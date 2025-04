Từ khi rời khỏi vai trò thành viên hoàng gia cấp cao và chuyển đến sống tại California, Vương tử Harry và Meghan Markle đã có nhiều khác biệt trong cách ứng xử với truyền thông. Một trong những khác biệt nổi bật là quan điểm về việc công khai hình ảnh các con. Trong khi Meghan tỏ ra cởi mở hơn khi sử dụng mạng xã hội để xây dựng hình ảnh gia đình, Vương tử Harry lại kiên quyết bảo vệ sự riêng tư tuyệt đối cho Hoàng tử Archie (5 tuổi) và Công chúa Lilibet (3 tuổi).

Theo nhà báo hoàng gia Matt Wilkinson, gần đây Meghan đã chia sẻ một số hình ảnh mờ về các con trong quá trình quảng bá thương hiệu phong cách sống mới As Ever. Mặc dù khuôn mặt các bé không lộ rõ, Wilkinson cho biết hành động này vẫn khiến Vương tử Harry không hài lòng. “Theo tôi hiểu thì đến một giai đoạn nhất định, Harry sẽ không muốn con mình bị nhìn thấy. Anh ấy không muốn chúng bị chụp ảnh. Anh ấy có suy nghĩ rằng nếu đưa các con ra khỏi Montecito, sẽ có một đám đông phóng viên cố gắng chụp ảnh chúng”, ông chia sẻ trong podcast A Right Royal.

Quan điểm này xuất phát từ những trải nghiệm tuổi thơ của Harry - người từng lớn lên dưới ống kính sát sao của báo chí, đặc biệt sau cái chết đột ngột của mẹ, Vương phi Diana. Với anh, sự chú ý của truyền thông không chỉ là áp lực, mà còn là nỗi đau không nguôi. Do đó, anh muốn các con mình có một tuổi thơ bình yên, tránh xa sự xâm lấn của công chúng cho đến khi đủ tuổi để tự quyết định.

Trong khi đó, Meghan - vốn quen thuộc với giới truyền thông từ thời còn là diễn viên - có cách tiếp cận hiện đại hơn, chủ động kiểm soát hình ảnh và tận dụng mạng xã hội để kể câu chuyện của gia đình theo cách riêng. Sự khác biệt trong cách tiếp cận này có thể là nguyên nhân âm thầm gây ra những bất đồng trong hậu trường giữa hai vợ chồng.

