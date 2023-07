Han So Hee sẽ là nữ chính cho MV solo sắp ra mắt của Jungkook (BTS)

Mới đây, em út BTS Jungkook thông báo sẽ cho ra mắt MV solo Seven vào ngày 14/7 khiến cộng đồng fan vô cùng mong chờ. Bên cạnh đó, Jungkook còn khẳng định đang tiến hành album cá nhân, đánh dấu 1 màn ra mắt cực kì hoành tráng. Tính đến hiện tại, nam idol là thành viên thứ 6 của nhóm nhạc toàn cầu BTS quảng bá solo, các Army đã và đang tập trung toàn lực ủng hộ anh chàng. Sau khi thông tin về MV Seven được xác nhận, truyền thông Hàn xôn xao tiết lộ danh tính nữ chính của Jungkook khiến dân tình đứng ngồi không yên.

Jungkook sắp sửa tung MV solo Seven vào ngày 14/7 tới đây

Theo đó, một báo cáo truyền thông độc quyền tại Hàn ngày 30/6 KST cho biết nữ diễn viên Han So Hee sẽ đóng vai nữ chính trong MV Seven của em út BTS. Han So Hee được cho là đã quay MV ở Los Angeles, California và trở về Hàn Quốc sau khi hoàn thành lịch trình của mình vào ngày 22/6, trùng hợp với lịch trình của Jungkook tại Mỹ. Trước đó, hình ảnh nhân viên của 2 ngôi sao Jungkook và Han So Hee check-in cùng 1 địa điểm gây xôn xao không ít, fan đã phần nào đoán ra danh tính nữ chính của Jungkook trong MV chính là Han Soo Hee.

Truyền thông Hàn đưa tin Han Soo Hee là nữ chính trong MV của Jungkook

Cả hai có lịch trình tại Mỹ cùng 1 thời gian, địa điểm check-in của staff 2 nghệ sĩ trùng nhau

MV Seven sẽ là MV đầu tiên của Han So Hee sau 4 năm kể từ You & I - Melomance năm 2019. Han So Hee là nữ diễn viên thế hệ mới nổi bật nhất hiện tại với loạt phim ăn khách như My Name, Nevertheless, Thế Giới Hôn Nhân,... Cô được ví như "tiểu Song Hye Kyo" với visual thanh thuần nhưng không kém phần quyến rũ, khí chất. Nếu màn hợp tác với Jungkook thành hiện thực, fan vô cùng kì vọng vào sản phẩm bùng nổ của 2 cái tên đình đám xứ Hàn.