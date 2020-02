Hàng chục người vẫn đội nắng, "bao vây" ngôi nhà hoang nơi Lê Quốc Tuấn bị tiêu diệt đã 3 ngày để... hóng chuyện

Đến nay, Lê Quốc Tuấn (33 tuổi, tự Tuấn "khỉ") nghi can gây ra vụ bắn chết 5 người ở Củ Chi (TP.HCM) vào các ngày 29 và 30/1 đã bị lực lượng chức năng tiêu diệt gần 3 ngày tại khu vực ngôi nhà hoang thuộc xã Tân Hiệp (huyện Hóc Môn, TP.HCM).

Người dân tập trung tại đường Đỗ Văn Dậy (huyện Hóc Môn).

Tuy nhiên, sức nóng của vụ việc không vì vậy mà hạ nhiệt. Kể từ thời điểm khuya 13/2 đến nay, hàng trăm người hiếu kỳ đã tìm đến khu vực cầu Xáng (đường Đỗ Văn Dậy, huyện Hóc Môn) để theo dõi công an khám nghiệm hiện trường.

Một số người gọi điện về cập nhật tình hình cho người thân.

Đến chiều ngày 15/2 khi lực lượng cảnh sát giao thông và an ninh gỡ bỏ các rào chắn tại đầu tuyến đường dẫn vào ngôi nhà hoang nơi Tuấn "khỉ" ẩn náo những ngày qua, dòng người hiếu kỳ vẫn ùn ùn kéo vào dù trước nhà có công an làm nhiệm vụ bảo vệ chặn lại.

3 ngày sau khi Tuấn "khỉ" bị bắn, hiện trường vẫn rất đông người tụ tập.

Người dân không chỉ ở khu vực gần đó mà tại các tỉnh xa cùng tìm đến theo dõi. Có người thậm chí còn thuê hẳn nhà trọ để chờ xem cảnh Tuấn "khỉ" bị bắt nhưng đến nay dù Công an TP.HCM thông báo đối tượng đã bị tiêu diệt nhưng vẫn nấn ná chưa chịu đi.

Ngoài theo dõi, bàn tán, người dân còn đứng bên ngoài cố leo lên phía hàng rào để quay bên trong ngôi nhà, bất chấp bên ngoài trời nắng gay gắt. Đám đông cũng tụ tập bàn tán, tranh luận xoay quanh vụ việc chấn động diễn ra vào đầu năm Canh Tý 2020.

Ngôi nhà hoang được cho là nơi Tuấn "khỉ" ẩn nấp những ngày trước đó.

Ngôi nhà hoang được bao lại bởi một hàng rào có gắn biển số 19/4C, tỉnh lộ 15, ấp Tân Hoà, xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn, TP.HCM.

Trong một diễn biến khác, Tuấn "khỉ" sau khi tiêu diệt đã được đưa đi hoả táng. Ngoài ra cơ quan chức năng cũng đang tạm giữ nhiều người để điều tra hành vi che giấu cho đối tượng này.

Mặc trời nắng gay gắt, người dân leo đứng lên cả hàng rào để "hóng".

Trước đó như đã thông tin, ngày 29/1 Lê Quốc Tuấn đến sòng bài ở xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi để đánh bạc và nảy sinh mâu thuẫn với những người cùng chơi.

Tuấn đã về nhà lấy súng AK và quay trở lại bắn chết 4 người tại chỗ.

Cảnh sát có mặt để điều tiết giao thông và bảo đảm an ninh trật tự.

Gây án xong, Tuấn lấy khoảng 1 tỷ đồng ở sòng bạc, tẩu thoát bằng xe SH. Tuấn đem tiền gửi bạn là Phạm Thanh Tâm (tự Tý bà Dòm) rồi lẩn trốn. Đến khuya cùng ngày, Tuấn nổ súng bắn chết một người đi đường tại tỉnh lộ 15 (huyện Củ Chi) để cướp xe và tài sản.

Sáng 30/1 để truy bắt Tuấn, hàng trăm cảnh sát thuộc Công an TP.HCM và Bộ Công an đã vây ráp khu vực rừng tràm xã Trung An (huyện Củ Chi). Công an các tỉnh lân cận như Bình Dương, Long An... cũng phối hợp để truy tìm nghi phạm.