Han So Hee lộ sơ hở trong tâm thư, biện minh nhưng ngờ đâu “vả” luôn tình tiết Dispatch bênh vực?

Trong sáng ngày 29/3, cư dân mạng đã được phen náo loạn trước bức tâm thư dài dằng dặc của Han So Hee. Nữ diễn viên chủ yếu nhắm đến Hyeri, còn chất vấn tình cũ của Ryu Jun Yeol: "Điều tôi không hiểu là việc người yêu cũ có bạn gái mới có gì thú vị?". Tuy nhiên cũng giống với bức tâm thư lần trước, Han So Hee lại để lộ sơ hở và nhanh chóng bị cư dân mạng "bắt bài".

Cụ thể, mỹ nhân sinh năm 1994 khẳng định cô gặp Ryu Jun Yeol lần đầu vào tháng 11/2023 tại triển lãm ảnh, hoàn toàn không có chuyện biết nhau trước, gặp nhau ở nơi cộng lẫn riêng tư, và cũng không có người quen nào ở giữa cả. Tuy nhiên điều này trái ngược với thông tin của Dispatch - trang tin được cho là thân cận và đứng về phía Han So Hee. Dispatch tiết lộ người dẫn Han So Hee đến triển làm của Ryu Jun Yeol là nhiếp ảnh gia Park Ye Eun. Được biết, Park Ye Eun thân thiết với cả Han So Hee và Ryu Jun Yeol. Đồng thời, "bà mai" này cũng là 1 trong 5 người tham gia chuyến đi Hawaii tai tiếng của cặp đôi mới.

Như vậy giữa cặp đôi thực sự có người quen chung, không phải không có ai như Han So Hee nói. Tuy nhiên cũng có ý kiến cho rằng có thể vào thời điểm tháng 11/2023, Han So Hee không rõ chuyện Park Ye Eun thân thiết với Ryu Jun Yeol.

Han So Hee khẳng định gặp Ryu Jun Yeol lần đầu tại triển lãm vào tháng 11/2023

Cô khẳng định giữa họ hoàn toàn không có chuyện biết nhau trước, gặp nhau ở nơi công cộng lẫn riêng tư, và cũng không có người quen nào ở giữa

Tuy nhiên, Dispatch trước đó lại đưa tin rằng nhiếp ảnh gia Park Ye Eun đã đưa Han So Hee đến triển lãm của Ryu Jun Yeol. Park Ye Eun là bạn thân của cả 2 người...

... đồng thời còn đi Hawaii du lịch cùng cặp đôi

Trước đêm qua, drama transit love của Han So Hee - Ryu Jun Yeol - Hyeri đã hạ nhiệt và ai nấy đều quay trở lại với công việc như bình thường. Thế nhưng đến rạng sáng 29/3, bức tâm thư đăng 10 phút rồi xóa của Han So Hee lại đem drama trở lại. Công ty của nữ diễn viên chỉ còn biết bất lực lên tiếng: "Chúng tôi không có gì để nói, thành thật xin lỗi".

Không chỉ công chúng, đến truyền thông Hàn Quốc cũng tỏ ra ngán ngẩm với những hành động bốc đồng của Han So Hee. Maeil Kyungje đăng tải bài viết có tiêu đề "Han So Hee xin hãy cứ hẹn hò với Ryu Jun Yeol đi". Còn phóng viên Osen đưa ra quan điểm: "Thật mệt mỏi với chuyện của 3 người, họ nên có cuộc hẹn 3 người, sắp xếp timeline hẹn hò chia tay của họ rồi đưa ra thông báo chính thức".

Công chúng và truyền thông Hàn Quốc đều ngán ngẩm vì drama transit love kéo dài

Nguồn: Xports News, Dispatch