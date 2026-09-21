Bộ Y tế đề xuất thêm 118 bệnh được kê đơn thuốc 90 ngày: Những bệnh nào được bổ sung?

Bộ Y tế đang đề xuất sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2025/TT-BYT về đơn thuốc và việc kê đơn thuốc hóa dược, sinh phẩm trong điều trị ngoại trú tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Theo dự thảo thông tư mới của Bộ Y tế, danh mục bệnh, nhóm bệnh được áp dụng kê đơn thuốc ngoại trú trên 30 ngày (tối đa 90 ngày), được đề xuất mở rộng so với danh mục hiện hành.

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Tăng danh mục bệnh được kê đơn thuốc 90 ngày

Dự thảo mở rộng đáng kể nhóm bệnh được kê đơn thuốc dài ngày, bổ sung nhiều bệnh lý mạn tính, tim mạch, huyết học và da liễu.

Cụ thể, theo Thông tư 26/2025/TT-BYT đang có hiệu lực, danh mục bệnh, nhóm bệnh được áp dụng kê đơn thuốc ngoại trú trên 30 ngày gồm 252 bệnh thuộc 16 nhóm bệnh, như: nhóm bệnh nhiễm trùng, ký sinh trùng; bệnh của máu; bệnh tâm thần; bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa..

Các bệnh mạn tính phổ biến được cấp thuốc trên 30 ngày như tăng huyết áp, đái tháo đường, hen phế quản, rối loạn lo âu, viêm gan B mạn tính, HIV/AIDS, suy giáp, sa sút trí tuệ, một số bệnh về máu và miễn dịch, xơ cứng cột bên teo cơ...

Tuy nhiên, theo dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2025/TT-BYT mà Bộ Y tế đang lấy ý kiến góp ý, danh mục bệnh, nhóm bệnh được áp dụng kê đơn thuốc ngoại trú trên 30 ngày được đề xuất mở rộng lên 372, tăng 120 bệnh, nhóm bệnh so với quy định hiện hành.

Cụ thể, dự thảo bổ sung nhiều bệnh lý tim mạch và mạch máu như dị tật bẩm sinh của vách tim, chuyển gốc động mạch tự sửa chữa, dị tật bẩm sinh của van hai lá và động mạch chủ, giãn tĩnh mạch chi dưới, xơ vữa động mạch, suy tim, suy tĩnh mạch mạn tính, hở và hẹp van tim…

Dự thảo cũng bổ sung nhiều bệnh như lupus ban đỏ thể da, nấm da - bạch huyết, nấm móng…Với bệnh ung thư, danh mục đề xuất thêm 10 bệnh, nhóm bệnh như u lympho, đa u tủy và các u tương bào, bạch cầu lympho mạn tính, bạch cầu lympho cấp đang điều trị duy trì, bạch cầu tủy cấp đang điều trị duy trì, bệnh loạn sản tủy và tăng sinh tủy…

Kê đơn thuốc dài ngày không quá 90 ngày

Đáng chú ý, Bộ Y tế đề xuất, đối với 372 bệnh, nhóm bệnh này, người kê đơn thuốc sẽ quyết định số ngày sử dụng của mỗi thuốc trong đơn thuốc, căn cứ vào tình trạng lâm sàng, mức độ ổn định của người bệnh để kê đơn thuốc với số ngày sử dụng của mỗi thuốc tối đa không quá 90 ngày, thay vì chỉ được cấp thuốc tối đa 30 ngày.

Trường hợp người bệnh mắc kèm theo bệnh mạn tính khác đã được chẩn đoán, điều trị ổn định, người kê đơn thuốc cũng căn cứ vào tình trạng lâm sàng, mức độ ổn định của người bệnh để kê đơn thuốc điều trị các bệnh này với số ngày sử dụng của mỗi thuốc tối đa cũng không quá 90 ngày.

Dự thảo cũng đề xuất quy định về trường hợp người bệnh khám bệnh nhiều chuyên khoa trong cùng một lần khám tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Theo đó, người hành nghề sẽ kê đơn thuốc theo từng chuyên khoa hoặc kê một đơn thuốc chung bao gồm chỉ định thuốc của các chuyên khoa.

Trong khi, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có trách nhiệm kiểm soát nội dung chống chỉ định, tương tác thuốc và trùng lặp thuốc giữa các chuyên khoa, đảm bảo tính an toàn của toàn bộ các đơn thuốc.

Nếu được ban hành, các quy định sửa đổi sẽ mở rộng nhóm bệnh được kê đơn thuốc dài ngày, đồng thời tạo điều kiện để người bệnh mắc bệnh mạn tính ổn định giảm số lần tái khám chỉ để nhận đơn thuốc. Tuy nhiên, thời gian kê đơn cụ thể vẫn phụ thuộc vào tình trạng lâm sàng và quyết định của bác sĩ, với thời gian tối đa không quá 90 ngày.

Việc bệnh nằm trong danh mục được kê đơn tối đa 90 ngày không đồng nghĩa người bệnh đương nhiên được cấp thuốc đủ thời gian này. Thời hạn kê đơn vẫn được bác sĩ quyết định dựa trên tình trạng lâm sàng và mức độ ổn định của từng người bệnh. Dự thảo cũng cho phép người bệnh khám nhiều chuyên khoa trong cùng một lần có thể được kê đơn riêng ở từng chuyên khoa hoặc sử dụng một đơn thuốc chung. Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có trách nhiệm rà soát chống chỉ định, tương tác và nguy cơ trùng lặp thuốc giữa các chuyên khoa, bảo đảm việc sử dụng thuốc an toàn, hợp lý.

(t/h Chính Phủ, Vietnamnet, Tuổi Trẻ)