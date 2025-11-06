Nam Em công khai mối quan hệ với bạn trai Bùi Hữu Cường vào cuối tháng 11/2023. Trong khoảng thời gian bên nhau, cặp đôi này không ít lần là chủ đề bàn luận xôn xao vì đấu tố nhau trên mạng xã hội. Nam Em và bạn trai từng chia tay nhưng rồi lại tái hợp.

Trong một sự kiện mới đây, người đẹp sinh năm 1996 hé lộ với truyền thông về dự định tổ chức đám cưới. Cô cho biết khi nào làm sẽ thông báo, mời mọi người tới chung vui cùng với mình. Khi thấy điều kiện kinh tế ổn định, Nam Em sẽ tổ chức đám cưới. "Tôi muốn làm đám cưới bự. Khi thấy tài chính ổn, kinh tế oke thì mình làm chứ không phải phông bạt. Ngày cưới là ngày rất trọng đại. Hôn nhân là cả một đời người mà, mình không làm vội vàng", Nam Em cho hay.

Nữ ca sĩ chia sẻ, hiện tại cô không còn mặn mà với những ồn ào hay thị phi như trước, mà chỉ muốn tập trung làm việc và tận hưởng cuộc sống riêng tư, bình yên. Cô cho biết bản thân đang trong quá trình chữa lành, hoàn thiện và nỗ lực thay đổi những thiếu sót của mình.

Nam Em chia sẻ về kế hoạch tổ chức đám cưới trong tương lai (Nguồn: @saigonstories_channel)

Người đẹp 9x khẳng định sẽ làm đám cưới khi đầy đủ về kinh tế, không tổ chức với mục đích phông bạt

Nam Em công khai bạn trai vào cuối tháng 11/2023. Sau khi chia sẻ chuyện tình cảm, cư dân mạng khui bạn trai Nam Em có quá khứ không đẹp, nợ nần chồng chất và từng có 2 đời vợ. Chuyện tình của cả hai sau đó vướng không ít sóng gió và Nam Em phải nhiều lần lên tiếng để bảo vệ bạn trai.

Từ khi công khai chuyện tình cảm với bạn trai Hữu Cường, Nam Em liên tiếp nhận về những tranh cãi trái chiều

Vào tháng 4/2024, Nam Em từng bị xử phạt vì liên tục livestream đưa ra những thông tin sai lệch. Hậu vướng lùm xùm, hình ảnh của người đẹp sinh năm 1996 đã bị ảnh hưởng nặng nề trong mắt công chúng. Cô từng lui về ở ẩn một thời gian dài, không còn xuất hiện ở các sự kiện giải trí hay đi biểu diễn. Hiện tại, Nam Em đã bắt đầu nhận show, lộ diện trở lại.

Trên mạng xã hội, Nam Em từng viết bài đăng dài mong khán giả sẽ thông cảm và bao dung cho những lùm xùm đã qua của mình. "Em quyết định mặc đồ đẹp. Bước lên sân khấu và làm chủ ánh đèn. Vì em biết chỉ có sự tỉnh táo - xinh đẹp - mạnh mẽ mới có thể giúp em tốt hơn. Càng khóc càng quỵ luỵ càng xấu xí chỉ khiến người khác trở nên chán ghét.

Mọi người hết sức thông cảm và bao dung cho những lần mà em hỗn. Tâm em sân si. Vì vốn dĩ chúng ta không hoàn hảo và em cũng vậy. Ông trời cho em giọng hát - sắc đẹp. Thì phải cho em cái nết thấy gớm. Bởi mới có câu tốt gỗ hơn tốt nước sơn. Mỗi ngày em đều cố gắng và nỗ lực rất nhiều để nhìn bản thân mà sửa. Chỉ mong khán giả cho 1 con đường lui. Vì quá khứ đã qua nhưng nỗi đau vẫn còn đó. Mỗi ngày em đều có gắng sám hối nghiệp chướng mà em đã gây ra", cô viết.

Nam Em và bạn trai từng là tâm điểm bàn tán vì hàng loạt lùm xùm, đấu tố trên mạng xã hội