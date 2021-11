Hàng loạt đường dây đánh bạc ngàn tỷ đồng ở Nghệ An bị triệt phá

Ngày 11/11, Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục điều tra mở rộng các chuyên án đánh bạc vừa bị triệt phá trên địa bàn. Đây là những đường dây đánh bạc quy mô rất lớn với số tiền lên đến hàng ngàn tỷ đồng.

Cụ thể, Công an TP Vinh vừa phá thành công chuyên án, khởi tố 24 bị can về các tội danh đánh bạc và cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, làm rõ số tiền đánh bạc là hơn 1.500 tỷ đồng.

Theo đó, Công an TP Vinh phát hiện trên địa bàn nổi lên đường dây có biểu hiện nghi vấn hoạt động phạm tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”, “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc” dưới hình thức cá độ bóng đá trực tuyến qua mạng internet. Đường dây này do Nguyễn Trọng Linh (SN 1990, trú tại xã Nam Cát, huyện Nam Đàn) cầm đầu; Nguyễn Văn Bá (SN 1985, trú tại xã Hưng Thông, huyện Hưng Nguyên) là đối tượng có hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”. Ngay sau đó Công an TP Vinh đã báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An để xác lập chuyên án đấu tranh.

Các đối tượng trong các đường dây đánh bạc với tang số hơn 1.500 tỷ đồng mà Công an TP Vinh triệt phá.

Quá trình điều tra, xác định 11 đối tượng là đại lý cấp dưới và con bạc tham gia cá cược trực tiếp vào đường dây của Linh bao gồm 9 đối tượng trú tại tỉnh Nghệ An và 2 đối tượng trú tại tỉnh Hà Tĩnh. Đến ngày 14/10, Công an TP Vinh đã bắt và khám xét khẩn cấp đối với 14 đối tượng nêu trên về hành vi “Tổ chức đánh bạc”, “Đánh bạc” dưới hình thức cá độ bóng đá và “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Tại Cơ quan điều tra, bước đầu các đối tượng khai nhận hành vi phạm tội của mình chỉ riêng trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Quá trình khai thác, ban chuyên án nhận định đường dây tổ chức cá độ bóng đá còn liên quan đến các đối tượng tại các tỉnh, thành phố khác.

Từ nhận định trên, Ban chuyên án phát hiện đường dây “Tổ chức đánh bạc” bằng hình thức cá độ bóng đá của Linh là đại lý tổng, cấp dưới của một đường dây “Tổ chức đánh bạc” khác. Vào cuộc xác minh đường dây này do đối tượng Nguyễn Quốc Sơn (SN 1985, trú tại phường Xuân Phú, TP Huế) cầm đầu, giúp việc cho Sơn là đối tượng Mai Văn Minh (SN 1990, trú tại xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc), 2 đối tượng này hiện đang ở cùng với nhau tại thành phố Huế.

Tang vật liên quan đến chuyên án do Công an TP Vinh triệt phá.

Mở rộng xác minh, Ban chuyên án xác định có 8 đối tượng khác trú tại tỉnh Thừa Thiên Huế và tỉnh Thanh Hóa liên quan đến đường dây đánh bạc của Nguyễn Quốc Sơn.

Ngay sau đó, Công an thành phố Vinh đã lập 5 tổ công tác trực tiếp vào tỉnh Thừa Thiên Huế và Hà Tĩnh để bắt giữ 10 đối tượng trong đường dây đánh bạc này.

Như vậy, đến ngày 10/11, Công an TP Vinh đã triệt xóa 2 đường dây đánh bạc, bắt giữ 24 đối tượng, thu giữ tang vật vụ án gồm: 2 xe ô tô, 3 máy tính, 5 máy tính bảng, 37 điện thoại di động, 7 thẻ ATM và hơn 5 tỷ đồng tiền mặt; phong tỏa đối với 9 tài khoản ngân hàng để tiếp tục điều tra làm rõ.

Bước đầu, Ban chuyên án xác định các đối tượng trong đường dây tham gia đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá từ tháng 5/2021 đến ngày 20/10 với tổng tang số là hơn 1.500 tỷ đồng.

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An chủ trì, phối hợp Cục Cảnh sát hình sự và các đơn vị liên quan phá thành công chuyên án đánh bạc quy mô đặc biệt lớn bằng hình thức lô, đề sử dụng các thiết bị công nghệ cao, bắt giữ 11 đối tượng.

Nguyễn Thùy Linh người cầm đầu đường dây đánh bạc quy mô 2.000 tỷ đồng.

Theo đó, qua nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An phát hiện trên địa bàn TP Vinh nổi lên một nhóm đối tượng đánh bạc bằng hình thức lô, đề sử dụng các thiết bị công nghệ cao với số tiền rất lớn, trong đó đối tượng Lê Cảnh Toàn (SN 1986, trú tại phường Vinh Tân, TP Vinh) là đại lý cấp 1 thu gom bảng lô, đề ở thành phố Vinh và huyện Hưng Nguyên để chuyển cho đối tượng Nguyễn Thùy Linh (SN 1983, trú tại phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội).

Xác định Nguyễn Thùy Linh là đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc quy mô lớn này. Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đã xác lập chuyên án đấu tranh.

Là đối tượng cầm đầu đường dây, Linh có nhiều mối quan hệ phức tạp, thường xuyên thay đổi chỗ ở, hoạt động lưu động và sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh, ngoài việc nhận bảng lô, đề của Lê Cảnh Toàn, Nguyễn Thùy Linh còn cấu kết chặt chẽ với nhiều đối tượng khác nhau tại thành phố Hà Nội để đánh bạc như: Vũ Thùy Hương (SN 1984, trú tại phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm); Nguyễn Đức Thịnh (SN 1971, trú tại phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội); Nguyễn Thị Minh Trọng (SN 1989, trú tại phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn)…

Tang vật liên quan đến đường dây đánh bạc hàng ngàn tỷ của Nguyễn Thùy Linh.

Cơ quan Công an xác định hàng ngày các đối tượng chuyển bảng lô, đề cho Linh từ 20 tỷ đến 30 tỷ đồng. Khi có kết quả, các đối tượng tính tiền thắng, thua bằng phần mềm chuyên dụng, nhắn tin cho nhau rồi sau đó xóa hết các tin nhắn. Ngoài ra, các đối tượng còn sử dụng nhiều tài khoản khác nhau và không sử dụng tài khoản chính chủ để thanh toán.

Sau khi củng cố đầy đủ hồ sơ, ngày 2/11,Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An chủ trì, phối hợp Cục Cảnh sát hình sự và các đơn vị liên quan thành lập các tổ công tác tiến hành bắt đồng loạt 11 đối tượng ở nhiều tỉnh thành khác nhau. Đồng thời, khám xét khẩn cấp nơi ở các đối tượng trong đường dây, đối tượng cầm đầu Nguyễn Thùy Linh bị bắt giữ tại huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn. Tiếp tục đấu tranh mở rộng tại tỉnh Lạng Sơn, lực lượng Công an bắt giữ Nguyễn Thị Minh Trọng (SN 1989, trú tại phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn).

Tại thành phố Hà Nội, Ban Chuyên án đồng loạt bắt giữ và khám xét nơi ở của Vũ Thùy Hương và các đối tượng khác. Tại nhà Hương, qua khám xét, lực lượng chức năng thu giữ 07 điện thoại di động, 210 triệu đồng tiền mặt, 400 USD, 01 máy đếm tiền. Tại tỉnh Nghệ An, Ban Chuyên án đồng loạt bắt giữ, khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng Lê Cảnh Toàn và các đối tượng khác.

Qua điều tra ban đầu, Cơ quan Công an đã chứng minh được số tiền các đối tượng sử dụng đánh bạc trong ngày 02/11/2021 là hơn 12,6 tỷ đồng. Tính từ đầu tháng 7/2021 đến ngày 2/11 các đối tượng đã sử dụng số tiền lên đến trên 2.000 tỷ đồng để đánh bạc.

Cơ quan Công an cũng đã thu giữ tổng tang vật gồm: Gần 500 triệu đồng tiền mặt, 34 điện thoại, 2 máy tính xách tay, 2 bộ thu camera, 1 máy đếm tiền, 2 xe ô tô cùng nhiều thẻ ngân hàng, giấy tờ, sổ sách liên quan đến hành vi đánh bạc.

Hiện chuyên án đang tiếp tục được điều tra mở rộng.