Bắt nghi phạm cướp ngân hàng ở Gia Lai: Hành trình di chuyển của 2 đối tượng sau khi lấy gần 1,9 tỷ đồng

Thông tin cơ quan chức năng đã bắt được 2 nghi phạm trong vụ cướp ngân hàng xảy ra tại ngân hàng Vietcombank (Phòng giao dịch Trà Bá, phường Phú Hội, tỉnh Gia Lai) đã nhận được sự quan tâm lớn của dư luận.

Danh tính 2 nghi phạm được xác định là: Phạm Anh Tài (hay còn gọi là Tài đen, 36 tuổi, ở phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi) và Lê Văn Ân (33 tuổi, ở xã Đắk Cẩm, tỉnh Quảng Ngãi). Sáng 6/2, Công an tỉnh Gia Lai tổ chức họp báo công bố thông tin chi tiết liên quan việc bắt giữ các nghi phạm.

Đối tượng Phạm Anh Tài. (Ảnh: Pháp luật TP.HCM)

Đối tượng Lê Văn Ân (Ảnh: Pháp luật TP.HCM)

Báo Pháp luật TP.HCM đưa tin từ họp báo cho hay, tại cơ quan điều tra, 2 đối tượng khai nhận, do thiếu tiền tiêu xài nên Tài đã rủ Ân đi cướp ngân hàng. 2 đối tượng chọn địa điểm gây án rồi di chuyển từ TP. Kon Tum (cũ) xuống TP. Pleiku (cũ) để nghiên cứu địa hình, địa vật, cung đường gây án và tẩu thoát. Đồng thời, Tài và Ân cũng chuẩn bị công cụ, phương tiện gây án, lên phương án tiêu hủy đồ vật và phương tiện gây án nhằm tránh sự truy xét của cơ quan công an.

Sau khi thực hiện vụ cướp ngân hàng và chiếm đoạt được số tiền gần 1,9 tỷ đồng, Tài và Ân đã trốn vào TP.HCM để tẩu tán tài sản cướp được. Ân sau đó về nhà tại tỉnh Quảng Ngãi và sinh sống như bình thường. Còn Tài tiếp tục lẩn trốn cho đến khi bị bắt.

Tang vật cảnh sát thu giữ. (Ảnh: Tiền Phong)

Cũng đưa tin từ họp báo, báo Tuổi Trẻ Online cho hay, tại nơi ở của 2 nghi phạm, Cơ quan điều tra khám xét và tạm giữ 4 khẩu súng, khoảng 930 triệu đồng tiền mặt, 2 nhẫn vàng cùng nhiều đồ vật, tài liệu khác có liên quan đến vụ án.

Trước đó vào chiều ngày 19/1, hai nghi phạm đã vào Phòng Giao dịch Trà Bá, dùng súng đe dọa và lấy đi số tiền gần 1,9 tỷ đồng rồi lên xe máy tẩu thoát. Khoảng 1 tuần sau, cơ quan chức năng phát hiện chiếc xe máy của 2 nghi phạm dùng để làm phương tiện gây án được chôn dưới hố, cách hiện trường khoảng 5km.

Công an tỉnh Gia Lai hiện đang tiếp tục phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an), Công an TPHCM điều tra mở rộng vụ án.