, Markle có khả năng nhận được khoản tạm ứng 700.000 USD cho The Bench .

Tiếp bước vợ, Hoàng tử Harry dự kiến phát hành tự truyện Spare vào ngày 10/1/2023. Tên cuốn sách có nghĩa “dự phòng”, được cho là ám chỉ vai trò của anh trong Hoàng gia Anh khi là em trai của người thừa kế ngai vàng Anh và có khả năng không bao giờ trở thành vua.

Chưa rõ doanh thu của sách nhưng tháng 8/2021, Harry cam kết hỗ trợ 1,5 triệu USD từ số tiền thu được sau khi bán cuốn hồi ký cho Sentebale, tổ chức từ thiện hỗ trợ trẻ em và thanh thiếu niên bị ảnh hưởng bởi HIV và AIDS.

Thành lập công ty sản xuất

Tháng 9/2020, Hoàng tử Harry và Meghan thành lập công ty sản xuất riêng. Công ty này thay mặt vợ chồng nhà Sussex ký thỏa thuận làm phim tài liệu với Netflix trị giá 100 triệu USD.

Hai phần phim tài liệu lần lượt lên sóng ngày 8 và 15/12 hiện gây tranh cãi lớn trên toàn thế giới. Người Anh chỉ trích cặp đôi phản bội gia đình, đất nước. Trong khi đó, một bộ phận khác ca ngợi họ dũng cảm nói lên sự thật và đấu tranh cho bất công, phân biệt chủng tộc.

Ngoài ra, Harry và Meghan cũng nhận được 30 triệu USD cho hợp đồng sản xuất chương trình podcast với Spotify

Theo Forbes , cặp đôi không sản xuất bất kỳ nội dung nào cho nền tảng này vào năm 2021, buộc Spotify phải vào cuộc thúc giục. Sau đó, Meghan mới phát hành podcast Archetypes , hướng tới mục tiêu giải phóng phụ nữ.

Harry và Meghan tiêu tiền như thế nào?

Không có hỗ trợ của Hoàng gia Anh, Harry và Meghan vẫn tự chi trả được cho lối sống xa hoa ở Mỹ. Ảnh: AP.

Sau khi rút lui khỏi vai trò hoàng gia cao cấp, Meghan và Harry phải hoàn trả 2,9 triệu USD chi phí cải tạo ngôi nhà của họ, Frogmore Cottage ở Windsor (Anh). Theo BBC , chi phí ban đầu được lấy từ tiền thuế của người dân Anh. Sau ký thỏa thuận làm phim tài liệu, cặp đôi đã trả hết số tiền đó.

Tháng 7/2020, họ mua ngôi nhà đầu tiên, một điền trang khu nhà giàu Montecito ở Santa Barbara, California (Mỹ), với giá 15 triệu USD. Ngôi nhà rộng khoảng 1.347 m2.

Cuộc sống của Harry và Meghan ở Mỹ cao cấp không kém giới siêu giàu địa phương. Tháng 9/2021, họ nghỉ tại khách sạn Carlyle trong chuyến đi đến thành phố New York. Đây là điểm đến thường xuyên của Công nương Diana. Căn hộ hai phòng ngủ sang trọng mà họ thuê có giá lên tới 8.000 USD/đêm.

Đầu tháng 12, đôi vợ chồng sử dụng chuyên cơ riêng để đến New York tham dự tham dự Gala trao giải Ripple of Hope của Tổ chức nhân quyền Robert F. Kennedy ở khách sạn Hilton Midtown. Trước đó, Meghan cũng đến Indianapolis để dự sự kiện trao quyền cho phụ nữ bằng máy bay riêng.

The Times cho biết đôi vợ chồng bị chỉ trích vì lãng phí nhiên liệu, gây tác động xấu cho môi trường.

Khi được hỏi về việc gia đình sử dụng máy bay riêng vào năm 2019, Harry cho biết 99% các chuyến đi của anh đều dùng máy bay thương mại, nhưng thỉnh thoảng vẫn phải sử dụng phương tiện riêng để đảm bảo an toàn cho gia đình.

Bên cạnh đó, Harry và Meghan dành một khoản để thuê vệ sĩ. Trong tuyên bố vào tháng 1, đại diện của cặp đôi tiết lộ họ tự bỏ tiền túi thuê đội an ninh riêng khi trở về Anh. Tuy vậy, họ chưa thực sự cảm thấy an toàn và muốn có thêm sự bảo vệ từ phía cảnh sát.

Theo SCMP