Nghi phạm cướp ngân hàng ở Gia Lai thú nhận túng quá làm liều dù biết khó thoát, chuẩn bị 3 tháng

Liên quan đến vụ việc bắt Phạm Anh Tài (SN 1990) và Lê Văn Ân (SN 1993) - 2 nghi phạm trong vụ cướp ngân hàng Vietcombank (Phòng giao dịch Trà Bá, phường Phú Hội, tỉnh Gia Lai), nguồn tin trên báo Tuổi Trẻ Online cho biết, hiện cơ quan chức năng đã trục vớt xe máy, xẻng - tang vật vụ án được các đối tượng phi tang tại Biển Hồ trước đó.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu các đối tượng đã khai nhận hành vi cướp ngân hàng tại Phòng giao dịch Trà Bá hôm 19/1.

Về lý do nảy sinh ý định đi cướp, đối tượng Tài nói vì túng quá làm liều, biết ở Việt Nam chưa kẻ nào cướp ngân hàng mà thoát nhưng vẫn muốn làm, bị bắt hay không giờ mới biết. Đối tượng khai mất 3 tháng để chuẩn bị cho vụ cướp.

Chiếc xe 2 nghi phạm ném xuống Biển Hồ đã được trục vớt. (Ảnh: Lao Động)

Báo Lao Động đưa tin từ họp báo của Công an tỉnh Gia Lai về vụ việc cho biết, thủ đoạn của nhóm đối tượng được đánh giá là rất tinh vi.

Tài và Ân thường xuyên di chuyển bằng xe máy qua các tuyến đường hẻm vắng người, đặc biệt là những cung đường không có camera giám sát, gây nhiều khó khăn cho công tác điều tra.

Sau khi gây án, Tài luôn mang theo trong ba lô hơn 4 khẩu súng cùng hàng chục viên đạn, các khẩu súng đều trong tình trạng sẵn sàng lên đạn nhằm chống trả khi cần thiết. Các đối tượng đã sử dụng tổng cộng 4 chiếc xe máy trong quá trình bỏ trốn, các phương tiện lần lượt được chôn lấp, phi tang tại nhiều vị trí khác nhau, cách hiện trường khoảng 7-8km.

Đối tượng Phạm Anh Tài khi bị bắt (Ảnh: Người Lao Động)

Nghi phạm Lê Văn Ân về quê sống bình thường sau khi gây ra vụ cướp ngân hàng. (Ảnh: Thanh Niên)

Chiếc xe máy đầu tiên được 2 đối tượng chôn gần Khu công nghiệp Diên Phú, sau đó nghi phạm dùng chiếc xe máy khác, tiếp tục di chuyển tới khu vực Biển Hồ. Tại đây, các nghi phạm ném phương tiện xuống hồ xong thì bơi qua hồ, đến rẫy của người đồng bào dân tộc thiểu số, giả dạng đi làm rẫy nhằm che mắt người dân và lực lượng chức năng.

2 đối tượng cũng chuẩn bị sẵn 2 chiếc xe máy để di chuyển về hướng tỉnh Kon Tum. Cả 2 tiếp tục vào TP.HCM để tẩu tán số tài sản cướp được. Ân sau đó về nhà ở Quảng Ngãi sinh sống như bình thường còn Tài đi qua nhiều địa phương, trước khi bị bắt tại xã Chư Păh, tỉnh Gia Lai.

2 đối tượng đã lên kế hoạch cướp ngân hàng rất tinh vi.

Trước đó vào chiều ngày 19/1, Tài và Ân đã vào Phòng giao dịch Trà Bá, dùng súng đe dọa người dân và nhân viên ngân hàng rồi cướp đi số tiền gần 1,9 tỷ đồng chỉ trong khoảng 5 phút. 2 đối tượng sau đó lên xe máy Yamaha Exciter để tẩu thoát. Quá trình lực lượng chức năng truy bắt 2 nghi phạm nhận được sự quan tâm lớn của dư luận.

Hiện Công an tỉnh Gia Lai đang tiếp tục phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an), Công an TP.HCM điều tra mở rộng vụ án.