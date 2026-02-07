Hàng trăm cảnh sát đã truy tìm 2 tên cướp ngân hàng như thế nào trong 18 ngày?
Trong quá trình truy xét, cảnh sát đã rà soát 46 cơ sở kinh doanh nghi vấn, kiểm tra hàng triệu nhân khẩu cùng toàn bộ khách sạn, nhà trọ trên địa bàn.
Đại tá Nguyễn Ngọc Sơn, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết: “18 ngày nay, lực lượng Công an tỉnh Gia Lai đã huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ, không quản ngày đêm, tổ chức truy tìm từng dấu vết nhỏ nhất.
Tất cả những nỗ lực đó xuất phát từ mong muốn mang lại sự bình yên cho bà con nhân dân, để mọi người được đón một cái Tết an toàn, vui tươi và hạnh phúc.
Trong quá trình điều tra, các nguồn tin do quần chúng nhân dân cung cấp có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.
Chính sự tin tưởng, phối hợp chặt chẽ của Nhân dân đã giúp lực lượng Công an có thêm căn cứ để xác định đối tượng, củng cố niềm tin vững chắc trong quá trình truy bắt.