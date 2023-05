Hàng chục nam nữ bay lắc trong quán karaoke mới khai trương

Ngày 30-5, Công an tỉnh Bình Phước, cho biết đơn vị đang tiếp tục điều tra, xử lý quán karaoke trên địa bàn cho hàng chục đối tượng đang bay lắc tập thể.



Thông tin ban đầu, rạng sáng 29-5 các cán bộ, chiến sỹ công an thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về Ma túy và Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp Công an thị xã Bình Long bất ngờ đột kích, kiểm tra quán karaoke Victory (IDOL2) tại khu phố Phú Sơn, phường An Lộc.



Hiện trường khi kiểm tra

Lực lượng chức năng phát hiện có 3 phòng hát đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, xét nghiệm nhanh ma túy với 50 khách và nhân viên có mặt trong 3 phòng hát trên, phát hiện 41 người dương tính với ma túy.

Các đối tượng này đã được đưa về Công an làm việc và tạm giữ các tang vật. Được biết, quán karaoke Victory (IDOL2) mới khai trương.