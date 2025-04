Harry "chán ghét làm hoàng tử" và xem Meghan là lối thoát

Trong cuộc sống hoàng gia đầy ánh hào quang, ít ai ngờ rằng Vương tử Harry lại không hề hạnh phúc. Tác giả chuyên viết tiểu sử hoàng gia Andrew Morton đã chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn trên podcast Pod Save the Queen của tờ The Mirror vào năm 2022 rằng Harry từng cân nhắc nghiêm túc việc rời khỏi hoàng gia từ trước khi kết hôn. Ông tiết lộ, vợ chồng Harry – Meghan từng có ý định định cư tại New Zealand và đã thảo luận về kế hoạch này với Thủ tướng nước bạn, nhưng mọi chuyện không thành.

Theo ông Morton, Harry tuy sở hữu sức hút tự nhiên, đặc biệt với trẻ em, nhưng chưa bao giờ thực sự thích cuộc sống hoàng gia. Ông nhận xét: “Harry có cách khiến mọi người cảm thấy dễ gần, đặc biệt là với trẻ nhỏ. Hình ảnh anh ấy quỳ xuống ôm một em bé khiến tôi nhớ đến Vương phi Diana. Sự đồng cảm và lòng nhân hậu dường như được truyền lại nguyên vẹn từ mẹ anh”.

Kể từ khi chuyển đến Montecito, California vào năm 2020, Harry không cho thấy dấu hiệu muốn quay lại với công việc hoàng gia. Trong Hội nghị DealBook của The New York Times cuối năm ngoái, anh chia sẻ rằng rất hài lòng với cuộc sống hiện tại – nơi anh có thể tự tay nuôi dạy hai con là Archie (5 tuổi) và Lilibet (3 tuổi). Harry bày tỏ: “Đây là kiểu cuộc sống mà mẹ tôi, Vương phi Diana, từng mong muốn cho tôi”. Anh nói thêm rằng được làm những điều mà mình không thể thực hiện ở Anh cùng các con là “một món quà lớn”, và anh biết ơn vì điều đó.

Tác giả Morton cũng cho biết kế hoạch chuyển đến New Zealand cho thấy quyết định rời hoàng gia không hề bộc phát. Đó là điều đã được Harry và Meghan trăn trở từ lâu. Dù rời khỏi Hoàng gia Anh, Harry vẫn khẳng định mong muốn tiếp tục các hoạt động từ thiện tại Mỹ và xây dựng một cuộc sống độc lập cho gia đình nhỏ của mình.

Theo Express