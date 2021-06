Hàng loạt rạp chiếu phim đang "rỗi việc" vì không thể đón khách nên chuyển sang làm Youtube, xem Tarot online, phản ứng của mọi người ra sao?

Giữa tình hình dịch Covid 19 vẫn chưa được kiểm soát, việc duy trì hoạt động kinh doanh của một số doanh nghiệp đang có dấu hiệu lung lay. Thông tin 4 doanh nghiệp điện ảnh Việt Nam gồm CGV, Lotte, Galaxy và BHD gửi lời “cầu cứu” đến Chính phủ vì ảnh hưởng của dịch cũng đã thu hút sự quan tâm của đông đảo dư luận.

Chưa nhận được phản hồi từ cơ quan chức năng nhưng mới đây CGV Việt Nam đã có dấu hiệu “chuyển mình” gây bất ngờ.

Cụ thể, vào tháng 1/2021 kênh Youtube CGV Cinems Vietnam đã đăng tải chuyên mục mới “Tarot Series” khiến cho dân mạng vô cùng ngạc nhiên. Được biết trước đây kênh Youtube của CGV chỉ đăng những đoạn trailer giới thiệu phim mới, việc bỗng dưng xuất hiện chuyên mục này kích thích sự tò mò không ít cho người theo dõi.

CGV đã kết hợp với một chuyên gia bói bài Tarot để thực hiện series này. Với nội dung khá dài về những chủ đề đơn giản như cuộc sống, tình cảm, công việc nhưng lại thu hút hàng chục nghìn lượt xem từ cộng đồng mạng.

Sau khi nhận được phản hồi tích cực từ cộng đồng mạng, tháng 5 vừa qua, CGV lại tiếp tục tung ra 2 nội dung mới hướng dẫn trang trí (DIY - Do it yourself) và review ẩm thực. Series mới với chủ đề đơn giản, nội dung làm về xu hướng và sở thích của giới trẻ nên dù chỉ mới đăng tải vài video clip nhưng đã có dấu hiệu thu hút rất nhiều người xem và đăng kí.

Doanh thu từ lĩnh vực mới có thể sẽ không giúp cho doanh nghiệp này “đứng vững” trong tình hình hiện tại. Tuy nhiên trong thời gian chờ đến ngày có thể hoạt động trở lại thì đây cũng là một phương án hữu ích để duy trì sự quan tâm và kết nối của khán giả với thương hiệu.

Ý tưởng mới này của CGV nhận được rất nhiều sự quan tâm và phản hồi tích cực từ phía cộng đồng mạng. Video clip được đăng tải thu về hàng chục nghìn lượt xem và không ít sự mong chờ ngày CGV được phép hoạt động chiếu phim trở lại.