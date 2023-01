Hàng nghìn người dự lễ khai hội chùa Bái Đính 2023

Lễ hội chùa Bái Đính gồm 2 phần: Phần lễ và phần hội. Các phần lễ và phần hội với các nghi thức được thực hiện như: Niệm Phật cầu gia hộ; thắp hương thờ Phật; lễ dâng lộc, cúng dường tưởng nhớ công đức Thánh Nguyễn Minh Không; lễ tế thần Cao Sơn và thánh Mẫu Thượng Ngàn; gióng trống, thỉnh chuông khai hội; Dâng lục cúng; Lễ dâng hương và cầu nguyện quốc thái dân an; Rước kiệu lên chùa Bái Đính cổ và các chương trình văn nghệ hát mừng mùa Xuân, Phật pháp; tổ chức các trò chơi dân gian, múa Rồng... tạo sự vui tươi, phấn khởi, cầu mong một năm mới bình an, may mắn, hạnh phúc đến mỗi người dân và du khách.