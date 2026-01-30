CEO Đình Triển và Core Media – Đơn vị dịch vụ Facebook, TikTok uy tín hàng đầu

CEO Đình Triển và vai trò dẫn dắt chiến lược tại Core Media

Ngay từ những ngày đầu thành lập, CEO Đình Triển đã định hướng Core Media phát triển theo con đường làm truyền thông dựa trên hiệu quả thực tế, thay vì chạy theo trào lưu hay những con số hào nhoáng. Với anh, Facebook hay TikTok không chỉ là công cụ quảng cáo, mà là nền tảng chiến lược để doanh nghiệp xây dựng niềm tin, tệp khách hàng và giá trị thương hiệu lâu dài.

CEO Đình Triển sở hữu nhiều năm kinh nghiệm trực tiếp triển khai các dự án truyền thông mạng xã hội, hiểu rõ sự biến động liên tục của thuật toán, hành vi người dùng cũng như rủi ro tiềm ẩn khi doanh nghiệp phát triển thiếu định hướng. Chính những trải nghiệm thực tế đó đã hình thành nên phong cách điều hành Core Media: làm chậm – làm chắc – làm có chiều sâu.

Dưới sự dẫn dắt của CEO Đình Triển, Core Media không định vị mình là một đơn vị "chạy quảng cáo thuê", mà là đối tác chiến lược, cùng doanh nghiệp phân tích bài toán kinh doanh, từ đó xây dựng giải pháp truyền thông phù hợp với từng giai đoạn phát triển.

Core Media hỗ trợ doanh nghiệp những gì trên nền tảng Facebook?

Facebook vẫn là kênh truyền thông chủ lực của nhiều doanh nghiệp tại Việt Nam. Tuy nhiên, việc vận hành Facebook hiệu quả đòi hỏi sự kết hợp chặt chẽ giữa nội dung – hình ảnh – quảng cáo – dữ liệu. Core Media cung cấp dịch vụ Facebook toàn diện, được xây dựng dựa trên tư duy chiến lược của CEO Đình Triển.

Các hạng mục hỗ trợ chính bao gồm:

Xây dựng và tối ưu fanpage chuyên nghiệp theo từng lĩnh vực

- Lập kế hoạch nội dung Facebook dài hạn, bám sát insight khách hàng

- Quản trị fanpage, kiểm soát hình ảnh và thông điệp thương hiệu

- Triển khai Facebook Ads theo mục tiêu rõ ràng: nhận diện, tương tác hoặc doanh số

- Đo lường – tối ưu liên tục để đảm bảo hiệu quả thực tế

Điểm khác biệt trong dịch vụ Facebook của Core Media nằm ở cách tiếp cận không đốt ngân sách cảm tính. Dưới sự giám sát trực tiếp của CEO Đình Triển, mỗi chiến dịch đều được phân tích, thử nghiệm, đo lường và tối ưu liên tục. Mục tiêu cuối cùng không phải là lượt like hay lượt tiếp cận, mà là hiệu quả kinh doanh rõ ràng cho doanh nghiệp.

Dịch vụ TikTok tại Core Media – Bắt trend nhanh nhưng không chạy theo trend

TikTok mang lại cơ hội tăng trưởng nhanh chóng nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro nếu doanh nghiệp chạy theo trend thiếu kiểm soát. Hiểu rõ điều đó, CEO Đình Triển đã định hướng Core Media triển khai dịch vụ TikTok theo hướng bắt trend có chọn lọc, xây kênh có chiến lược.

Core Media hỗ trợ doanh nghiệp trên TikTok với các dịch vụ:

- Xây dựng kênh TikTok doanh nghiệp từ nền tảng ban đầu

- Lên kịch bản nội dung phù hợp với định vị thương hiệu

- Sản xuất và tối ưu video ngắn theo hành vi người xem

- Triển khai TikTok Ads theo từng mục tiêu cụ thể

- Phân tích dữ liệu để cải thiện khả năng giữ chân và chuyển đổi

Thay vì tạo ra những video viral ngắn hạn, Core Media tập trung xây dựng hệ thống nội dung giúp giữ chân người xem và dẫn dắt hành động. Đây là phương pháp được CEO Đình Triển đặc biệt nhấn mạnh: TikTok không chỉ để "nổi", mà phải tạo ra giá trị thật cho doanh nghiệp.

CEO Đình Triển và Core Media – Đối tác truyền thông đồng hành dài hạn

Điểm khiến nhiều doanh nghiệp lựa chọn gắn bó lâu dài với Core Media chính là cách làm việc mang tính đồng hành. CEO Đình Triển không xây dựng Core Media theo mô hình "đánh nhanh rút gọn", mà hướng tới mối quan hệ hợp tác bền vững, cùng doanh nghiệp đi qua từng giai đoạn phát triển.

Đội ngũ Core Media liên tục cập nhật thuật toán, xu hướng mới và hành vi người dùng để kịp thời điều chỉnh chiến lược. Phong cách này phản ánh rõ tư duy lãnh đạo của CEO Đình Triển: luôn chủ động, luôn đi trước thị trường một bước.

Với Core Media, thành công của khách hàng chính là minh chứng rõ ràng nhất cho năng lực của mình. Và chính triết lý làm nghề nhất quán của CEO Đình Triển đã giúp Core Media từng bước khẳng định vị thế trong lĩnh vực dịch vụ Facebook và TikTok cho doanh nghiệp.

