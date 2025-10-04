Hàng nghìn nhân viên nhà máy ở Bắc Ninh cùng chạy vì 1 lý do nhân văn

Không chỉ là một giải chạy đơn thuần, sự kiện đã trở thành biểu tượng của tinh thần sẻ chia, khi từng bước chân trên đường chạy đều hướng đến mục tiêu cao đẹp: gây quỹ hỗ trợ phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại Bắc Ninh.

Tinh thần thể thao bất chấp nắng nóng

Ngay từ sáng sớm, khuôn viên nhà máy Diana Unicharm đã trở nên náo nhiệt với tiếng reo hò, cờ phướn rực rỡ và những gương mặt rạng ngời. Trong bầu không khí sôi động ấy, hơn một nghìn người mặc áo đồng phục mang thông điệp “For U For Future – Vì bạn, vì tương lai”, đồng loạt khởi động và chuẩn bị cho cuộc đua.

Giải chạy năm nay được tổ chức với hai nội dung chính: Ekiden – chạy tiếp sức truyền thống Nhật Bản và Fun Run cá nhân. Ở phần thi Ekiden, 15 đội thi đã lần lượt vượt qua quãng đường 5,4 km bằng cách truyền tay nhau chiếc dải lụa Tasuki – biểu tượng của ý chí, tinh thần đồng đội và trách nhiệm tập thể. Không chỉ là một cuộc đua về thể lực, Ekiden còn là minh chứng sống động cho văn hóa doanh nghiệp nơi sức mạnh tập thể được đề cao.

Trong khi đó, phần thi Fun Run mở ra cơ hội cho toàn thể nhân viên tham gia, bất kể tuổi tác, vị trí công việc hay tình trạng thể lực. Từ những cán bộ văn phòng, kỹ sư sản xuất, cho đến những công nhân trực tiếp trong nhà máy, tất cả đều hòa chung nhịp bước. Tiếng cười giòn tan, tiếng hò reo cổ vũ, cùng những bước chân xen lẫn giọt mồ hôi, đã biến đường chạy thành bức tranh chan chứa năng lượng tích cực.

Những giọt mồ hôi vì một mục tiêu

Điều làm nên sự khác biệt của “For U For Future 2025” không chỉ nằm ở không khí thể thao sôi động, mà còn ở giá trị nhân văn phía sau. Mỗi nhân viên khi tham gia đều có thể mua các vật phẩm lưu niệm, và toàn bộ số tiền thu được đã được chuyển vào quỹ cộng đồng. Chính quỹ này đã giúp Diana Unicharm chuẩn bị hàng trăm phần quà thiết thực trao tặng cho phụ nữ và trẻ em khó khăn tại Bắc Ninh – mảnh đất gắn bó với sự phát triển của công ty suốt nhiều năm qua.

Hình ảnh những gói quà được trao tận tay, nụ cười rạng rỡ trên gương mặt của các bà mẹ, ánh mắt trong veo của trẻ nhỏ khi nhận được sự quan tâm, đã khắc sâu thêm ý nghĩa nhân văn mà sự kiện mang lại. Đó không chỉ là những phần quà vật chất, mà còn là sự động viên tinh thần, là thông điệp rằng cộng đồng sẽ không bỏ rơi những mảnh đời yếu thế.

Ông Takahiro Okada – Tổng Giám đốc Diana Unicharm

Ông Takahiro Okada – Tổng Giám đốc Diana Unicharm xúc động chia sẻ: “Thông điệp For You For Future - Vì bạn, vì thương lai “ thể hiện cam kết của chúng tôi trong việc chăm sóc sức khỏe mang lại niềm vui không chỉ cho nhân viên, người tiêu dùng mà còn cho cộng đồng. Diana Unicharm cam kết góp phần hiện thực hóa một xã hội cộng sinh, giàu lòng nhân ái để không ai bị bỏ lại phía sau.”

Khi doanh nghiệp gắn trách nhiệm xã hội vào từng bước phát triển

Trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu ngày càng khốc liệt, nhiều doanh nghiệp thường chỉ được đánh giá qua những con số: doanh thu, sản lượng hay lợi nhuận. Nhưng tại Diana Unicharm, “trách nhiệm xã hội” luôn song hành cùng sự phát triển. Sự kiện chạy bộ lần này chỉ là một trong nhiều chương trình mà công ty kiên định triển khai trong hành trình xây dựng một xã hội cộng sinh – nơi con người gắn kết, sẻ chia và phát triển bền vững.

Trước đó, Diana Unicharm đã nhiều lần đồng hành cùng các hoạt động cộng đồng:

- Hỗ trợ cơ quan y tế mua sắm trang thiết bị.

- Ủng hộ hàng triệu sản phẩm vệ sinh thiết yếu trong đại dịch Covid-19.

- Chung tay hỗ trợ đồng bào miền Trung chịu ảnh hưởng bởi bão Yagi.

- Duy trì hoạt động thường niên hưởng ứng Ngày ASEAN phòng chống sốt xuất huyết, trao tặng khăn lau Bobby Antimos cho trẻ em và phụ nữ mang thai.

Những hoạt động bền bỉ này cho thấy, trách nhiệm xã hội không phải là khẩu hiệu, mà là cam kết sống còn của Diana Unicharm trong tầm nhìn phát triển đến năm 2030.

Nhiều người có thể nghĩ rằng một buổi chạy vài cây số dưới nắng nóng không phải thử thách quá lớn. Nhưng khi nhìn thấy hàng nghìn nhân viên đồng lòng bước ra đường, ai cũng cảm nhận được sự quyết tâm vượt qua giới hạn bản thân. Có những người vốn không quen vận động, nhưng vẫn cố gắng hoàn thành cung đường. Có những nhân viên trẻ trung chạy hăng say, cũng có những cô chú trung niên chậm rãi nhưng bền bỉ.

Mỗi giọt mồ hôi rơi xuống là minh chứng cho sự đồng cảm: “Tôi đang nỗ lực không chỉ vì mình, mà còn vì những người cần được giúp đỡ.” Chính sự kiên cường ấy đã biến sự kiện thể thao thành một hành trình đầy cảm xúc.

Thông điệp nhân văn hướng đến phụ nữ và trẻ em

Từ một giải chạy nội bộ, “For U For Future 2025” đã vượt ra khỏi khuôn khổ một sự kiện doanh nghiệp. Nó gửi đến toàn xã hội một thông điệp mạnh mẽ: mỗi cá nhân, mỗi tổ chức, dù nhỏ bé hay lớn mạnh, đều có thể chung tay tạo nên sự thay đổi tích cực cho cộng đồng.

Hình ảnh hàng nghìn nhân viên Diana Unicharm kiên trì chạy dưới nắng nóng, không chỉ để rèn luyện sức khỏe, mà để trao hy vọng cho những người phụ nữ và trẻ em khó khăn, chính là minh chứng rằng tinh thần nhân văn có thể lan tỏa từ những hành động giản dị nhất.

Trong tương lai, nếu nhiều doanh nghiệp cùng nhân rộng những mô hình gắn kết như thế này, chắc chắn xã hội sẽ ngày càng trở nên ấm áp, nơi mọi người được quan tâm, chia sẻ và không ai bị bỏ lại phía sau.