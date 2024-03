Han So Hee viết tâm thư rồi xóa, "bắn tỉa" Hyeri cực gắt: "Người yêu cũ có bạn gái mới thì có gì thú vị?"

Trong suốt thời gian qua, drama tình tay ba của Han So Hee, Ryu Jun Yeol và Hyeri đã làm tiêu tốn không biết bao nhiêu giấy mực của truyền thông. Tuy nhiên khi vụ việc vừa hạ nhiệt thì đến rạng sáng 29/3, Han So Hee lại tiếp tục khuấy đảo dư luận bằng cách đăng tâm thư dài rồi xóa sau 10 phút. Trong thư, Han So Hee khẳng định 1 lần nữa rằng cô gặp Ryu Jun Yeol lần đầu tại triển lãm tháng 11/2023, hoàn toàn không có chuyện quen biết trước và không phải transit love.

Đáng chú ý hơn cả là bao trùm nội dung của tâm thư, nữ diễn viên này được cho là chủ yếu nhắm đến Hyeri. Han So Hee khẳng định bản thân thất vọng vì có 1 bên trong câu chuyện giữ im lặng, cảm thấy khó hiểu khi đàn chị không giải thích rõ ràng và còn nhấn mạnh: "Điều tôi không hiểu là việc người yêu cũ có bạn gái mới có gì thú vị". Cô làm rõ mốc thời gian Hyeri - Ryu Jun Yeol đã chia tay dứt khoát từ năm ngoái, mong Hyeri liên lạc với mình nhưng vẫn giải thích cả đoạn dài về đàn chị. Cuối cùng, mỹ nhân Thế Giới Hôn Nhân chất vấn antifan cực gắt, đồng thời gửi lời xin lỗi đến những người bị tổn hại vì chuyện này.

Bất cứ suy đoán vô căn cứ nào nữa có thể sẽ khiến tôi kiệt sức. Tôi có được ngày hôm nay vì bản thân đang tự theo đuổi hạnh phúc của chính mình. Ngày xưa khi gặp gỡ nhiều người, tôi cảm thấy rằng thật dễ lãng phí thời gian của mình và đối phương chỉ vì quá quan tâm đến "giá trị bề ngoài" và "giá trị hình ảnh". Trước khi kịp nhận ra thì tôi đã bước sang độ tuổi không còn được gọi là trẻ nữa rồi. Tôi đã bước sang tuổi 30, và khi đang tìm kiếm con đường của riêng mình thì tôi gặp người này. Cụ thể hơn, chúng tôi gặp nhau vào đúng tháng 11/2023 tại 1 triển lãm ảnh. Đó là cuộc gặp gỡ đầu tiên của chúng tôi. Tôi sẽ bỏ qua những bình luận cho rằng chúng tôi đã biết nhau từ trước. Tôi chưa bao giờ gặp người ấy từ trước buổi triển lãm, kể cả nơi công cộng lẫn riêng tư, và cũng không có người quen nào ở giữa cả. Con gấu bông đã được tôi mua từ năm 2021 thông qua Kakao Talk. Không giống những mối quan hệ xốc nổi tôi từng trải qua trong quá khứ, lần này vẻ bề ngoài không phải tất cả. Khía cạnh nổi loạn, luôn làm mọi thứ theo ý mình của tôi dần dịu xuống, tôi cảm thấy tốt hơn về cả thể chất và tinh thần. Đây là mối quan hệ tôi cần có trong đời, là điều tự nhiên xảy đến giữa đàn ông và phụ nữ. Điều quan trọng cần nói ở đây là tôi hoàn toàn không có ý định tiếp cận người đàn ông này với ý nghĩ thiếu tôn trọng khoảng thời gian anh ở bên người yêu cũ. Sự thật là họ đã chia tay vào năm ngoái. Và đúng là họ đã tạm biệt nhau lần cuối và gửi chúc sức khoẻ, hạnh phúc tới đối phương (Tôi không có ý tiết lộ những chi tiết riêng tư của họ vì bất kỳ lý do nào khác ngoài việc chứng minh đây không phải transit love). Mặc dù tôi không thể nói trực tiếp lý do tại sao tiền bối (ý chỉ Hyeri) lại viết trong thư xin lỗi rằng cô ấy đã gặp anh ấy vào tháng 11, nhưng tôi biết mục đích cuộc hẹn này không phải để nối lại tình cảm. Nếu đây là thông tin sai lệch, tôi đồng ý chịu bất kỳ sự phản bác nào từ công chúng. Tôi sẽ rất vinh dự nếu tiền bối (Hyeri) có thể đích thân liên lạc với tôi, vì tôi đã cố gắng liên lạc trước với cô ấy bằng mọi cách nhưng đều thất bại. Tôi cũng bức xúc vì 1 người liên quan đến câu chuyện này giữ im lặng. Tôi nói điều này chỉ vì tôi lo rằng mọi người sẽ hiểu lầm. Khi tôi phủ nhận transit love, mọi người đều suy đoán rằng tôi lên tiếng trong cơn bực tức. Đó là lý do tại sao tôi nhấn mạnh rằng những gì tôi viết hôm nay đều dựa trên thông tin thực tế từ công ty của 2 bên, không liên quan đến cảm xúc cá nhân của tôi. Tôi cũng viết điều này vì có những người tôi cần bảo vệ. Tôi không muốn chứng kiến cảnh những fan ủng hộ tôi, chủ tịch và nhân viên công ty phải chịu thiệt hại vì tôi. Tôi không phải kẻ ngốc và tôi biết rằng đây không phải việc truyền đạt thông tin 1 chiều. Cuối cùng, điều tôi muốn nói là họ đã chia tay từ lâu rồi, nhưng tin tức chỉ được công bố vào tháng 11. Đây là sự thật, bất kể những người trong nội bộ công ty đó hay công ty tôi có thể đưa ra phát ngôn nào khác. Tôi chỉ không hiểu tại sao mọi người tỏ ý nghi ngờ những bài báo nói lên sự thật, nhưng lại hưởng ứng những bài báo khác suy đoán về transit love. Nhìn lại thì những bình luận ác ý đều đến từ những tài khoản ảo, thật nực cười. Hãy chỉ trích khi bạn có bằng chứng xác thực. Hơn nữa, mọi người toàn bình luận chửi rủa tôi vì những vấn đề không liên quan như nói xấu gia đình tôi, quá trình trưởng thành hay ngoại hình của tôi, của người đó. Tôi đã xin lỗi rồi. Vì không thể liên lạc với cô ấy nên tôi không biết cô ấy có thấy lời xin lỗi chưa, nhưng hy vọng cô ấy không phiền lòng. Tôi cũng gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ của tiền bối vì hành động bất cẩn của bản thân mình. Ngay cả khi thời gian có trôi qua, tôi vẫn sẽ luôn là người chủ động xin lỗi vì lỗi lầm của mình. Điều tôi không hiểu là bạn trai cũ của cô ấy có bạn gái mới thì có gì mà thú vị. Tại sao cô ấy lại viết 1 status vu vơ nhằm khơi lại mối quan hệ của họ, vừa chứa đựng sự tiếc nuối vừa gắn cái danh transit love cho chuyện tình bình thường khác xảy ra 4 tháng sau khi họ chia tay? Tôi không muốn được thương hại. Tôi không viết bài này để mong đợi lời xin lỗi cho tất cả những suy đoán, bình luận ác ý xuất hiện chỉ vì status đó. Tôi chỉ đơn giản tò mò thôi. Tôi cũng muốn biết tại sao người ta lại tấn công tôi 1 cách tàn nhẫn như vậy, không cho tôi lựa chọn đeo nhẫn tình bạn ở sân bay hay không, cười nói hay lạnh lùng với phóng viên đang đứng chờ tại đó. Tại sao mọi người lại ghét tôi? Khi tôi đăng bài này, tôi chắc chắn rằng mọi người lại gọi tôi là kẻ tội phạm giả vờ ngây thơ, rằng tôi kiếm việc làm cho những nhân viên công ty vốn stress vì tôi, họ khổ lắm rồi nên dừng nói lại đi. Tôi biết sự thật chứ. Đôi khi họ nói để tôi lên tiếng, đôi khi họ nói tôi hãy im lặng, nên tôi cũng không biết họ thực sự muốn gì ở tôi. Nhưng tôi viết bài này sau khi quyết định rằng sẽ không thể im lặng ngồi nhìn được nữa. Tôi có 1 nghề nuôi sống bản thân và kế sinh nhai của tôi phụ thuộc vào tình yêu, niềm tin của công chúng. 1 lần nữa, tôi muốn nhân cơ hội này xin lỗi vì những phản ứng non nớt, không hoàn hảo của mình trong sự việc vừa qua. Tuy nhiên, tôi có thể đảm bảo chắc chắn rằng đó không phải transit love - từ mà tôi thậm chí còn không muốn nhắc đến. Tôi nói điều này không phải vì ảo tưởng, mà đó là sự thật. Vậy nến nếu còn điều gì tôi chưa kịp xin lỗi, thì xin hãy vui lòng cho tôi biết đó là gì.

Nguồn: Xports News, Allkpop