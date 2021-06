Hạnh phúc mang thai không kéo dài được bao lâu, vợ chồng tôi đã đón nhận nỗi đau quá lớn và nặng nề

Dốc hết trái tim - Tổng đài "lắng nghe và giải đáp" tất tần tật về phụ nữ. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu - hôn nhân, mà còn có thể nói về những ước mơ, hoài bão; bày tỏ quan điểm, thắc mắc muôn mặt về đời sống; thậm chí kể câu chuyện đời mình... Với hình thức chia sẻ hai chiều, bạn gửi tâm sự về cho Tổng đài - Tổng đài gửi lại bạn hình ảnh minh họa tâm sự đó, hy vọng rằng đây sẽ là nơi gửi gắm tin tưởng của chị em. Ngay bây giờ, hãy dốc hết trái tim qua hòm mail: tongdaitraitim@gmail.com



Mình kết hôn đã gần 2 năm rồi. Hiện tại 2 đứa đã mua được nhà, cuộc sống và công việc vẫn ổn định. Cách đây 6 tháng mình phát hiện có thai. Biết tin này, vợ chồng mình và ba mẹ hai bên đều rất vui mừng. Mình cũng bắt đầu giảm công việc lại để dưỡng thai và giữ sức khoẻ. Vì con, mình đã hạn chế làm việc nặng, rồi đi khám định kì đều đặn.

Cho đến tháng thứ 5, trong 1 lần siêu âm, bác sĩ báo rằng em bé không khoẻ, do mắc bệnh di truyền thiếu máu từ cha hoặc mẹ (mình và chồng mình đều mang gen di truyền, nhưng vì không đi khám sức khoẻ trước khi có thai nên vợ chồng mình hoàn toàn không hay biết là có mang bệnh).

Ảnh minh họa.

Không may em bé bị di truyền thể nặng nên bé bị dị tật (trái tim to hơn và tay chân ngắn hơn so với bình thường). Bác sĩ khuyên mình nên bỏ thai vì giữ sẽ nguy hiểm cho sức khoẻ của mình, và cũng ảnh hưởng nhiều đến em bé sau khi được sinh ra. Vợ chồng mình quyết định dừng lại thai kì, mặc dù rất khó khăn.

Chuyện này đã qua được 6 tháng rồi, nhưng nhiều khi mình nghĩ lại và nhớ về con, mình vẫn còn buồn. Mình cảm thấy mất niềm vui trong cuộc sống và không muốn tiếp xúc hay gặp gỡ gì ai cả. Mình mong muốn có thai lại nhưng chồng mình cứ nói để sang năm, trong khi mình đã 27 tuổi rồi, để càng lâu thì càng khó có em bé. Làm sao để mình nói với chồng để có bầu ngay? Làm sao để mình vượt qua nỗi sợ của lần bất hạnh trước đó? Mình đang rối lắm. (Xin giấu tên)

Chào bạn,

Hướng Dương xin chia buồn với bạn cùng gia đình. Hạnh phúc đón nhận thiên thần nhỏ đã thay thế bằng nỗi đau và quyết định rất khó khăn nên tâm lý của bạn bị ảnh hưởng nặng nề là điều khó tránh khỏi. Nhưng Hướng Dương mong bạn và gia đình mạnh mẽ vượt qua nỗi đau này, chờ đón sự xuất hiện của thiên thần tiếp theo. Bạn đau khổ, chồng bạn cũng chẳng hạnh phúc gì nên cố gắng đừng tiếp tục tạo áp lực, gánh nặng tinh thần cho nhau.

Bạn mới mất con, cơ thể còn chưa hồi phục, đừng quá vội vàng mang thai lại. Hãy dành thời gian để sức khỏe bình phục và chuẩn bị tâm lý vững vàng hơn. Hơn nữa, đừng tự nhốt mình trong nỗi đau, cần bản lĩnh đứng dậy, bước ra khỏi nỗi đau ấy, tìm kiếm niềm vui trong cuộc sống. Bạn có thể dành thời gian để chăm sóc gia đình, gặp gỡ bạn bè, người thân. Khi bạn mở rộng mối quan hệ, chịu mở lòng mình, bạn sẽ cảm nhận được sự chuyển biến tích cực, nỗi đau sẽ dần phai nhạt đi.

Một khi bạn cảm nhận được cơ thể và tâm lý đều sẵn sàng cho việc mang thai, lúc đó hãy lên kế hoạch có con. Trước đó, vợ chồng bạn nên đi khám sức khỏe sinh sản, nếu gặp vấn đề gì bất lợi thì điều trị ngay theo phác đồ của bác sĩ để đảm bảo thai nhi phát triển tốt nhất.

Chúc bạn an yên.

Hướng Dương.