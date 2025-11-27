Những diễn biến xoay quanh vụ cháy ở 8 tòa chung cư Wang Fuk Court tại Hong Kong (Trung Quốc) vào chiều ngày 26/11 vừa qua đang nhận về nhiều sự quan tâm.

Hình ảnh bên ngoài vụ cháy kinh hoàng.

Cảnh sát Hong Kong (Trung Quốc) cho biết ngọn lửa bùng phát vào khoảng 14h50 chiều 26/11 (giờ địa phương) từ hệ thống giàn giáo bằng tre bên ngoài một tòa nhà ở Wang Fuk Court, sau đó nhanh chóng lan sang các công trình còn lại trong cụm chung cư 8 tòa; khiến 44 người thiệt mạng, 58 người bị thương và 279 người mất tích tính đến ngày 27/11.

Tính đến sáng 27/11, lực lượng cứu hỏa đã kiểm soát được ngọn lửa tại 4 trong 7 tòa nhà, và vẫn đang tiếp tục nỗ lực không chế. Đây là vụ hỏa hoạn nghiêm trọng nhất ở trung tâm tài chính ở địa danh này trong hàng thập kỷ.

Nhiều người chụp ở ở Hong Kong (Trung Quốc) và quay được hiện tượng lạ này trên bầu trời,



Cùng lúc này trên truyền thông lẫn mạng xã hội các thông tin liên quan đến vụ việc được cư dân mạng chia sẻ rầm rộ. Trong đó, hình ảnh bầu trời xuất hiện vệt hồng đỏ lớn đang gây chú ý hơn cả. Một tài khoản Threads đăng tải bức ảnh cô ghi nhận được vào khoảng 17-18h chiều ngày 26/11 - tức là cách khoảng 2-3 giờ sau khi vụ cháy bắt đầu xảy ra, thu hút hàng trăm lượt chia sẻ, bình luận.

Nhiều người sống ở các khu dân cư khác ở Hong Kong (Trung Quốc) như Tuen Mun, Fo Tan, Causeway Bay, Kowloon Bay, Mong Kok East, Sheung Shui,.... cũng ghi nhận hiện tượng trên bầu trời xuất hiện một vệt sáng được ví như dải màu kéo dài trên trời, không rõ lý do.

Hình ảnh đang được chia sẻ rầm rộ trên MXH.

Nhiều người cho biết đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy hình ảnh này. Nếu trước kia có thấy cũng là những vệt sáng nhỏ, hoặc không rõ màu. Cả ngày nắng, không có mưa hay hiện tượng gì bất thường nên càng khiến cho hiện tượng kỳ lạ này nhanh chóng thu hút nhiều sự quan tâm. Đặc biệt là nó chỉ xảy ra trên bầu trời ở Hong Kong (Trung Quốc) - địa điểm diễn ra vụ cháy kinh hoàng càng khiến nhiều người tò mò.

Lúc này trên mạng xã hội bắt đầu xuất hiện nhiều lời đồn đón, có người gọi đây là hiện tượng “cây cầu” đồng thời xuất hiện những bình luận lo lắng, cầu nguyện cho các nạn nhân vụ cháy.

Song, tất cả đều là lời đồn đoán, không có thực.

Trên thực tế, hiện tượng "cây cầu" lạ này được khoa học lý giải rõ ràng.

Theo South China Morning Post (SCMP), hiện tượng bầu trời nhuộm hồng không có gì siêu nhiên - nó hoàn toàn có thể được giải thích bằng vật lý khí quyển và điều kiện môi trường cụ thể tại thời điểm xảy ra.

Theo đó, nguồn gốc của đám khói đen dày đặc chính là từ giàn giáo tre dễ cháy cùng vật liệu cách nhiệt như xốp styrofoam bao bọc bên ngoài các tòa nhà, tạo ra lượng lớn hạt bụi, tro than và khí carbon khi bùng phát. Kết hợp với điều kiện khí quyển lúc đó - gió tầng cao mạnh, khí hậu khô hanh và độ ẩm biến đổi khói đã bị cuốn lên độ cao hàng trăm mét, kéo dài thành dải mỏng lan rộng hàng chục cây số vượt ra ngoài khu vực. Khi hoàng hôn buông xuống, mặt trời ở góc thấp chiếu ánh sáng vàng-cam len lỏi qua dải khói, gây hiệu ứng tán xạ Rayleigh: các hạt bụi phản chiếu và khúc xạ ánh sáng, khiến dải khói hiện lên sắc hồng-cam đỏ rực rỡ.

Điều này tương tự hiện tượng thường thấy sau các vụ cháy rừng lớn ở Úc hay California, hoặc sau núi lửa phun trào.

Một chuyên gia khí tượng chia sẻ trên SCMP: "Trong trường hợp khói đặc biệt dày đặc với nhiều hạt bụi, và góc chiếu ánh sáng phù hợp như vậy, bầu trời có thể dễ dàng xuất hiện sắc hồng - nhưng đây chỉ là hiện tượng khí quyển bình thường, không liên quan đến tín ngưỡng hay yếu tố siêu nhiển".

Nguồn: Theads, HK01, SCMP.