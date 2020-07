Hằng Túi ôm bụng bầu 7 tháng đón sinh nhật tuổi 33 âm thầm ở resort, gây xúc động với lời nhắn chúc mừng từ mẹ chồng cũ

Đối với những người yêu mến Hằng Túi và theo dõi hot mom 8X thường xuyên thì chuyện Hằng Túi bị hack Facebook xảy ra như cơm bữa. Cách đây gần 2 năm, ngay trước hôm sinh bé Sam Sam, Hằng Túi cũng bị mất tài khoản cũ sở hữu hơn 400k followers khiến bà mẹ 5 con tiếc nuối vô cùng.

Sau khi lập tài khoản mới thì Hằng Túi đã cẩn thận đề nghị lên Facebook để cấp tick xanh. Cứ tưởng vậy là yên ổn, nick mới sẽ được bảo mật an toàn hơn, nhưng không hiểu sao cách đây vài hôm bà bầu nổi tiếng lại... mất Facebook, phải nhờ ông xã đăng status gửi thông báo cho mọi người.

Hot mom Hằng Túi vừa bị mất Facebook có tick xanh hơn 200k lượt follow.

Mặc dù nhận được món quà không hề vui vẻ ngay trước ngày sinh nhật lần thứ 33, song Hằng Túi vẫn tỏ ra rất lạc quan, dùng tài khoản MXH khác để chia sẻ hình ảnh về bữa tiệc hạnh phúc mà cô được gia đình tổ chức cho tại một resort cao cấp gần Hà Nội.

Hằng Túi âm thầm đón sinh nhật tuổi 33 bên gia đình và các nhân viên tại 1 resort cao cấp.

Hot mom 8X tâm sự đầy xúc động hậu sinh nhật rằng: "Tuy hôm nay mới là sinh nhật nhưng trước 1 ngày đã được thổi 3 cái bánh gato, được yêu thương và cảm nhận được sự ấm áp quan tâm của mọi người.

Dù Facebook chính chưa kịp lấy về nhưng Hằng không phải lo lắng vì giá trị nhất là câu nói "Hằng nghỉ ngơi đi, mọi việc đã có bố mẹ, các nhân viên, chồng con và các bạn lo rồi". Huhu, nghe xong bao sự gồng gánh vỡ òa luôn...

Phải có lúc mọi người thương Hằng yếu đuối chứ, cho Hằng nghỉ ngơi 1 thời gian nhé. Quay lại thì lợi hại hơn xưa rồi. Hằng hứa tuổi mới thành công mới, vững vàng và an yên hơn nữa. Cám ơn mọi người nhiều nhiều lắm, bị xúc động đây này. Happy birthday to me!".

Dù khá mệt mỏi và bắt đầu tăng cân cuối thai kỳ, song bà bầu 5 con vẫn rất rạng rỡ.

Trông bà bầu Hằng Túi rất hạnh phúc khi được nhận vô số hoa quà từ mọi người xung quanh. Trong số đó, xúc động nhất và khiến nhiều người chú ý nhất chính là tấm thiệp nhỏ ghi lời chúc sinh nhật của mẹ chồng cũ Hằng Túi: "Chúc mừng sinh nhật con yêu. Chúc con luôn mạnh khỏe, xinh đẹp thật nhiều và tràn đầy hạnh phúc". Dù chia tay chồng cũ đã lâu, nhưng mối quan hệ tốt đẹp giữa Hằng Túi với bà nội 2 bé Su Sóc khiến nhiều người cảm thấy ngưỡng mộ vô cùng.

Chiếc thiệp ghi lời chúc nhẹ nhàng cảm động từ mẹ chồng cũ của Hằng Túi.

Quả thực sinh nhật 33 tuổi năm nay của Hằng Túi có khá nhiều sự kiện khó quên. Món quà lớn lao nhất, đặc biệt nhất mà Hằng Túi nhận được có lẽ là thiên thần nhỏ sắp sửa chào đời. Trải qua 4 lần sinh nở và đã quen với việc ôm bụng bầu khệ nệ đi khắp nơi suốt những năm tháng thanh xuân, nhưng lần mang bầu thứ 5 này có vẻ Hằng Túi nhạy cảm hơn trước rất nhiều. Sức khỏe của bà mẹ 33 tuổi cũng yếu hơn, nên vợ chồng cô đã quyết định sẽ không đẻ thêm nữa sau khi bé út San San ra đời.