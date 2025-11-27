Hàng trăm con khỉ bất ngờ lao xuống núi với tốc độ chóng mặt: Hiện tượng lạ khiến người dân hoang mang

Hàng trăm con khỉ bất ngờ lao từ trên núi xuống

Một đoạn video ghi lại cảnh hàng trăm con khỉ lao xuống núi với tốc độ chóng mặt tại khu vực núi Thiên Lăng ở Quý Dương, Quý Châu (Trung Quốc) đang gây xôn xao mạng xã hội. Số lượng lớn và cách di chuyển bất thường của đàn khỉ khiến nhiều người không khỏi hoang mang.

Một đoạn video ghi lại cảnh hàng trăm con khỉ lao xuống núi với tốc độ chóng mặt. (Ảnh cắt từ video)

Đoạn video được chia sẻ những ngày gần đây cho thấy đàn khỉ bất ngờ xuất hiện trên sườn núi, liên tiếp trượt dốc, bám vào bờ tường đá rồi phóng thẳng vào khu rừng phía dưới. Người quay video đang ở trên cáp treo nói rằng anh "nổi da gà" khi chứng kiến cảnh tượng bầy khỉ kéo xuống như dòng thác.

Cư dân mạng xôn xao, nhiều giả thuyết được đưa ra

Hiện tượng hiếm thấy này ngay lập tức trở thành đề tài bàn tán trên Weibo và Douyin. Nhiều cư dân mạng đưa ra các giả thuyết hài hước từ việc đàn khỉ "xuống núi đánh nhau" cho đến cảnh "học sinh ùa xuống căng tin giờ trưa".

Một số tài khoản còn liên tưởng cảnh tượng giống như "thiên binh thiên tướng từ Hoa Quả Sơn tràn xuống" trong Tây Du Ký. Một du khách từng đến núi Thiên Lăng cũng chia sẻ rằng nhân viên bảo vệ tại đây gọi hiện tượng này là "khỉ đổi núi" ám chỉ những thời điểm đàn khỉ đồng loạt di chuyển sang khu vực khác.

Hàng trăm con khỉ bất ngờ lao từ trên núi xuống. (Nguồn: Youtube)

Tuy nhiên, bên cạnh sự hài hước, nhiều bình luận tỏ ra lo lắng. Không ít người cho rằng việc động vật hoang dã thay đổi hành vi đột ngột có thể liên quan đến biến động môi trường, thời tiết hoặc ảnh hưởng từ con người.

Cơ quan quản lý: Đây là hành vi bình thường của loài khỉ sống theo đàn

Ngày 25/11, phóng viên tờ Xiaoxiang Morning Post đã liên hệ Văn phòng Quản lý Công viên Thiên Lăng Sơn. Một nhân viên khẳng định hiện tượng trên không phải bất thường, mà là hành vi di chuyển tự nhiên của đàn khỉ.

Hàng trăm con khỉ bất ngờ xuất hiện trên sườn núi, liên tiếp trượt dốc, bám vào bờ tường đá rồi phóng thẳng vào khu rừng phía dưới. (Ảnh: Xiaoxiang Morning Post)

Người này cho biết trên núi hiện có hơn chục đàn khỉ sinh sống. Do bản tính bầy đàn, chúng thường di chuyển theo nhóm lớn, đôi khi tạo nên cảnh tượng "dồn đàn" như trong video.

Nhân viên cũng nói rằng trước thời điểm đoạn video được quay, công viên không ghi nhận bất kỳ dấu hiệu bất thường nào về môi trường hay hoạt động con người có thể khiến khỉ hoảng loạn.

Quần thể khỉ tại núi Thiên Lăng đã vượt sức chứa sinh thái

Phóng viên cũng phát hiện một thông tin quan trọng trong thông báo tháng 7/2024 của Chính quyền Nhân dân quận Vân Nham, Quý Dương về việc di dời khỉ đuôi dài tại Công viên núi Thiên Lăng.

Theo báo cáo khoa học "Khảo sát và Phân tích Quần thể Khỉ đuôi dài 2024", quần thể khỉ tại Công viên núi Thiên Lăng đã tăng trưởng quá nhanh và vượt xa sức chứa sinh thái của khu vực. Tình trạng này dẫn đến hàng loạt hệ lụy nghiêm trọng: thảm thực vật bị khai phá mạnh, đất đai xói mòn, đa dạng sinh học suy giảm đáng kể; nhiều vụ khỉ tấn công, gây thương tích cho khách tham quan được ghi nhận; cơ sở hạ tầng cũng bị hư hại do hoạt động của khỉ ngày càng quá mức. Đáng chú ý, chính quần thể khỉ cũng bắt đầu có dấu hiệu suy giảm vì phải cạnh tranh gay gắt trong môi trường sống đã trở nên quá tải.

Văn phòng Quản lý Công viên Thiên Lăng Sơn khẳng định hiện tượng trên không phải bất thường, mà là hành vi di chuyển tự nhiên của đàn khỉ. (Ảnh cắt từ video)

Trước thực trạng này, các chuyên gia khuyến nghị cần kiểm soát quần thể theo từng giai đoạn, bao gồm triển khai biện pháp di dời khoa học nhằm đưa số lượng khỉ trở về mức phù hợp với khả năng tự phục hồi của hệ sinh thái công viên.

Thông tin này giúp lý giải thêm vì sao những đàn khỉ lớn xuất hiện ngày càng thường xuyên ở Công viên Thiên Lăng Sơn, đồng thời có thể liên quan đến việc khỉ di chuyển tập thể nhằm tìm kiếm nguồn thức ăn, không gian sống hoặc theo tập tính xã hội.

Hiện tượng gây tò mò nhưng không phải tín hiệu nguy hiểm

Dù hình ảnh đàn khỉ lao xuống núi khiến nhiều người không khỏi "nổi da gà", cơ quan chức năng khẳng định không có bất kỳ yếu tố nguy hiểm hay bất thường nào liên quan đến thiên tai hay biến động môi trường.

Quần thể khỉ tại Công viên núi Thiên Lăng đã tăng trưởng quá nhanh và vượt xa sức chứa sinh thái của khu vực. (Ảnh cắt từ video)

Công viên cho biết sẽ tiếp tục theo dõi hành vi các đàn khỉ, đặc biệt trong bối cảnh quần thể đang ở mức quá tải sinh thái. Trong khi đó, video vẫn tiếp tục thu hút hàng trăm nghìn lượt xem trên mạng xã hội, trở thành một hiện tượng "kỳ lạ nhưng thú vị" phản ánh đời sống động vật hoang dã giữa lòng đô thị Quý Dương.

(Theo Sohu, Xiaoxiang Morning Post, Youtube)