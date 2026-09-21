Hàng loạt bệnh tim mạch, ung thư, da liễu được đề xuất kê thuốc tối đa 90 ngày

Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 26/2025/TT-BYT quy định về đơn thuốc và việc kê đơn thuốc hóa dược, sinh phẩm trong điều trị ngoại trú tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Hiện nay danh mục bệnh, nhóm bệnh được áp dụng kê đơn thuốc ngoại trú trên 30 ngày gồm 252 bệnh thuộc 16 nhóm bệnh.

Trong số này có nhiều bệnh mạn tính phổ biến như tăng huyết áp, đái tháo đường, hen phế quản, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD), rối loạn lo âu, trầm cảm; viêm gan B mạn tính, HIV/AIDS, suy giáp, suy tuyến yên, Parkinson, Alzheimer, sa sút trí tuệ...

Một số bệnh về máu và miễn dịch như Thalassemia, xơ cứng cột bên teo cơ, cùng một số bệnh phụ khoa ở tuổi vị thành niên như rong kinh tuổi dậy thì cũng thuộc danh mục.

Đối với các bệnh trong danh mục, căn cứ tình trạng lâm sàng và mức độ ổn định của người bệnh, người kê đơn quyết định số ngày sử dụng thuốc. Mỗi đơn thuốc có thể được kê tối đa 90 ngày.

Đề xuất bổ sung 120 bệnh, nhóm bệnh

Theo dự thảo thông tư mới, Bộ Y tế đề xuất mở rộng đáng kể danh mục bệnh, nhóm bệnh được áp dụng kê đơn thuốc ngoại trú trên 30 ngày, tối đa 90 ngày.

Cụ thể, danh mục mới dự kiến gồm 372 bệnh, nhóm bệnh, tăng 120 bệnh, nhóm bệnh so với danh mục hiện hành.

Đáng chú ý, nhóm bệnh hệ tuần hoàn được đề xuất bổ sung 46 bệnh, nhóm bệnh. Trong đó có nhiều bệnh lý tim mạch và mạch máu như dị tật bẩm sinh của vách tim, chuyển gốc động mạch tự sửa chữa, dị tật bẩm sinh của van hai lá và động mạch chủ, giãn tĩnh mạch chi dưới, xơ vữa động mạch, suy tim, suy tĩnh mạch mạn tính, hở và hẹp van tim, thuyên tắc và huyết khối tĩnh mạch...

Danh mục bệnh da và mô dưới da cũng được đề xuất mở rộng từ 19 lên 53 bệnh, nhóm bệnh, tăng 34 mục.

Trong đó, dự thảo bổ sung nhiều bệnh như lupus ban đỏ thể da, nấm da - bạch huyết, nấm móng, rụng tóc từng mảng, trứng cá đỏ, trứng cá, viêm tuyến mồ hôi nung mủ.

Một số bệnh và tổn thương da khác cũng được đưa vào danh mục đề xuất như nám má, nốt ruồi, sẹo lồi, viêm mạch dạng livedo, viêm mao mạch da, vảy cá bẩm sinh, bệnh da do nhạy cảm ánh sáng di truyền...

Thêm nhiều bệnh ung thư, hô hấp

Đối với nhóm bệnh ung thư, dự thảo đề xuất bổ sung 10 bệnh, nhóm bệnh, trong đó có u lympho, đa u tủy và các u tương bào, bạch cầu lympho mạn tính, bạch cầu lympho cấp đang điều trị duy trì, bạch cầu tủy cấp đang điều trị duy trì, bệnh loạn sản tủy và tăng sinh tủy...

Ở nhóm bệnh hô hấp, Bộ Y tế đề xuất bổ sung COPD, viêm mũi dị ứng, viêm xoang mạn tính và sẹo hẹp thanh quản.

Trong nhóm tiết niệu - sinh dục, danh mục mới dự kiến bổ sung viêm thận lupus, lạc nội mạc tử cung, mãn kinh và các rối loạn liên quan mãn kinh, phì đại tuyến tiền liệt lành tính, một số bệnh lý lành tính của tuyến tiền liệt và rối loạn bàng quang.

Một số bệnh huyết học không phải ung thư cũng được đề xuất bổ sung, gồm giảm tiểu cầu miễn dịch, thiếu máu thiếu sắt, thiếu máu do dinh dưỡng và thiếu máu do thiếu vitamin B12.

Dự thảo bổ sung các bệnh như viêm tuyến giáp liên quan thiếu i-ốt, đái tháo nhạt, suy giáp sau phẫu thuật hoặc can thiệp, rối loạn lipid máu, hội chứng Turner và tiền đái tháo đường.

Ngoài ra, danh mục đề xuất còn có một số bệnh như viêm gan C mạn tính, suy nhược thần kinh, xơ củ (tuberous sclerosis) và glôcôm bẩm sinh.

Theo dự thảo, việc một bệnh nằm trong danh mục được kê đơn ngoại trú trên 30 ngày không đồng nghĩa người bệnh mặc nhiên được cấp thuốc đủ 90 ngày.

Người kê đơn vẫn phải căn cứ tình trạng lâm sàng và mức độ ổn định của người bệnh để quyết định số ngày sử dụng của từng thuốc. Thời gian sử dụng thuốc trong mỗi đơn tối đa không quá 90 ngày.

Trường hợp người bệnh mắc bệnh thuộc danh mục này đồng thời có bệnh mạn tính khác đã được chẩn đoán và điều trị ổn định, người kê đơn cũng căn cứ tình trạng lâm sàng và mức độ ổn định để quyết định số ngày sử dụng thuốc, tối đa 90 ngày.

Dự thảo cũng quy định cách kê đơn khi người bệnh khám nhiều chuyên khoa trong cùng một lần khám tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Theo đó, người hành nghề có thể kê đơn thuốc theo từng chuyên khoa hoặc kê một đơn thuốc chung, bao gồm chỉ định thuốc của các chuyên khoa.

Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có trách nhiệm kiểm soát các nội dung liên quan đến chống chỉ định, tương tác và trùng lặp thuốc giữa các chuyên khoa, nhằm bảo đảm an toàn cho toàn bộ đơn thuốc.