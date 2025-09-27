Mới đây, Victoria Beckham đã khiến dân tình chú ý khi đăng Instagram khoảnh khắc chuẩn bị trang phục cho cả gia đình trước show tại Paris Fashion Week - và nhân vật gây bất ngờ nhất lại là cô con gái út Harper Beckham - thiếu nữ mới tròn 14 tuổi.

Bộ váy "đi ngược truyền thống"

Nếu bạn từng quen với Harper trong những chiếc váy slip bằng lụa mỏng, dây áo nhỏ mỏng manh thì lần này cô bé đã "chơi lớn": Harper diện một chiếc váy bandeau đen, không dây, phần cổ áo điểm tua rua tinh tế, vẫn giữ chiều dài maxi đặc trưng.

Chính sự thay đổi này làm nên nét mới trong phong cách của Harper - không còn là "bản sao mini" của mẹ, mà có cá tính riêng, mạnh mẽ hơn.

Harper: Tuýp khách mời thường trực

Việc Harper xuất hiện tại Tuần lễ thời trang Paris từ lâu không còn là điều xa lạ. Harper Beckham từ nhỏ đã thường xuyên xuất hiện trong các show thời trang cùng mẹ, ngồi hàng ghế đầu (FROW) như một "must-see" mỗi mùa.Khoảnh khắc đáng nhớ nhất: năm 2015, Harper mới 3 tuổi, cùng gia đình đến show Burberry, ngồi cạnh Anna Wintour với trang phục mini trench - lúc đó ai cũng "ghen tỵ" vì cô bé đã được ưu ái như vậy.

Harper giờ đã "lên đời" mạng xã hội

Một chi tiết không kém phần thú vị: Victoria mới đây thông báo Harper có tài khoản Instagram cá nhân, được xác minh, nhưng để chế độ riêng tư. Hiện Harper theo hơn 70 người và theo dõi khoảng hơn 30 người theo dõi. Mô tả Instagram của Harper là "Cô nàng tóc vàng yêu thích của bạn, London/Los Angeles/Miami". Post đầu tiên của Harper và được Victoria chia sẻ lại là ảnh selfie giữa hai mẹ con, caption "Kisses" đầy tình cảm.



