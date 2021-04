Hàng bán bánh mì ú ụ dừa nổi tiếng Thái Nguyên bất ngờ bị dân mạng chê thậm tệ vì chất lượng không được như quảng cáo

Bánh mì là một trong những món ăn vô cùng phổ biến ở Việt Nam, chúng còn được cả những người nước ngoài yêu thích bởi sự kết hợp vô cùng độc đáo. Ngoài những món như bánh mì nhân ba tê, nhân trứng chả... thì giờ đây có tới 7749 thử có thể kết hợp để làm nên món bánh mì được nhiều người săn đón.

Loạt bánh mì kiểu mới đã ra đời như bánh mì "bóng đêm" làm từ bột than tre, bánh mì nem khoai, thì nay một cửa hàng bán bánh mì dừa siêu to tại Thái Nguyên lại hút mắt khi có những bức hình quảng cáo trên mạng xã hội không thể chất lượng được hơn, khi chiếc bánh to và bên trong rất nhiều dừa.

Theo người này chia sẻ, chiếc bánh mì đặc ruột, rất nặng, 3 chiếc gộp vào gần 1kg mà chỉ có 79.000 đồng. Tuy nhiên, sau khi nhận hàng thì quả thực chất lượng khác xa với thực tế.

Nhiều người đã từng mua thử cho biết chiếc bánh có phần vỏ khá dai và phần nhân không có gì đặc biệt, một số người sau khi mua về cũng chẳng thể ăn nổi một chiếc không phải vì chiếc bánh quá to mà là quá khó ăn.

Cũng có một số bạn trẻ tại Thái Nguyên cho biết, món bánh này chỉ thực sự ngon khi mới ra lò, bánh còn nóng, chứ khi để nguội, hay mọi người mua về có ý định làm quà thì ăn sẽ không còn ngon nữa.

Ảnh quảng cáo và thực tế được dân mạng chia sẻ.

Một số ý kiến cho rằng sự thật không đến nỗi tệ như vậy, bởi ai đã từng ăn tại cửa hàng bánh mì T.V thì biết rõ là bánh rất ngon. Nhưng lại bị một số gia đình khác tại địa phương làm nhái theo, chất lượng không bằng.

Dưới hàng loạt những chia sẻ tích cực và tiêu cực về một quán bánh mì dừa siêu to tại Thái Nguyên, những người sành ăn cũng nên cẩn thận tìm hiểu, bởi nhu cầu nhiều chắc chắn sẽ có người làm nhái.