Hành trình công lý - Tập 31: Mặc kệ Hoàng ở nhà ngóng trông, Phương chăm Quân say rượu cả đêm

Trong Hành trình công lý tập 31, ông Hữu được trả tự do sau 10 năm ngồi tù oan là nhờ công lớn của Nguyệt (Thu Quỳnh). Vợ chồng ông Hữu mang quà bánh tới bệnh viện cảm ơn Nguyệt và muốn mời Nguyệt về nhà dùng bữa cơm cảm ơn sau khi ra viện. Nguyệt rớt nước mắt trước tình cảm chân tình của vợ chồng ông Hữu. Vụ án Vương Quang Hữu chính thức khép lại.

Hoàng (Việt Anh) và bà Giang (NSND Như Quỳnh) ngày ngày chợ búa cơm nước, hy vọng "mưa dầm thấm lâu" thì Phương (Hồng Diễm) sẽ sớm tha thứ cho Hoàng. Gọi Khang (Vũ Thái) dậy đi học, Hoàng vô tình thấy trong ví Khang có rất nhiều tiền. Hoàng hỏi con trai nguồn gốc số tiền này nhưng Khang không muốn nói với bố. Khang nói dối là tiền của Phương cho để không bị bố căn vặn rồi bỏ đi. Khang ấm ức trong lòng vì bị bố nghĩ mình ăn trộm tiền. Hai bố con vẫn chưa thể thân thiết lại như xưa để Khang có thể tâm sự mọi chuyện với bố.

Phương gặp Hiệp - bạn thân của Khang - vì Hiệp có rắc rối muốn nhờ Phương cứu. Phương đưa Hiệp về nhà để nói chuyện với mẹ Hiệp. Cùng lúc đó, công an ập tới muốn mời mẹ con Hiệp lên trụ sở để hỏi chuyện. Hiệp có liên quan tới một vụ mua bán chất cấm ở quán karaoke khi tới dự sinh nhật một người bạn.

Mẹ Hiệp ngỡ ngàng không hiểu vì sao lại xảy ra chuyện này. Dù từng không muốn dính dáng gì đến gia đình Phương nhưng trước tình cảnh này, mẹ Hiệp đành đồng ý để Phương làm luật sư bảo vệ quyền lợi cho con trai mình.

Phương đưa Hiệp tới cơ quan công an. Hiệp run rẩy kể lại mọi chuyện, nói tối hôm đó Hiệp được bạn nhờ chuyển tiền mua giày vì cậu bạn này không còn một đồng trong túi. Hiệp sau đó cũng bỏ về trước. Hiệp khai biết cậu bạn này thường xuyên dùng chất cấm và đã khuyên can nhiều lần nhưng không được. Tuy nhiên, Hiệp không hay biết số tiền bạn nhờ chuyển lại tới tài khoản của người bán ma túy. Hiệp may mắn có kết quả xét nghiệm âm tính với ma túy, trong khi đám bạn của Hiệp đều dương tính.

Hiệp gọi điện kể lại chuyện này với Khang và nói đang đi cùng Phương. Khang ngỡ ngàng khi bạn thân gặp rắc rối nhưng cũng động viên Hiệp yên tâm vì kiểu gì Phương cũng có cách cứu Hiệp. Khang giận bố nên đi tới quán Internet mà cậu và Hiệp hay chơi game để giải sầu nhưng lại gặp một đám côn đồ đang đe dọa chị chủ quán - Thương (Trần Vân). Khang lên tiếng bảo vệ cũng bị đám người này dọa nạt nên bị Thương đuổi khéo để tránh gặp rắc rối.

Thương nói với Khang hôm nay quán đóng cửa và tiết lộ với Khang về chuyện của Hiệp. Hóa ra ngày hôm đó Thương cũng có mặt ở quán karaoke và chứng kiến toàn bộ sự việc. Cũng vì Thương âm tính với ma túy nên mới được về. Khang tức tốc về nhà để hỏi mẹ chuyện của Hiệp. Vừa về đến nhà Khang lại thấy bố đang chơi bóng rổ. Hoàng muốn rủ Khang chơi cùng nhưng Khang luôn lảng tránh.

Phương về đến nhà, Khang mới chịu nói ra chuyện số tiền trong ví là được Hiệp đưa cho để đóng tiền đi tham quan với lớp. Khang không muốn đi nữa nên định trả lại Hiệp nhưng chưa gặp Hiệp mà lại bị bố nghi ngờ ăn trộm nên mới có thái độ như vậy. Phương không đồng tình với thái độ của Khang với Hoàng. Dù sao Hoàng vẫn là bố Khang, vẫn luôn yêu thương, quan tâm tới hai anh em Khang và cũng có quyền được biết những gì Khang làm.

Nói chuyện với mẹ về Hiệp, Khang kể có biết một chị chứng kiến vụ việc này. Khang lập tức dẫn Phương tới gặp Thương nhưng Thương đã không còn ở quán. Trong khi đó, ở nhà, bà Giang và Hoàng đã nấu sẵn cơm chờ Phương và Khang về ăn tối. Phương vừa về đến cổng thì lại nhận được điện thoại cầu cứu của Thanh (Cù Thị Trà) nói Quân (Quốc Huy) và Cảnh (Trương Hoàng) đã say mèm, không tài nào đưa họ về nhà.

Bỏ bữa tối, Phương lái xe tới chỗ Quân để đưa Quân về nhà. Vì ký được một hợp đồng lớn cho công ty nên Quân và Cảnh mới cùng ăn mừng và uống say tới mức không thể đứng vững. Phương nói sẽ đưa Quân về nhà nhưng Quân lại tự tin nói anh tự về được. Phương dìu Quân đứng dậy, Quân bước loạng choạng rồi ngã vào Phương.

Đưa Quân về tận nhà, Phương còn nán lại nấu cháo cho Quân, pha nước chanh cho Quân uống. Phương tận tình chăm sóc Quân, đợi Quân ngủ rồi mới ra về. Phương về đến nhà cũng là quá nửa đêm. Hoàng buồn lòng thở dài khi vợ cứ suốt ngày đi sớm về khuya như vậy.

