Vợ tỷ phú Bill Gates đã ngầm biểu lộ "lý do khó nói" báo hiệu cuộc ly hôn đắt đỏ thế giới, lỗi thật sự ở ai?

Thông tin tỷ phú Bill Gates ly hôn khiến rất nhiều người bất ngờ. Nhìn lại 27 năm chung sống và câu chuyện tình yêu của Bill – Melinda mà ai cũng tiếc nuối.

Nhìn lại hành trình họ làm gì cũng "cùng nhau", nhiều người nghi ngờ, phải chăng đó là 1 phần lý do khiến cuộc hôn nhân này kết thúc!

Sự khác biệt ngầm được khẳng định từ lâu nhưng luôn bị "đóng đinh" trong vai người vợ hoàn hảo

Trả lời trong 1 cuộc phỏng vấn vào năm 2018, bà Melinda khẳng định: "Chúng tôi không bao giờ bất đồng, chỉ trêu đùa nhau thôi.

Bill hầu như không bao giờ nhận được câu hỏi này. Nhưng tôi lại được hỏi rất nhiều. Đôi khi, các bài báo ám chỉ rằng Bill phải là người đưa ra quyết định. Nhưng Bill và tôi có sự thống nhất:

Gia đình hạnh phúc của tỷ phú Bill Gates

Đầu tiên, chúng tôi luôn đồng ý về các giá trị cơ bản. Trong đám cưới của chúng tôi, bố mẹ Bill đã tặng chúng tôi một tác phẩm điêu khắc hai con chim đứng cạnh nhau, nhìn sâu vào đường chân trời và nó vẫn được đặt ở trước nhà chúng tôi. Tôi nghĩ về nó mọi lúc, vì về cơ bản, chúng tôi đang nhìn về cùng một hướng.

Thứ hai, Bill rất cởi mở, điều đó không nhất thiết là cách mọi người nhìn nhận về anh ấy. Tôi yêu Bill vì anh ấy có một trái tim nhân hậu, biết lắng nghe người khác và luôn đồng cảm với những gì họ nói. Khi tôi kể một câu chuyện về những gì tôi đã thấy, anh ấy cảm nhận được điều đó. Anh ấy có thể gợi ý tôi thu thập một số dữ liệu để đưa ra biện pháp tốt. Nhưng anh ấy không nghi ngờ tính thực tế của những trải nghiệm hoặc tính đúng đắn trong câu chuyện cũng như nhận định của tôi.

Khi Bill lần đầu tiên chuyển sang thành lập Microsoft, anh ấy đã quen với việc phụ trách, tôi ở nhà với các con. Vì vậy tôi bắt đầu lại sự nghiệp của mình sau. Có những lúc tôi cảm thấy sự khác biệt - trong các cuộc họp khi tôi kín tiếng và anh ấy thì hay thay đổi, hoặc khi đối tác mà chúng tôi gặp nhìn về phía Bill chứ không phải tôi.

Đối với chúng tôi, điều quan trọng là cả hai bình đẳng trong công việc trên nền tảng. Theo thời gian, chúng tôi đã học được cách phản hồi cho nhau ở nhà về những lần chúng tôi không đạt được mục tiêu đó tại văn phòng.

Dần dần, tôi ngày càng tập trung nhiều hơn vào các vấn đề giới, bởi vì tôi đã nhiều lần thấy rằng phụ nữ và trẻ em gái càng được trao quyền thì cộng đồng của họ càng mạnh mẽ. Khi tôi suy nghĩ sâu sắc hơn về sự bình đẳng cho phụ nữ trên toàn thế giới, tôi tự hào rằng Bill và tôi đã cùng nhau đạt được điều đó trong cuộc đời mình.

Đây là sự cân bằng mà các cặp vợ chồng kết hôn trên toàn thế giới luôn cố gắng đạt được. Một trong những lý do khiến công việc này rất thú vị đối với tôi là chúng tôi đã đồng hành cùng nhau trong cuộc hành trình này.

Tất cả ưu điểm của vợ phản chiếu qua công việc

Trong khi đó, tỷ phú Bill Gates lại nhận xét về vợ mình: "Tôi đồng ý với tất cả những điều này! Mặc dù tôi phải thừa nhận rằng Melinda thoải mái hơn, nói chuyện trước đám đông về các chủ đề cá nhân giỏi hơn tôi.

Như cô ấy nói, các giá trị chung của chúng ta phục vụ tốt cho chúng ta. Chúng tôi đồng thuận về những vấn đề lớn. Những bất đồng thường xuyên của chúng tôi lại là khía cạnh chiến thuật. Vì tôi đã là người của công chúng lâu hơn và vì tôi là đàn ông nên một số người cho rằng tôi đang đưa ra những quyết định lớn. Đó không đúng trong nhiều trường hợp.

Một số người coi Melinda là trái tim nền tảng mối quan hệ, là cốt lõi tình cảm. Nhưng cũng như cô ấy biết tôi giàu cảm xúc hơn thứ mà mọi người nhìn thấy, tôi cũng biết cô ấy phân tích được nhiều vấn đề hơn điều mà mọi người nhận ra.

Tôi cũng thích xem cô ấy huy động những người phù hợp có năng lực để giải quyết một vấn đề. Cô ấy giúp tôi hiểu khi nào tôi có thể thúc đẩy các nhóm của chúng tôi làm việc hiệu quả hơn (như tôi đã từng làm ở Microsoft) và khi nào tôi cần phải giảm bớt".

Trước đó, tỷ phú nổi tiếng thế giới từng được ngưỡng mộ vì phát ngôn: "Tôi rửa bát mỗi tối. Những người khác tình nguyện làm việc đó. Nhưng tôi thích làm theo cách của mình".

Có thể thấy, cùng là 1 câu hỏi phỏng vấn nhưng cách trả lời của 2 người hoàn toàn khác nhau. Đọc qua thì có vẻ đều khen nhau nhưng thực chất Bill chỉ nhắc nhiều đến công việc, ưu điểm của vợ trong công việc. Trong khi đó, Melinda chú trọng kể hết về con người chồng, nhẹ nhàng bày tỏ sự lép vế, như thể bà phải gồng mình cố gắng mới có được trạng thái "cùng nhau" ấy.

Trong hồi ký "The Moment Of Lift: How Empowering Women Changes The World" bà Melinda đã chia sẻ: "Chúng tôi đã cùng nhau đi một chặng đường dài trong khoảng 20 năm hoặc lâu hơn kể từ đó. Bill thường xuyên tuyên bố trong các cuộc phỏng vấn rằng, anh ấy luôn có cộng sự trong mọi việc anh ấy từng làm. Điều đó đúng, nhưng không phải lúc nào anh ấy cũng có một cộng sự bình đẳng. Anh ấy đã phải học cách bình đẳng còn tôi phải học cách tiến lên và trở thành người bạn đời bình đẳng".

Cũng đã có lần Melinda than thở trên báo chí rằng Bill làm việc đến 16 tiếng/ ngày. Phải chăng đây là lý do họ quyết định ly hôn? Nhiều người đứng trước thông tin cặp vợ chồng tỷ phú Bill Gates ly hôn thì liên tưởng tới vụ ly hôn giữa Jeff Benzos và vợ rồi đặt ra câu hỏi liệu có 1 kẻ thứ 3 chen ngang thầm lặng nào khác?