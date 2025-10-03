Mới đây, Á hậu Lona Kiều Loan đã khiến cộng đồng mạng được phen xôn xao khi đăng tải video tự tay làm bánh Trung thu trên tài khoản TikTok cá nhân.

Người đẹp đã chuẩn bị khá cẩn thận và thực hiện từng công đoạn một cách tỉ mẩn: từ chia nhân, cân đo đong đếm tỉ mỉ cho đến nhào bột, nặn bánh, đóng khuôn rồi cho vào lò nướng. Cô thậm chí còn ghi rõ công thức làm bánh để những ai quan tâm có thể tham khảo.

Thế nhưng, câu chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu như khâu thành phẩm không "gây lú" cho dân mạng.

Á hậu Lona Kiều Loan khiến dân mạng xôn xao với màn làm bánh Trung thu

Ngay khi video được chia sẻ, nhiều khán giả nhanh chóng phát hiện loạt "vấn đề" ở những chiếc bánh mà Kiều Loan làm ra. Có chiếc thì nứt nẻ, khô cứng, chiếc lại lem nhem, thậm chí có chiếc còn lộ hẳn phần nhân bên trong. Một số bình luận còn hài hước cho rằng thành phẩm trông giống… "bánh thí nghiệm" hơn là bánh Trung thu.

Phía dưới video, hàng loạt bình luận thể hiện sự ngạc nhiên pha chút "bực bội":

Bình luận của các cư dân mạng

Nhiều ý kiến cho rằng bột làm bánh bị khô

Tuy nhiên, cũng có không ít ý kiến bênh vực và ủng hộ nàng Á hậu. Nhiều người cho rằng việc cô tự tay làm bánh dù chưa khéo léo nhưng lại cho thấy sự chăm chỉ, chịu khó. Không phải thợ bánh chuyên nghiệp nên việc bánh chưa đẹp mắt cũng là điều dễ hiểu, quan trọng là cô đã bỏ ra tâm sức và sự cố gắng. Một cư dân mạng bình luận: "Khổ với các thợ làm bánh online, người ta có phải chuyên đâu, tất nhiên sẽ không đẹp bằng người có khinh nghiệm rồi. Muốn tự tay làm cho nó ý nghĩa cũng bị nói này nọ".

Thành quả những chiếc bánh Trung thu của Kiều Loan

Được biết, Kiều Loan đã làm đến 250 chiếc bánh Trung thu cho dịp năm nay. Vì lò nướng tại nhà không đủ công suất, cô còn chủ động thuê cả lò nướng công nghiệp để hoàn thành "đại công trình" của mình. Dù chưa tiết lộ cụ thể, Á hậu cũng úp mở về "những nhân vật bí ẩn" sẽ nhận được số bánh này. Nhiều người dự đoán, có lẽ cô nàng sẽ mang đi tặng cho những hoàn cảnh khó khăn, như một cách lan tỏa tình yêu thương trong mùa trăng đoàn viên.

(Nguồn: TikTok nhân vật)