Rất nhiều người từng chịu tổn thương trong chuyện tình cảm thường tự nhốt mình trong một vòng lặp của sự dằn vặt và hoài nghi bản thân. Họ soi bóng mình trong gương và tự hỏi: "Tại sao trước đây mình vốn là một người hiền lành, cư xử chừng mực, vậy mà từ ngày bước vào mối quan hệ này lại biến thành một kẻ hay cáu gắt, hở chút là nước mắt tuôn rơi và cảm xúc mất kiểm soát đến vậy? Có phải tâm lý mình đang thực sự có vấn đề?".

Nếu bạn cũng đang kẹt trong mớ bòng bong của những câu hỏi ấy, xin hãy dừng ngay việc tự phán xét chính mình. Bởi vì trong một mối quan hệ, nếu bạn thường xuyên rơi vào trạng thái kích động và tuyệt vọng, nguyên nhân chưa chắc đã xuất phát từ bạn. Rất có thể, vấn đề nằm ở người đồng hành của bạn, hoặc chính xác hơn là cách hai người tương tác với nhau đã "mắc bệnh".

Vực thẳm của sự im lặng: Nơi không có hồi đáp, chính là bước đường cùng

Dưới góc độ tâm lý học, một mối quan hệ khỏe mạnh là nơi cảm xúc và năng lượng được lưu thông qua lại một cách tự nhiên giữa hai con người. Hai người cãi vã, mâu thuẫn vốn dĩ không hề đáng sợ. Điều đáng sợ nhất là khi bạn dang tay ra muốn giao tiếp, muốn cùng nhau giải quyết vấn đề, thì thái độ của đối phương lại lạnh lùng và kín bưng như một bức tường bê tông cốt thép. Họ liên tục lảng tránh, đánh trống lảng sang chuyện khác, hoặc tàn nhẫn hơn là dùng sự im lặng để thực hiện hành vi "bạo lực lạnh". Họ bỏ ngoài tai mọi lời bạn nói, phớt lờ những giọt nước mắt của bạn và thản nhiên làm việc riêng của mình như thể bạn là người tàng hình.

Ngay khoảnh khắc ấy, cảm xúc của bạn thường sẽ bùng nổ ngay lập tức, một sự phẫn nộ không cách nào kìm nén được. Tại sao lại như vậy? Thực chất, ẩn sâu dưới lớp vỏ bọc của sự tức giận điên cuồng ấy lại là nỗi sợ hãi tột cùng và cảm giác bất lực đến thảm hại. Mỗi một tín hiệu giao tiếp bạn phát ra đều giống như hòn đá ném xuống mặt hồ phẳng lặng rồi chìm nghỉm không một tiếng vang. Bạn cảm thấy mình bị phớt lờ hoàn toàn, bị phủ nhận sạch trơn và không nhận được lấy một chút tôn trọng tối thiểu nào. Trong giới tâm lý học có một câu nói vô cùng thấm thía rằng: Nơi không có sự hồi đáp, chính là bước đường cùng. Khi phải đối mặt với cái "bước đường cùng" mà dù có nỗ lực gào thét đến rách cổ họng cũng không đổi lấy được một ánh nhìn này, thì ngay cả một người có bản tính ôn hòa nhất, có cảm xúc ổn định đến mấy cũng sẽ có ngày vỡ vụn phòng tuyến tâm lý và vượt quá giới hạn chịu đựng.

Thái độ "không nhìn thấy": Thứ vũ khí vô hình nhưng sát thương tàn độc nhất

Nói về cái "bước đường cùng" đầy ngạt thở trong một mối quan hệ, bộ phim điện ảnh Vô Vấn Tây Đông từng khắc họa một câu chuyện hôn nhân mang tính ẩn dụ tâm lý cực kỳ sâu sắc giữa hai nhân vật Lưu Thục Phân và Hứa Bá Thường. Hai người họ kết hôn đã nhiều năm, nhưng người chồng Hứa Bá Thường chưa bao giờ chịu ngủ chung một giường với vợ. Trong căn nhà nhỏ ấy, mọi vật dụng sinh hoạt từ cái cốc uống nước đến chiếc bát ăn cơm đều được người chồng phân chia rạch ròi đến mức lạnh gáy. Những đồ vật nào người vợ đã lỡ chạm tay vào, người chồng tuyệt đối không bao giờ động đến lần thứ hai.

Bị giam cầm trong một hệ thống hôn nhân ngột ngạt và vô tình như thế, người vợ Lưu Thục Phân dần bị ép đến mức hóa điên. Cô thường xuyên trút giận lên chồng, vừa đánh vừa chửi bới, đập phá đồ đạc làm cho không khí gia đình lúc nào cũng ầm ĩ, gà bay chó sủa. Thế nhưng, mặc cho cô có điên cuồng gào thét hay đập phá ra sao, người chồng vẫn luôn giữ nguyên một dáng vẻ vô cảm, lạnh lẽo như một khúc gỗ không hồn. Trong mắt những người ngoài cuộc, cô vợ chẳng khác nào một mụ tú bà chua ngoa vô lý, hàng xóm láng giềng ai nấy đều chép miệng xót xa cho người đàn ông hiền lành cam chịu sao lại vớ phải một cô vợ ngang ngược đến thế. Nhưng chẳng ai biết rằng, đằng sau cánh cửa đóng kín ấy, chính sự bạo lực lạnh được lặp đi lặp lại ngày qua ngày của người chồng đã từng bước đẩy người vợ xuống đáy vực của sự tuyệt vọng, để rồi cuối cùng cô chọn cách cực đoan nhất là tự kết liễu sinh mệnh của chính mình.

Trước lúc rời đi, cô đã để lại cho chồng một đoạn độc thoại đẫm nước mắt: "Người ngoài chỉ nhìn thấy cảnh tôi đánh mắng anh ra sao, nhưng họ không bao giờ biết được anh đã đánh tôi như thế nào. Anh không dùng tay để đánh tôi, anh dùng thái độ của anh. Kết hôn ngần ấy năm, mọi thứ trong nhà đều phân chia rõ ràng, của anh là của anh, của tôi là của tôi… Anh khiến tôi cảm thấy, mình là người phụ nữ tồi tệ nhất trên thế giới này". Đây chính là hình thức tấn công ngầm tàn nhẫn nhất trong mọi mối quan hệ: Người đó không buông một lời mắng chửi, không động một ngón tay, nhưng lại dùng thái độ dửng dưng lạnh lẽo để ép bạn biến thành kẻ thủ ác, còn bản thân họ lại khoác lên mình tấm áo của một nạn nhân hoàn hảo không tì vết.

Thức tỉnh và nhìn nhận lại mối quan hệ: Bước đầu tiên để tìm lại chính mình

Trong các mối quan hệ xã hội thường ngày, nếu bạn vẫn luôn đối xử với đồng nghiệp, bạn bè hay thậm chí là người lạ ngoài đường bằng một thái độ nhã nhặn, chừng mực và thấu tình đạt lý, nhưng cứ hễ về đến nhà đối diện với người bạn đời là lại không thể kiểm soát được cơn thịnh nộ và trở nên cay nghiệt, thì đây chính là lúc bạn cần phải dừng lại để nhìn nhận mọi thứ một cách sâu sắc hơn.

Xin đừng tiếp tục tự dán lên trán mình cái nhãn mác "người phụ nữ có cảm xúc bất ổn" hay "người vợ tồi tệ" nữa. Thứ bạn cần làm lúc này là chậm lại và quan sát: Có phải chính sự phản hồi lạnh nhạt và thờ ơ của đối phương đã liên tục châm ngòi cho những quả bom cảm xúc trong bạn? Có phải mô hình giao tiếp "một người mải miết đuổi theo - một người lạnh lùng chạy trốn" giữa hai người đã xuất hiện những rạn nứt không thể vãn hồi? Nhìn thấy được gốc rễ của vấn đề chính là bước đầu tiên để thay đổi.

Khi bạn hiểu ra rằng việc bản thân mất kiểm soát không hoàn toàn là lỗi do mình, bạn sẽ trút bỏ được gánh nặng của sự xấu hổ và ngừng việc tự làm tổn thương chính tâm hồn mình. Chỉ khi nhìn rõ được sự thật về cách hai người đang tương tác, bạn mới có thể tìm lại sức mạnh nội tại vốn có, từ đó bình tâm quyết định xem mình nên thay đổi cách thức giao tiếp, hay là dũng cảm ngồi lại để suy xét xem mối quan hệ này có còn xứng đáng để tiếp tục bước cùng nhau hay không.