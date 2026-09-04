Harry - Meghan đối mặt khoản chi lớn khi Archie và Lilibet đi học ở Anh: Gần 1 tỷ đồng mỗi năm

Việc Vương tử Harry và Meghan Markle đưa hai con Archie và Lilibet trở lại Anh đang kéo theo sự quan tâm lớn, không chỉ bởi đây là thay đổi quan trọng trong cuộc sống của gia đình Sussex mà còn bởi môi trường học tập mà hai bé sắp bước vào. Theo các báo cáo mới nhất, Archie (7 tuổi) và Lilibet (5 tuổi), đã được ghi danh tại một trường dự bị tư thục ở Anh, dù tên trường vẫn được giữ kín nhằm bảo vệ sự riêng tư của hai đứa trẻ. Ngôi trường được mô tả là có mức học phí hơn 35.000 USD mỗi năm, tương đương khoảng 27.000-29.500 bảng Anh tùy cách quy đổi và thời điểm tính phí.

Mức học phí này chưa bao gồm việc gia đình có thể phải chi thêm cho các khoản liên quan đến hoạt động ngoại khóa, đồng phục, phương tiện đi lại hoặc những dịch vụ bổ sung. Tuy nhiên, điều khiến ngôi trường gây chú ý không chỉ nằm ở con số học phí mà còn ở hệ thống cơ sở vật chất khá xa hoa. Theo các nguồn tin, học sinh tại đây có thể sử dụng bể bơi trong nhà, phòng tập thể dục, sân thể thao ngoài trời, nhiều sân cỏ nhân tạo, các phòng nghệ thuật và phòng thí nghiệm khoa học. Khuôn viên trường thậm chí có lối tiếp cận sông để phục vụ những hoạt động như chèo thuyền và kayak.

Môi trường học tập còn được trang bị nhà hát, trung tâm âm nhạc và nghệ thuật biểu diễn cùng nhiều không gian dành cho việc luyện tập, biểu diễn. Một điểm khá đặc biệt khác là học sinh được phục vụ các bữa ăn tại nhà ăn của trường, với thực đơn được mô tả là khá phong phú. Những tiện ích này phần nào giải thích vì sao ngôi trường được xếp vào nhóm các cơ sở giáo dục tư thục cao cấp, nơi mức học phí cao đi kèm với một hệ thống hoạt động và dịch vụ toàn diện dành cho học sinh.

Với Harry và Meghan, việc lựa chọn trường tư có mức học phí cao cũng cho thấy họ đang phải cân nhắc nhiều yếu tố khi đưa con trở lại Anh. Sau khi rời Hoàng gia năm 2020 và chuyển tới California, hai bé Archie và Lilibet chủ yếu lớn lên tại Mỹ. Archie sinh tại Anh nhưng phần lớn thời thơ ấu sống ở California, trong khi Lilibet sinh tại Mỹ. Việc cả hai bắt đầu đi học tại Anh vì thế đánh dấu một thay đổi đáng kể trong môi trường sống và giáo dục của các con nhà Sussex.

Đáng chú ý, Harry và Meghan không công khai tên trường của hai con. Trước đó, khi thông tin gia đình trở lại Anh xuất hiện, truyền thông từng đưa ra nhiều dự đoán về nơi Archie và Lilibet có thể theo học, từ những ngôi trường có truyền thống lâu đời của giới thượng lưu Anh đến các trường tư gần khu vực Cotswolds. Tuy nhiên, các thông tin mới nhất cho thấy hai bé đã được lựa chọn một trường khác và danh tính cụ thể vẫn được giữ kín.

Sự kín tiếng này cũng phù hợp với cách Harry và Meghan đang cố gắng bảo vệ đời sống riêng của các con. Theo các báo cáo, trước khi năm học bắt đầu, phụ huynh tại trường được nhắc nhở về việc không tự ý chụp ảnh, quay phim hoặc chia sẻ thông tin về những học sinh khác trên mạng xã hội. Nhà trường được cho là muốn đảm bảo mọi học sinh đều có thể học tập trong môi trường an toàn và riêng tư, đặc biệt khi có những gia đình thu hút sự chú ý của truyền thông.

Trong khi Archie và Lilibet bắt đầu chương mới tại một trường tư ở Anh, người anh họ của hai bé là Hoàng tử George cũng bước vào một cột mốc giáo dục đáng chú ý khi chuẩn bị theo học Eton College. Ngôi trường mà William và Harry từng theo học có mức học phí được báo cáo hơn 63.000 bảng Anh (khoảng 2,2 tỷ đồng) mỗi năm, dù hoàn cảnh học tập của George khác với Archie và Lilibet.

Việc trở lại Anh vì thế không đơn giản chỉ là thay đổi địa điểm sống của gia đình Sussex. Harry và Meghan đang phải xây dựng lại một cuộc sống mới cho hai con trong một môi trường mà họ từng chủ động rời bỏ. Từ trường học, nơi ở cho tới vấn đề an ninh và cách giữ kín đời tư, mỗi lựa chọn đều đi kèm những khoản chi đáng kể. Riêng học phí của Archie và Lilibet, nếu con số hơn 35.000 USD mỗi năm được xác nhận, đã cho thấy chi phí để hai đứa trẻ nhà Sussex có một cuộc sống riêng tư và được học tại một trường tư cao cấp ở Anh không hề nhỏ.

*Theo Express