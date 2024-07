Cú trở lại của ông hoàng nhạc rap

Sau hai đĩa đơn Houdini và Tobey khuấy động bầu không khí của thị trường âm nhạc Âu - Mỹ, rapper huyền thoại Eminem đã chính thức tung ra album The Death of Slim Shady (Coup de Grâce) đánh dấu sự trở lại sau 4 năm vắng bóng kể từ album năm 2020.

Album mới của Eminem phá chuỗi thành tích 12 tuần bởi Taylor Swift

Album phòng thu mới nhất của nam rapper 51 tuổi - The Death of Slim Shady (Coup de Grâce) đã ra mắt ở vị trí đầu bảng xếp hạng Album Billboard 200 với 281.000 đơn vị album tương đương, theo Billboard, dựa trên dữ liệu từ Luminate. Album này hiện đang có tuần bán chạy nhất trong số các album rap ra mắt trong năm 2024 với 164.500 album, tương đương với 220 triệu lượt phát trực tuyến theo yêu cầu chính thức, 114.000 lượt tải xuống album kỹ thuật số và 2.500 album bán ra.

The Death of Slim Shady là album thứ 11 của Eminem đạt vị trí số 1, ngang bằng với Bruce Springsteen, Barbra Streisand và Kanye West và ghi cho mình thành tích có số lượng no.1 nhiều thứ năm trên bảng xếp hạng album uy tín này.

Nam rapper mang Slim Shady có mái tóc bạch kim từ những năm 2000 trở lại trong MV Houdini

Với sự thành công trên các bảng xếp hạng, album đã thành công trong việc giúp Eminem “soán ngôi" Taylor Swift, nữ nghệ sĩ với album The Tortured Poets Department dành 12 tuần liên tiếp ở vị trí đầu bảng xếp hạng. Đây cũng là thành tích tốt nhất trong sự nghiệp của nữ ca sĩ nhạc pop 34 tuổi này khi giữ vị trí số 1 trong suốt 3 tháng ròng. Trước “cơn bão" Eminem, The Tortured Poets Department đã lùi về vị trí số 4 trên bảng xếp hạng tuần này.

Để quảng bá cho album, Eminem đã thực hiện chiến dịch độc đáo với hình ảnh bia mộ và cáo phó trên báo Detroit Free Press, đồng thời khuyến khích người hâm mộ thưởng thức album theo đúng thứ tự các bài hát. Với chủ đề xoay quanh sự nghiệp và những tranh cãi bùng nổ trong suốt chặng đường âm nhạc, The Death of Slim Shady (Coup de Grâce) được xem như lời chào tạm biệt cuối cùng dành cho nhân vật phản diện Slim Shady - một hình ảnh gắn liền với tên tuổi của Eminem.

Album thứ 11 của Eminem giành vị trí đầu bảng xếp hạng Billboard Hot 200 Album

Album chứa đầy những đề tài và chiêu trò gây tranh cãi mà Eminem đã sử dụng trong các album trước đó khi ca khúc Road Rage là một cuộc chỉ trích vào phong trào "body positivity", còn Bad One là một trò đùa về sức khỏe tinh thần của Kanye West/Ye.

Mặc dù đã nỗ lực mang đầy chiêu trò cùng tai tiếng cho album trở lại, Eminem - người gần như đã về hưu cùng album Music to Be Murdered By từ năm 2020, cũng chỉ gây được ít chú ý khi nhắc đến nữ rapper nổi tiếng đương thời Megan Thee Stallion. Sau vụ việc đó, nam rapper vẫn không thể gây đủ nhiệt cho các thế hệ nghe nhạc trẻ tuổi - thành phần chính trong thị trường âm nhạc hiện tại.

Tranh cãi trái chiều về chất lượng âm nhạc

Tuy “nóng sốt" là vậy, anh vẫn chịu sự chỉ trích và loạt điểm số tiêu cực từ giới chuyên môn. Các nhà phê bình âm nhạc liên tục đưa ra số điểm thấp dưới trung bình cho album, trang Album Of The Year thậm chí còn cho rằng đây là một sự vẫy vùng của một nam rapper ngoài 50 tuổi đang “kiếm chuyện” với giới trẻ. Và nam rapper thực sự nên nghỉ hưu đi thôi.

The Death of Slim Shady chỉ nhận được 4.8 điểm từ Pitchfork

Khi album mới của Eminem nhận được số điểm 4.8/10 từ Pitchfork, anh ngay lập tức lọt vào tầm ngắm của Peppa Pig - nhân vật hoạt hình là chủ nhân của album được đánh giá 6.5 điểm từ Pitchfork, đồng thời là “cơn ác mộng” của bất kỳ album nào ra mắt có số điểm dưới 6.5. Peppa Pig và con số 6.5 như một “giới hạn" dành cho các nghệ sĩ chân chính. Rằng nếu họ không vượt nổi điểm 6.5 thì còn thua cả 1 nhân vật hoạt hình! Trước đây, chính Taylor Swift cùng The Tortured Poets Department cũng bị nhân vật này réo tên khi chỉ thu về con số 6.0/10.

Trở lại với album của Eminem, Pitchfork cho rằng The Death of Slim Shady chỉ mang lại cảm giác cũ kỹ của Eminem khi buộc tội công chúng Mỹ khát máu, phản ánh tinh thần thời đại của những nhà tư tưởng cấm sách và những người biểu tình có vũ trang.

Các album có điểm số dưới 6.5 sẽ đều bị Peppa Pig "khịa", dù bạn là Taylor Swift hay Kanye West

“Cho dù anh ấy có tự nhận thức được mình sẽ trở thành một ông già da trắng sợ hãi một nền văn hóa đang thay đổi như thế nào, Eminem dường như không thể đối điện được sự thật đó. Anh vẫn là một trong những nghệ sĩ bán chạy nhất và được phát trực tuyến nhiều nhất tại Hoa Kỳ, nhưng Eminem luôn ở thế yếu, giống như một kẻ man rợ giàu có ở cổng thành đang làm việc chăm chỉ nhất có thể để thuyết phục những người chỉ trích rằng anh xứng đáng được khen ngợi.” - Tờ báo này cho biết.

Tờ Rolling Stones cho album đánh giá khiêm tốn với chỉ 2 sao, cùng một tiêu đề hết sức mỉa mai: “Anh cố lắm rồi!”. Rapper vĩ đại một thời giờ đây nghe như một ngôi sao đang đổ mồ hôi hột, cố gắng trấn an mọi người là anh ta vẫn còn thời hoàng kim.

Eminem ngoài 50 tuổi đến xem giải đấu NFL Draft

Bất kể điều gì thúc đẩy Eminem thực sự hoàn thành và phát hành album mới của mình, thì đó không thể là tiền, hay danh tiếng, hay bất kỳ ý kiến gì cần chia sẻ. Nam rapper là một tâm hồn nhạy cảm và anh ấy cần sự công nhận. Tờ báo này còn cho rằng thật buồn cười khi nam rapper quyết định trở lại với những câu chuyện từ cách đây 20 năm: vẫn đổ lỗi cho phụ nữ về những vấn đề của mình, sợ những người chuyển giới, tức giận vì ý tưởng những người kỳ lạ làm những điều kỳ lạ, vẫn than phiền về mẹ mình?

Tờ báo này cũng cho biết đây không phải là tương lai mà bất kỳ ai cũng hy vọng ở Eminem khi ở năm 2001 giữa thời kỳ đỉnh cao, anh chàng cũng đã từng thế này. Sau ngần ấy năm, ai cũng thấy rằng Eminem có thể làm được nhiều hơn thế trong cả âm nhạc và đời tư — nhưng chỉ khi anh ấy thực sự muốn đứng dậy và bắt đầu sống tiếp.

Dù đã thuộc thế hệ lão làng, Eminem vẫn còn "cháy "cực kỳ trên sân khấu Concert ở Michigan Central vào tháng 6 vừa qua, trước thềm ra mắt album mới

Tạp chí Variety nhẹ tay hơn khi đưa ra những lời bình trung lập: Rốt cuộc, Eminem là ai nếu không có Slim Shady? Album mới của Eminem êm đềm và trầm ngâm, như đã thể hiện trong Revival năm 2017. Tác giả cho rằng thật tệ nếu Eminem chọn cách dựa dẫm quá nhiều vào sự hỗn loạn của nhân vật Slim Shady cùng sự non nớt và kém hiểu biết từ nhân vật này, làm lu mờ đi những di sản mà anh đã tạo nên trong nhiều năm.

Tuy vậy, tạp chí này cũng cho rằng album vẫn có những điểm sáng như những khoảnh khắc phản tư của Eminem, hay ca khúc Temporary với sự góp mặt của Skylar Grey cùng một bài thơ ca ngợi con gái Hailie của anh, với đoạn ghi âm của cô bé khi còn là một đứa trẻ và được coi là kỷ niệm về tình yêu của anh dành cho cô bé khi nam rapper mất đi.

Eminem tại đám cưới của con gái Hailie - người xuất hiện như một điểm sáng trong album

Trang Sputnik Music vốn nổi tiếng với các sản phẩm âm nhạc của giới rapper lại dành một số lời khen ngợi cho album dù chỉ cho số điểm 3.7. Tác giả bình luận về lí do tất yếu mà Eminem phải đem Slim Shady trở lại vào năm 2024: “Thật không may, đối với tất cả sự dí dỏm và trung thực sắc sảo của Slim Shady, anh ấy là một thiếu niên táo bạo với sự nổi loạn của tuổi trẻ, điều mà Eminem thực tế không thể duy trì mãi mãi. Tuy nhiên, vấn đề là nó đã trở thành thước đo chính xác được sử dụng để đánh giá tác phẩm của anh ấy kể từ khi loại bỏ nhân vật này vào năm 1997.”

Trang báo này cho rằng The Death of Slim Shady (Coupe De Grâce) là album hay nhất mà Eminem đã thực hiện kể từ The Marshall Mathers LP2. Eminem nhìn thấy tiềm năng trong việc đưa Slim Shady trở lại, vì nó mang đến cho anh ta cơ hội để “gây bão" thế giới thêm một lần nữa.

Dù mới được mang trở lại nhưng Slim Shady - nhân cách "ngông cuồng" cũng được Eminem cho "bay màu" trong chính album này

Và mặc cho những luồng ý kiến khác nhau, một điều mà netizen đều công nhận là album này chỉ gây được tiếng vang trong cộng đồng fandom riêng của Eminem hoặc cùng lắm là giới rapper mộ điệu mà thôi. Trước sự “biến mất" của các đĩa đơn cùng tầm ảnh hưởng “mờ mịt" trên các diễn đàn dù đã phải mang Slim Shady - nhân vật tai tiếng nhất của mình trở lại, điều Eminem sẽ làm tiếp trong tương lai cũng chính là chủ đề khiến cho nhiều người đặt một dấu hỏi lớn.