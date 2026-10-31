Có những người không thừa cân nhưng phần lưng vẫn trông dày, vai có vẻ to và vóc dáng thiếu thanh thoát. Nguyên nhân không phải lúc nào cũng nằm ở cân nặng, mà còn có thể liên quan đến tư thế sinh hoạt, tình trạng cơ lưng yếu và thói quen khom vai.

Gần đây, một cô gái chia sẻ hành trình cải thiện vóc dáng trên mạng xã hội Tiểu Hồng Thư (Xiaohongshu) tại Trung Quốc, thu hút sự quan tâm của đông đảo người dùng. Từ tình trạng lưng kém săn chắc, đường nét vai gáy chưa rõ ràng, cô dần cải thiện vóc dáng nhờ duy trì các bài tập lưng đều đặn. Theo chia sẻ cá nhân, không chỉ lưng và cánh tay trở nên săn chắc, mà đường vai, đường cổ và đường viền hàm của cô cũng trở nên rõ nét hơn, tổng thể vóc dáng cũng được cải thiện đáng kể.

Cô chia sẻ rằng mình thường chỉ thực hiện ba bài tập đơn giản có thể làm tại nhà với dây kháng lực!

Trước khi tập lưng, cần học cách hạ vai

Một lỗi thường gặp khi tập luyện là vô tình nhún vai, khiến cơ vùng cổ và vai phải hoạt động quá mức trong khi nhóm cơ lưng chưa được kích hoạt hiệu quả.

Trước khi bắt đầu, có thể thử giơ hai tay qua đầu, lòng bàn tay hướng ra sau, sau đó chủ động hạ vai xuống và cảm nhận hai bả vai dịch chuyển về phía dưới. Việc kiểm soát vị trí vai giúp người tập nhận biết cách sử dụng cơ lưng, đồng thời hạn chế tình trạng căng cứng vùng cổ vai gáy.

Động tác 1: Kéo dây từ trên xuống

Đây là động tác mô phỏng bài tập kéo xô thường thấy tại phòng gym, tập trung vào cơ lưng rộng và các nhóm cơ vùng lưng trên.

Khi thực hiện, cần giữ vai ở vị trí hạ thấp, kéo dây có kiểm soát và thở ra khi kéo xuống. Khi đưa tay trở về vị trí ban đầu, hít vào và tránh để dây bật ngược đột ngột. Người mới tập nên làm quen với hướng chuyển động trước khi tăng lực cản bằng dây kháng lực.

Động tác này giúp tăng cường sức mạnh cơ lưng và hỗ trợ cải thiện độ săn chắc của cánh tay.

Số lần tham khảo: 20 lần mỗi hiệp, thực hiện 3-4 hiệp.

Động tác 2: Kéo dây tạo hình chữ W

Bài tập này hướng đến các nhóm cơ vùng lưng trên, đồng thời hỗ trợ kiểm soát tư thế vai và thân trên.

Đặt dây kháng lực phía sau lưng, hai tay cầm dây rồi mở sang hai bên để tạo hình gần giống chữ W. Trong quá trình thực hiện, tập trung giữ bả vai ổn định, nhẹ nhàng kéo về phía sau. Khi trở về tư thế ban đầu, cần kiểm soát tốc độ thay vì để dây kéo tay trở lại quá nhanh.

Người tập nên lựa chọn dây có lực cản phù hợp với khả năng. Không nhất thiết phải dùng dây quá nặng; điều quan trọng là thực hiện đúng kỹ thuật và duy trì chuyển động có kiểm soát.

Số lần tham khảo: 20 lần mỗi hiệp, thực hiện 3-4 hiệp.

Động tác 3: Kéo dây một tay

Bài tập kéo dây một tay giúp tăng cường cơ lưng rộng, cơ trám và các nhóm cơ ổn định quanh bả vai.

Có thể ngồi hoặc đứng ở tư thế vững chắc, cố định dây kháng lực dưới bàn chân rồi dùng một tay kéo dây về phía thân người. Khi kéo, thở ra; khi từ từ duỗi tay trở lại, hít vào. Trong suốt quá trình, giữ vai ổn định, tránh nhún vai hoặc xoay người quá mức để tạo lực.

Sau khi hoàn thành một bên, đổi sang bên còn lại để hai bên cơ thể được tập luyện cân đối.

Số lần tham khảo: 20 lần mỗi bên, thực hiện 3-4 hiệp.

Muốn lưng săn chắc, cần duy trì đều đặn

Sau buổi tập, nên dành thời gian kéo giãn nhẹ nhàng vùng lưng và cánh tay để thư giãn cơ. Theo lịch tập được người chia sẻ đề xuất, mỗi động tác thực hiện 3-4 hiệp, nghỉ khoảng 10 giây giữa các hiệp và tập 3-4 buổi mỗi tuần.

Tuy nhiên, số lần tập và thời gian nghỉ cần được điều chỉnh theo thể lực, kinh nghiệm tập luyện và khả năng phục hồi của mỗi người. Người mới bắt đầu nên ưu tiên kỹ thuật chính xác, tăng dần mức độ thay vì cố hoàn thành số lần tập khi đã mệt.

Bên cạnh vận động, chế độ ăn cân đối, cung cấp đủ protein và duy trì hoạt động thể chất thường xuyên cũng góp phần cải thiện thành phần cơ thể. Đường nét vùng lưng chịu ảnh hưởng của cả khối cơ, lượng mỡ dưới da và tư thế; vì vậy, không có một bài tập đơn lẻ nào bảo đảm làm mỡ lưng biến mất hoặc giúp khuôn mặt trẻ hóa.

Điều quan trọng nhất không phải là tập thật nặng trong thời gian ngắn, mà là hình thành thói quen vận động bền vững. Khi cơ lưng khỏe hơn, tư thế được cải thiện và cơ thể vận động linh hoạt hơn, vóc dáng cũng có thể trở nên cân đối, thanh thoát hơn theo thời gian.

Lưu ý: Người có bệnh lý cơ xương khớp, đau cổ vai gáy kéo dài hoặc chấn thương nên tham khảo chuyên gia trước khi tập. Các mức số lần và tần suất tập là gợi ý, không phải phác đồ phù hợp với tất cả mọi người.