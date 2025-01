Sáng thứ Tư, luật sư của Vương tử Harry - Công tước xứ Sussex tuyên bố News Group Newspapers (NGN) đã đưa ra lời xin lỗi "rõ ràng" và đồng ý bồi thường thiệt hại đáng kể. Theo phóng viên hoàng gia Chris Ship, số tiền bồi thường lên tới tám con số, một khoản bổ sung đáng kể vào tổng số tiền mà NGN đã phải chi trả. Khoản tiền này là kết quả của nhiều năm kiện tụng xuất phát từ cáo buộc thu thập thông tin bất hợp pháp của các nhà báo và thám tử tư làm việc cho các tờ báo của NGN.

Vương tử Harry và cựu phó lãnh đạo Đảng Lao động Lord Tom Watson là những nguyên đơn cuối cùng trong vụ kiện chống lại NGN. Trước đó, NGN đã phủ nhận các cáo buộc. Nhiều nhân vật nổi tiếng khác, bao gồm cả nam diễn viên Hugh Grant, đã dàn xếp các vụ kiện tương tự. Tính đến năm 2021, NGN được cho là đã chi hơn 1 tỷ bảng Anh tiền bồi thường thiệt hại cho 1.300 người, bao gồm cả chi phí pháp lý. Kể từ đó, công ty của Murdoch đã đạt được thỏa thuận dàn xếp với 39 cá nhân khác, và đỉnh điểm là thỏa thuận mới nhất với Công tước xứ Sussex.

Từ tháng 7 đến tháng 12 năm ngoái, 39 cá nhân đạt được thỏa thuận với NGN bao gồm cả nam diễn viên Hugh Grant. Ông Grant đã giải quyết vụ kiện của mình vào tháng 4 sau khi được cảnh báo rằng ông có nguy cơ phải trả 10 triệu bảng Anh chi phí pháp lý nếu vụ án được đưa ra xét xử. Những nhân vật nổi tiếng khác đã dàn xếp bao gồm nữ diễn viên Sienna Miller, cựu cầu thủ bóng đá Paul Gascoigne, diễn viên hài Catherine Tate, người dẫn chương trình radio Chris Moyles, thành viên nhóm Spice Girl Melanie Chisholm, cựu thành viên Boyzone Shane Lynch và nam diễn viên Mathew Horne.

Đối với Vương tử Harry, khoản bồi thường tài chính có lẽ chỉ là thứ yếu so với lời xin lỗi "đầy đủ và rõ ràng" mà tờ The Sun đưa ra vì đã sử dụng thám tử tư. Tờ News of the World (nay đã ngừng hoạt động) cũng xin lỗi vì hành vi nghe lén điện thoại. NGN cũng xin lỗi Công tước vì "ảnh hưởng đối với anh ấy từ việc đưa tin rộng rãi và xâm phạm nghiêm trọng vào cuộc sống riêng tư của anh ấy, cũng như cuộc sống riêng tư của cố Vương phi Diana, đặc biệt là trong những năm tháng tuổi trẻ của anh ấy."

Phát biểu bên ngoài Tòa án Tối cao ở London (Anh), luật sư của Harry, ông David Sherborne, mô tả các thỏa thuận này là "sự minh oan cho hàng trăm nguyên đơn khác bị ép buộc phải dàn xếp." Luật sư Sherborne nói thêm rằng: "Sau khi bị News Group Newspapers phản kháng, phủ nhận và kiện tụng không ngừng – bao gồm cả việc chi hơn một tỷ bảng Anh cho các khoản thanh toán và chi phí pháp lý, cũng như trả tiền cho những người trong cuộc để ngăn chặn toàn bộ sự thật bị phanh phui – News UK cuối cùng đã phải chịu trách nhiệm cho hành vi bất hợp pháp và sự coi thường trắng trợn luật pháp của mình".

Trong một tuyên bố vào chiều thứ Tư, người phát ngôn của NGN làm rõ rằng lời xin lỗi gửi tới Harry bao gồm "các sự cố hoạt động bất hợp pháp do các thám tử tư làm việc cho tờ The Sun thực hiện, không phải do các nhà báo, trong giai đoạn 1996-2011." Người phát ngôn nói thêm: "Hiện tại có các biện pháp kiểm soát và quy trình mạnh mẽ tại tất cả các ấn phẩm của chúng tôi để đảm bảo điều này không thể xảy ra nữa. Không có vụ nghe lén thư thoại nào trên tờ The Sun." Họ cũng đề cập đến các cáo buộc công khai rằng News International đã tiêu hủy bằng chứng vào năm 2010-2011, nói rằng những tuyên bố này "đáng lẽ ra đã là chủ đề của một thách thức đáng kể tại phiên tòa" và "tiếp tục bị bác bỏ mạnh mẽ".

Theo People