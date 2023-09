Hành trình về lại thế giới thực của cậu bé lớn lên trong “giáo phái tận thế”

Một ngày tháng 8/1987, cảnh sát xông vào một ngôi nhà ẩn sâu trong rừng cây bên bờ hồ Eildon, Australia. Lúc này có 7 đứa trẻ đang mặc trang phục giống hệt nhau với mái tóc màu vàng vừa hoàn thành xong buổi tập yoga sáng. Cho đến tận khi được đưa ra khỏi đó đến nhiều năm sau, Ben Shenton - một trong những đứa trẻ ngày đó mới hiểu hết được thế giới mới mà mình đặt chân đến.

Những đứa trẻ được nuôi dưỡng một cách khắc nghiệt trong dị giáo. Ảnh: BBC

Thời thơ ấu trong một thế giới khác lạ

Thế giới mà Ben Shenton sống được định hình bởi Anne Hamilton-Byrne, một huấn luyện viên yoga xinh đẹp và cuốn hút. Cuối những năm 1960, Anne đã thuyết phục nhiều người tham gia vào một giáo phái mà bà ta gọi là The Family (Gia đình). Các thành viên của giáo phái tin rằng Anne là tái sinh của Chúa và đến ngày tận thế, họ sẽ chịu trách nhiệm dẫn dắt cho những người còn sống sót.

Ben và những đứa trẻ khác coi Anne Hamilton-Byrne như mẹ của chúng. Bà ta dạy họ phải tránh xa người ngoài và nếu có ai đến gần nơi họ sống, hãy làm theo lời răn dạy: “Không thấy, không nghe, không biết". Ben Shenton kể lại: “Chúng tôi không được nói bất cứ điều gì với bất kỳ ai không phải là thành viên giáo phái. Nếu có bất kỳ tương tác nào với họ, chúng tôi sẽ bị kiểm tra lại để đảm bảo không tiết lộ thông tin gì ra ngoài”.

Những kẻ cùng hội với Anne được gọi là "dì" và làm nhiệm vụ chăm sóc những đứa trẻ. Chúng phải thức dậy lúc 5 giờ sáng trong phòng kiểu ký túc xá và tuân theo một lịch trình không thay đổi: tập yoga, thiền, học bài, tập yoga, thiền, làm bài tập, đi ngủ. Mặc dù khi cảnh sát đến giải cứu vào năm 1987 chỉ còn một ít trẻ em ở đó, nhưng đã từng có lúc trong giáo phái này có tới 28 đứa trẻ.

Anne Hamilton-Byrne - người phụ nữ lãnh đạo "giáo phái tận thế" The Family. Ảnh: BBC

Ở trong một nơi mang tên “Gia đình”, nhưng lũ trẻ phải những ăn những bữa ăn đạm bạc và thường xuyên bị trừng phạt. Các "dì" dìm đầu bọn trẻ xuống nước và bắt hơ tay trên nến, còn Anna thỉnh thoảng lại dùng giày cao gót nhọn đánh chúng. Ben nói: “Chứng kiến những cảnh tượng đó đã đủ để lại vài vết sẹo tinh thần nghiêm trọng”, bầu không khí đó là một trong những "nỗi sợ hãi trần trụi" nhất đối với tâm hồn non nớt của một đứa trẻ.

Mặc dù Ben không hề thích cách mà mình được giáo dục, nhưng đó là tất cả những gì mà cậu bé lúc ấy biết: "Khi người ta tạo ra một thế giới quan duy nhất cho một đứa trẻ, chúng sẽ không có cơ sở nào khác để đối chiếu cả". Thế nhưng, thế giới quan duy nhất đó cuối cùng đã sụp đổ vào ngày mà cảnh sát đến.

Nằm trên giường trong đêm đầu tiên rời khỏi hồ Eildon, Ben suy xét lại tất cả những gì mình đã nói với cảnh sát ngày hôm đó, để đảm bảo rằng không lỡ tiết lộ điều gì có thể khiến bản thân gặp rắc rối. Đột nhiên, Ben nhận ra điều đó không còn quan trọng nữa, sau này cậu sẽ không cần phải gặp lại Anne. “Tôi nghĩ đó là lần đầu tiên trong đời tôi nhận ra mình được tự do”, Ben nói.

Sự thật được phơi bày và hành trình tìm lại cuộc đời

Sau khi được giải cứu, Ben biết được sự thật là Anne không phải mẹ cậu, mẹ ruột Ben là một “dì” trong giáo phái tên là Joy mà cậu không ưa. Những đứa trẻ khác cũng không phải anh chị em của cậu, một số là con của các thành viên khác trong giáo phái, một số khác là trẻ mồ côi Anne nhận nuôi. Tuổi thực tế của Ben là 15 chứ không phải 14 như mọi người đã nói. Và đương nhiên, Anne không phải là hiện thân của Chúa.

Ben đã phải vật lộn để hòa nhập với cuộc sống mới ở trường học. Khi ba trong số những cậu bạn có tiếng nói ở trường cố gắng bảo vệ Ben, cậu lại cố gắng tránh né họ. Điều đó không gì lạ đối với những đứa trẻ lớn lên trong giáo phái The Family, những mối quan hệ có dấu hiệu gắn bó đều nhanh chóng bị chia cắt, vì vậy cậu chưa từng nếm trải thứ gì gọi là “tình bạn”. Ben xót xa nói: “Thông thường khi muốn xây dựng tình bạn với ai đó, bạn phải có những điểm chung, sở thích chung hoặc quan điểm chung về mọi thứ. Nhưng tôi lại chẳng có những điều đó."

Ben Shenton khó hoà nhập với thế giới thực sau 15 năm đầu đời sinh ra và lớn lên ở "giáo phái tận thế". Ảnh: BBC

Có lẽ cũng vì cuộc sống khép kín đó mà Ben còn đối mặt với chứng trầm cảm và ý nghĩ tự tử. Mọi chuyện lên đến đỉnh điểm vào một đêm trong chuyến dã ngoại năm 1988, cậu đã rơi nước mắt khi giáo viên đến gần và nhắc cậu rằng vì những đứa trẻ khác đã biết nhau từ khi còn nhỏ nên sẽ mất thời gian hơn để làm quen. Các bạn đều rất cởi mở nhưng chính bản thân Ben phải học cách chủ động kết nối với họ.

Ghi nhận lời khuyên từ giáo viên, Ben bắt đầu nghiên cứu kỹ cách người khác cư xử, phân tích về hành động của họ và đưa ra kết luận riêng cho bản thân. Đồng thời, cậu cũng rời khỏi trại trẻ mồ côi và và chuyển đến gia đình nhận nuôi dưỡng. Ben bắt đầu cảm thấy thế giới mới mới thật sự là nhà, là gia đình mà mình nên có. Đến lúc trưởng thành, anh đã được nhận làm vào IBM và làm việc ở đó suốt 22, kết hôn và có hai người con.

Ben khi còn là một thiếu niên sau khi được giải cứu khỏi The Family. Ảnh: BBC

Trong hành trình tìm lại cuộc đời, Ben ngày càng thân thiết với bà ngoại và thường xuyên ghé qua nhà bà. Còn Joy - người “dì” ở giáo phái và cũng là mẹ ruột của Ben đã ra nước ngoài sinh sống. Kể từ lần cuối cùng biết được sự thật, mẹ ruột thậm chí còn nói với Ben rằng bà ta không muốn có mối liên hệ nào với anh. Năm 2006, Ben tình cờ gặp lại mẹ mình khi cả hai cùng đến thăm bà ngoại.

Ben lựa chọn tha thứ cho mẹ, anh kể: “Bà ấy hứa với Anne là sẽ không liên lạc với tôi. Nhưng điều đó không có nghĩa là bà ấy không mong cầu sự quan tâm hay tình yêu thương”. Sau đó, Joy vẫn thân thiết với Anne nhưng đồng thời cũng giữ liên lạc với con trai mình.

Khi đến thăm Ben vào năm 2012, Joy - mẹ anh đã bất ngờ đề nghị Ben cùng đến thăm Anne, vì tò mò nên anh đã đồng ý. Lúc này, Anne đang sống trong nhà chăm sóc và điều trị chứng mất trí nhớ. Khi gặp gỡ, Anne chào đón Joy một cách nồng nhiệt nhưng lại tỏ ra không hề nhận ra Ben. Khi xem lại cuốn album ảnh trong phòng bà ta, anh nhận ra ngay nó chứa đầy những hình ảnh thời thơ ấu của mình. Đó là lần cuối cùng Ben nhìn thấy Anne, bà ta qua đời vào tháng 6 năm 2019 ở tuổi 97.

Anne Hamilton-Byrne và chồng đến hầu toà ở Melbourne năm 1993. Ảnh: BBC

Cho đến tận lúc ấy, Anne cũng chưa từng phải ngồi tù vì những gì mà mình gây ra. Trên thực tế, sự trừng phạt duy nhất mà mà bà ta phải chịu chỉ là khoản tiền phạt 5.000 USD vì làm giả giấy tờ của 3 đứa trẻ. Không có đủ bằng chứng để buộc tội bà ta về bất cứ điều gì khác.

Ben cho rằng cho đến khi chết, Anne vẫn chìm đắm trong tưởng tượng của riêng mình và không hề thấy hối hận: "Nhìn cách bà ta xây dựng nên sự dối trá, duy trì nó và làm tổn hại đến mọi người... Tôi nghĩ bà ta sẽ mãi không biết cái gì gọi là sự ăn năn".

Ben Shenton của hiện tại

Trên thực tế, tất cả những đứa trẻ được nuôi dưỡng ở The Family đều phải chịu nhiều tổn thương ở mức độ khác nhau. Ben Shenton cảm thấy mình được xem là người may mắn vì đã có công việc ổn định và một mái ấm riêng với vợ và các con. Anh thành lập một trang web mang tên "Giải cứu gia đình" để giáo dục mọi người về các giáo phái và quyền tự do ý chí. Ngoài ra, Ben còn viết một cuốn sách kể lại những trải nghiệm của bản thân trong thời thơ ấu và bài học rút ra từ đó. Giờ đây, anh sẽ gác lại quá khứ đau buồn và chỉ hướng về tương lai.