Hàng trăm cảnh sát đã truy tìm 2 tên cướp ngân hàng như thế nào trong 18 ngày?

Duy Anh,
Trong quá trình truy xét, cảnh sát đã rà soát 46 cơ sở kinh doanh nghi vấn, kiểm tra hàng triệu nhân khẩu cùng toàn bộ khách sạn, nhà trọ trên địa bàn.

Vào lúc 15h52' ngày 19/1, tại Phòng Giao dịch Trà Bá- Ngân hàng TMCP Vietcombank - Chi nhánh Gia Lai (số 133 Trường Chinh, phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai) xảy ra vụ cướp tài sản với số tiền hơn 1,8 tỷ đồng.

Hai đối tượng mặc áo khoác và đội mũ bảo hiểm hiệu Grab, sử dụng xe mô tô nhãn hiệu Exciter, màu vàng đen biển số 77G1 - 313.12, mang theo một túi xách màu xanh vào khu vực quầy giao dịch của ngân hàng.

Cả 2 dùng vật giống súng ngắn, khống chế các nhân viên giao dịch rồi chiếm đoạt tiền rồi ra xe tẩu thoát về hướng ngã ba Hàm Rồng.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc, Đại tá Nguyễn Ngọc Sơn - Phó Giám đốc Công an tỉnh trực tiếp chỉ đạo các đơn vị triển khai lực lượng truy xét nóng đối tượng, thu thập thông tin, tài liệu, chứng cứ để điều tra xử lý.

Qua điều tra ban đầu xác định, các đối tượng gây án đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về công cụ, phương tiện và thủ đoạn, sử dụng biển số xe giả, lựa chọn các tuyến đường vòng, đường ven, đường đồi thông, vắng vẻ, ít nhà dân và camera an ninh tại một số nút giao thông đã xuống cấp, hư hỏng dẫn đến không có dữ liệu về hình ảnh các đối tượng nghi vấn.

Đối tượng gây án trong thời gian chỉ trong vòng 5 phút, sử dụng khẩu trang bịt mặt, đeo găng tay nên rất khó nhận dạng; thời điểm các đối tượng lựa chọn để thực hiện hành vi phạm tội là thời điểm chiều tối để dễ lẩn trốn. Những chi tiết đó thể hiện các đối tượng đã có sự chuẩn bị chi tiết, kỹ lưỡng về công cụ, phương tiện, cách thức gây án, phương án tẩu thoát khỏi hiện trường...

Xác minh nguồn gốc biển số gắn trên xe máy Exciter, màu vàng để thực hiện vụ cướp tài sản xác định: Biển kiểm soát 77G1- 313.12 được cấp cho bà N.T.Đ trên địa bàn xã Tuy Phước, tỉnh Gia Lai) và bị mất trộm vào ngày 12/1 tại phường An Nhơn Nam, Gia Lai.

Trong quá trình truy xét, công an rà soát 46 cơ sở kinh doanh nghi vấn, kiểm tra cư trú hơn 462.979 hộ dân, 1.833.850 nhân khẩu; kiểm tra toàn bộ khách sạn, nhà trọ trên địa bàn. Bên cạnh đó, từ công tác vận động quần chúng, nhân dân đã phản hồi online gần 5.000 tin; hàng trăm thông tin có giá trị liên quan đến vụ án.

Qua rà soát, cơ quan Công an phát hiện nổi lên đối tượng Phạm Anh Tài (SN 1990, tên thường gọi là Tài đen) trú tại phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Dưới tay Tài “đen” có nhiều đàn em thân tín và cũng luôn sẵn sàng sử dụng vũ khí “nóng” để chống trả lại lực lượng chức năng, trong đó đối tượng Lê Văn Ân (SN 1993) trú xã Đăk Cấm, tỉnh Quãng Ngãi nổi lên nhiều nghi vấn.

Từ căn cứ tài liệu, chứng cứ, lúc 16h30’ ngày 5/2/2026, Ban chuyên án đã triển khai lực lượng tiến hành bắt giữ, khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng Phạm Anh Tài khi đối tượng đang lẩn trốn tại xã Chư Păh, tỉnh Gia Lai. Thu giữ tại nhà trọ của Tài 4 khẩu súng (dạng súng ngắn), 45 viên đạn; 2 dùi cui điện; số tiền 107 triệu đồng, 2 nhẫn vàng và nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan đến vụ án.

Trước đó, lực lượng Công an bắt giữ thành công đối tượng Lê Văn Ân vào tối 4/2 tại địa bàn phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi. Thu giữ tại nhà đối tượng Ân 1 khẩu súng, nhiều đồ vật tài liệu khác liên quan đến vụ án và số tiền 830 triệu đồng tiền mặt.

Nói về lý do nảy sinh ý định cướp ngân hàng, đối tượng Tài nói: “Túng tiền làm liều chớ cũng không nghĩ nhiều. Biết là ở Việt Nam chưa kẻ nào thoát thân khi đi cướp ngân hàng, nhưng vẫn muốn làm, bắt hay không giờ mới biết. Tôi mất thời gian 3 tháng để chuẩn bị cho vụ cướp”.

Đại tá Nguyễn Ngọc Sơn, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết: “18 ngày nay, lực lượng Công an tỉnh Gia Lai đã huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ, không quản ngày đêm, tổ chức truy tìm từng dấu vết nhỏ nhất.

Tất cả những nỗ lực đó xuất phát từ mong muốn mang lại sự bình yên cho bà con nhân dân, để mọi người được đón một cái Tết an toàn, vui tươi và hạnh phúc.

Trong quá trình điều tra, các nguồn tin do quần chúng nhân dân cung cấp có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Chính sự tin tưởng, phối hợp chặt chẽ của Nhân dân đã giúp lực lượng Công an có thêm căn cứ để xác định đối tượng, củng cố niềm tin vững chắc trong quá trình truy bắt.

