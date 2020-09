Hằng Túi bất ngờ lấy lại Facebook chính chủ tick xanh sau 2 tháng trời bị khóa, tiết lộ lý do mất tài khoản khó tin

Một ngày đẹp trời giữa tháng 7 vừa qua, hot mom Hằng Túi bỗng phát hiện tài khoản Facebook tick xanh hơn 200k follow đã "bốc hơi" không dấu vết. Ngay sau đó, FB của chồng cô - kiến trúc sư Tiến Dũng cũng biến mất, khiến fan hâm mộ của gia đình nổi tiếng vô cùng hoang mang.

Vợ chồng Hằng Túi mất nick FB tick xanh cùng lúc.

Cách đây hơn 1 năm đúng vào dịp sinh bé Sam, Hằng Túi cũng bị mất chiếc FB cũ có hơn 500k follow và không thể lấy lại được. Nhiều người yêu mến hot mom 8X tỏ ra lo lắng, cho rằng rằng sự cố cũ lặp lại nên ai cũng tiếc những hình ảnh đẹp và vô số status chia sẻ kinh nghiệm nuôi dạy con hữu ích của Hằng Túi.

Tuy nhiên, tối hôm qua FB tick xanh của Hằng Túi bất ngờ tái xuất, đăng thông báo hoạt động trở lại khiến hàng trăm nghìn chị em vui mừng. Hot mom "thần tượng" của team bỉm sữa hạnh phúc đến mức không thể nói thành lời, khoe bức hình mới nhất chụp đầy đủ 7 thành viên gia đình để ăn mừng việc lấy lại FB thành công sau 2 tháng gian nan.

Gia đình 5S đã tái xuất rực rỡ trên MXH vào tối qua.

Nhiều người từng cho rằng mất FB khiến Hằng Túi lo sợ vì ảnh hưởng đến công việc kinh doanh, mất đi kênh quảng cáo bán hàng online. Tuy nhiên, bà mẹ 5 con thẳng thắn chia sẻ rằng không dùng mạng xã hội chỉ giúp cô có thêm thời gian nghỉ ngơi bên gia đình, bớt bận rộn hơn, không phải check hàng nghìn tin nhắn chờ mỗi ngày, chứ doanh thu bán hàng thực tế của Hằng Túi không thay đổi gì cả.

Hằng Túi cho biết lấy lại được FB là một kì tích đối với cô: "Gia đình 5S đã trở lại rồi đây ạ! 1001 câu chuyện muốn nói và các bạn có nhớ 7 ngọn nến lung linh này không ạ. 2 tháng xa nhau nhớ mọi người quá đi mất".

2 tháng mất FB, Hằng Túi không buồn phiền nhiều mà dành thời gian chăm lo cho chồng con.

Sau 2 tháng ở ẩn thì em bé San San trong bụng Hằng Túi cũng từ 26 tuần lên thẳng 34 tuần, chuẩn bị vài tuần nữa thôi là sẽ chào đời. Suốt thai kỳ vừa qua Hằng Túi chỉ lên 6kg còn bé út San San đã tròn 2kg. Hot mom 33 tuổi chuyển sang chế độ nghỉ ngơi khá lành mạnh, ít dùng điện thoại hơn hẳn, dành nhiều thời gian ở nhà chơi đùa, chăm sóc các con, đọc sách, xem phim và đi chơi loanh quanh tận hưởng sự thảnh thơi trước khi tiếp tục "kiếp bỉm sữa" chăm con gái sơ sinh chuẩn bị chào đời.

Hằng Túi chuẩn bị lên bàn đẻ lần thứ 5.

Tiết lộ riêng với Afamily, Hằng Túi chia sẻ lý do khó tin khiến cô bị khóa FB suốt 2 tháng trời: "Đó là sự nhầm lẫn khá hy hữu, do một bức ảnh chụp bìa sách của Hằng có dính logo thương hiệu của nhãn hàng thời trang quốc tế nổi tiếng nên mình bị bên thứ 3 report. Hằng đã phải liên hệ trực tiếp với FB để tìm hiểu nguyên nhân, sau khi biết chính xác lý do thì Hằng lại tiếp tục liên hệ đến nhãn hàng rất nhiều lần để nhờ giúp đỡ.

May mắn là nhãn hàng đồng ý hỗ trợ, họ giúp mình gửi yêu cầu sang trụ sở FB để tháo gỡ lệnh khóa tài khoản. Quá trình xác minh rồi lấy lại được nick khá gian nan, Hằng chỉ biết cảm ơn những người đã nhiệt tình giúp mình và cả phía nhãn hàng nữa".

Mất FB cũng là dịp hiếm có để Hằng Túi sống chậm lại, suy ngẫm thêm nhiều điều.

Phải nói rằng đây là một trải nghiệm không bao giờ quên trong đời Hằng Túi, bởi sau lần mất FB đầu tiên có nửa triệu follow, lần này mất tiếp FB thứ 2 ngay trước ngày sinh nhật đã là một nỗi buồn không tả nổi. Dù Hằng Túi lập thêm FB phụ nhưng phải lấy tên gọi khác, khiến rất nhiều fan hâm mộ của bà bầu nổi tiếng không thể tìm ra, đành chuyển sang theo dõi Instagram của Hằng Túi.

Bà mẹ 5 con cảm thấy may mắn khi nhận được món quà bất ngờ là FB về lại với mình sau 2 tháng tưởng bị khóa vĩnh viễn. Lý do mất FB thì khá hài hước, khiến Hằng Túi được một bài học kinh nghiệm vô cùng sâu sắc. Chị em hãy nhìn đó để không vấp phải lỗi lầm bị FB khóa nick oan uổng nhé!