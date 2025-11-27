Ngày 27/11, TAND tỉnh Đồng Nai xét xử bị cáo Nguyễn Thị Hồng Bích (SN 1986, ngụ xã Phước An, Đồng Nai) về các tội Giết người và Tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép chất độc.

Bích được xác định đầu độc chồng N.T. T.T. và 3 cháu ruột N.K.D. (SN 2017), cháu N.H.N. (SN 2012) và cháu N.H.B.T. (SN 2006) trong thời gian dài nhưng không ai phát hiện và nghi ngờ.

Kẻ hạ độc 4 người thân khai "nhận tiền bảo hiểm" sau cái chết của chồng

Đối với cái chết của cha và con của Bích hồi năm 2023, cơ quan điều tra không có tài liệu, chứng cứ xác định cô ta dùng chất độc xyanua sát hại.

Trong phiên xét xử sáng ngày 27/11, bị cáo Bích bình tinh khai nhận toàn bộ quá trình đầu độc 4 người thân trong gia đình. Đồng thời, Bích cho biết sau khi chồng và con mất, Bích cũng đã nhận được một khoản tiền bảo hiểm.

Trả lời thẩm vấn của tòa, Bích nói hành vi phạm tội đúng như cáo trạng, động cơ đầu độc các cháu là do mâu thuẫn, hận thù với anh chị em ruột. Nhưng đối với cái chết của chồng, Bích cho rằng ông này bị bệnh chứ không phải do xyanua bởi "10 tháng sau mới chết".

Bị cáo Bích khai, trong quá trình chung sống, hai vợ chồng thường xuyên mâu thuẫn do chồng cờ bạc trên mạng. Bị chồng nhiều lần bắt đi vay mượn tiền để trả nợ nên bị cáo "nảy sinh ý định mua xyanua để tự tử". Khi mua chất độc, Bích nói "để rửa vàng" nên được bán. Nhưng khi mua xyanua về, Bích chưa tự tử.

Khai lại quá trình đầu độc chồng, Bích cho biết, "Bị cáo biết chồng bị cáo vẫn phải uống thuốc huyết áp và thuốc đau bao tử hàng ngày. Tối hôm đó hai vợ chồng cãi nhau, bị cáo giận quá. Sáng hôm sau, bị cáo đã lấy thuốc đó (Xyanua -PV) cho vào viên con nhộng mà chồng bị cáo uống hàng ngày để cho chồng uống".

Để làm rõ động cơ của Bích trong cái chết của chồng và con trai hồi năm 2023, chủ tọa hỏi: "Bị cáo có mua bảo hiểm cho hai người này không? Sau khi họ chết có nhận được tiền không?".

Bích khai, đã mua bảo hiểm cho chồng và hai con từ 8-9 năm trước. Khi chồng chết có nhận được 500 triệu đồng, người con chết do đột tử nên cũng nhận được tiền bảo hiểm. "Hai vợ chồng cùng nhau thảo luận mua cách đây 8-9 năm. Hai vợ chồng cùng mua và mua cả cho con", Bích khai nhận.

Khi chồng chết có nhận được 500 triệu đồng, người con chết do đột tử nên cũng nhận được tiền bảo hiểm. Sau đó, Bích đã dùng số tiền này để trả nợ.

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Đồng Nai, bà Nguyễn Thị Hồng Bích có hành vi "giết người" và "tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép chất độc". Bích sống bằng nghề bán cơm. Bích cùng chồng là ông Nguyễn Thoại Thanh Thế (40 tuổi) và hai con sống chung nhà với cha ruột và gia đình anh trai tại xã Phước An. Từ năm 2022, do chồng nợ nần nên bà Bích lên mạng xã hội tìm mua chất độc xyanua về định tự tử. Sau đó, bà Bích giấu xyanua trong nhà vệ sinh phòng ngủ. Trong thời gian chung sống, bà Bích mâu thuẫn với các thành viên trong gia đình nên nảy sinh ý định dùng xyanua để đầu độc người thân. Khi giữa Bích và chị dâu mâu thuẫn về tiền bạc nên Bích muốn đầu độc cháu N.H.B.T. (19 tuổi, con của chị dâu) để trả thù.



