Hàn Quốc: Nữ nhân viên cửa hàng bị đánh dã man chỉ vì... để tóc ngắn

Án phạt được tòa án TP Jinju, tỉnh Gyeongsang Nam đưa ra hôm 9-4. Tòa tuyên bị cáo 20 tuổi (không công bố tên) phạm tội tấn công nạn nhân nữ và một người đàn ông ngoài 50 tuổi cố gắng can ngăn vụ hành hung.

Ngoài mức án 3 năm tù, bị cáo phải bồi thường cho chủ cửa hàng 2,5 triệu won và 10 triệu won cho nạn nhân nam.

Vụ tấn công dã man xảy ra tại một cửa hàng tiện lợi ở Hadae-dong thuộc TP Jinju hồi tháng 11-2023.

Bị cáo cho rằng nhân viên bán hàng là người theo chủ nghĩa nữ quyền vì cô để tóc ngắn. Vừa hành hung nạn nhân, y vừa hét lên "những người theo chủ nghĩa nữ quyền đáng bị đánh".

Ảnh chụp màn hình đoạn phim từ camera an ninh cho thấy thanh niên 20 tuổi hành hung dã man nữ nhân viên cửa hàng tiện lợi ở Hadae-dong, TP Jinju – Hàn Quốc hồi tháng 11-2023. Ảnh: The Korea Herald

Nạn nhân nữ bị thương nặng, thính giác bị suy giảm vĩnh viễn, trong khi nạn nhân nam cũng bị thương nặng và phải nghỉ việc do chấn thương tâm lý.

Mức án trên thấp hơn mức án 5 năm mà các công tố đề nghị. Tòa lý giải thời điểm gây án, bị cáo ở trong "trạng thái tinh thần không ổn định". Điều này đã được Viện Tâm lý học pháp y Hàn Quốc chứng nhận.



Mặc dù vậy, phán quyết của tòa đã vấp phải chỉ trích gay gắt từ các nhóm bảo vệ nữ quyền Hàn Quốc. Họ mỉa mai rằng mức án trên chẳng khác nào "dung túng cho tội thù ghét".

"Thật đáng tiếc là tòa án đã không coi vụ việc là tội ác mang tính thù ghét" – báo The Korea Herald dẫn tuyên bố chung của các nhóm bảo vệ nữ quyền - "Nguyên nhân của vụ việc này không phải do bệnh tâm thần hay tinh thần bất ổn mà là do bị cáo căm ghét phụ nữ".