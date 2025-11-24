Khung cảnh khác lạ tại phố Hàng Mã sau khi lực lượng chức năng tháo dỡ mái che, trả lại vỉa hè Ảnh, clip: Như Hoàn, 14:43 24/11/2025 Chia sẻ Thích0 Hàng Mã - một con phố thường được trang hoàng lộng lẫy vào các mùa lễ hội, những ngày này lại trở nên khác biệt. Từ 1/7/2026, Hà Nội dự kiến thí điểm cấm xe máy xăng tại 9 phường nội đô Hà Nội dự kiến hỗ trợ tối đa 20 triệu đồng cho người dân đổi từ xe máy xăng sang xe máy điện Tin không khí lạnh tăng cường mới nhất: Miền Bắc rét khô, Hà Nội thấp nhất 13°C Từ chiều ngày 23/11, lực lượng chức năng phường đã có mặt tại phố Hàng Mã để hướng dẫn các hộ kinh doanh gỡ bỏ mái che, thu dọn hàng hóa lấn chiếm và trả lại vỉa hè Đến ngày 24/11, công tác dỡ bỏ vẫn tiếp tục Được biết, đây là hoạt động nằm trong lộ trình xây dựng Hoàn Kiếm trở thành “phường kiểu mẫu về trật tự, văn minh đô thị” trong giai đoạn từ tháng 11/2025 đến tháng 2/2026, theo chỉ đạo của thành phố Phần mái che bị gỡ bỏ Việc tháo dỡ trong ngày chủ yếu tập trung vào biển bạt, mái che, mô hình trang trí lấn ra vỉa hè và các hạng mục vượt quá không gian công cộng Con phố đã được trả lại một phần vỉa hè Các hàng quán tận dụng phần bậc thềm phía trên làm chỗ ngồi cho thực khách thay vì ngồi dưới lề đường như trước kia Không khí chung tại tuyến phố mang nhiều cảm xúc Nhiều tiểu thương đượm buồn bởi nhiều hạng mục trang trí được đầu tư cho mùa cao điểm cuối năm buộc phải tháo dỡ bất ngờ Quang cảnh tại phố Hàng Mã khác hẳn Những khung cảnh lung linh, rực rỡ bởi hàng loạt mô hình decor, dây đèn và tiểu cảnh mùa lễ hội trước các cửa hàng đều đã được tháo xuống Thay vào sự rực rỡ quen thuộc là cảnh các chủ cửa hàng lặng lẽ tháo dỡ mái che, thu gọn hàng hóa và chỉnh lại không gian trưng bày bên trong Nhiều tiểu thương cho biết họ đã bắt đầu thực hiện thu dọn ngay trong tối ngày 23/11 để kịp chấp hành yêu cầu và tránh ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh ngày hôm sau Theo Đời sống và Pháp luật Copy link 11/24/2025 12:26 (GMT +7) Link bài gốc Lấy link https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/hang-ma-vang-lang-sau-khi-luc-luong-chuc-nang-huong-dan-thao-do-mai-che-tra-lai-via-he-a593099.html Vì sao dùng AI sản xuất video xuyên tạc tình hình mưa lũ ở miền Trung lại là tội ác? Chia sẻ Thích0 hàng mã