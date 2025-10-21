Trong hơn một thập kỷ qua, phim Hàn đã chứng kiến nhiều nữ chính cổ trang để lại dấu ấn, từ Queen for Seven Days, The Red Sleeve cho tới Mr. Queen. Thế nhưng, nếu phải chọn ra một biểu tượng của nhan sắc và quyền lực tuyệt đối, khán giả vẫn sẽ đồng loạt gọi tên Hoàng hậu Ki - nhân vật trung tâm trong siêu phẩm Empress Ki do Ha Ji Won thủ vai.

Đã 12 năm trôi qua, nhưng hình ảnh nàng hoàng hậu ấy vẫn ở vị trí "đỉnh chúng sinh" - nơi chỉ một cái liếc mắt cũng đủ khiến cả cung đình nín thở. Bộ phim không chỉ thành công nhờ kịch bản cung đấu kịch tính mà còn vì diễn xuất đỉnh cao của Ha Ji Won, người đã biến một nhân vật lịch sử trở thành biểu tượng quyền lực và nữ tính của màn ảnh Hàn.

Ha Ji Won - người phụ nữ khiến ánh nhìn cũng mang trọng lượng quyền lực

Phát sóng trên MBC từ tháng 10/2013 đến tháng 4/2014, Empress Ki (Hoàng Hậu Ki) là bộ phim cổ trang dài 51 tập, kể về cuộc đời có thật của Ki Seung Nyang, người phụ nữ Goryeo được đưa sang triều Nguyên, từ thân phận nô tỳ trở thành hoàng hậu quyền lực nhất đế quốc.

Phim quy tụ dàn diễn viên đình đám gồm Ha Ji Won, Ji Chang Wook và Joo Jin Mo, đạt rating trung bình hơn 20% và gây bão khắp châu Á, đặc biệt tại Việt Nam, Trung Quốc và Philippines.

Ngay từ khi lên sóng, truyền thông Hàn đã ca ngợi Ha Ji Won là nữ diễn viên hiếm hoi có thể gánh vác những vai nữ quyền lực, vừa mềm mại vừa toát ra khí chất không thể khuất phục. Báo The Korea Herald gọi cô là "gương mặt gắn liền với hình tượng những người phụ nữ mạnh mẽ, kiên định và thông minh, từ võ sĩ hiện đại đến nhân vật hoàng tộc cổ trang."

Trước khi quay phim, Ha Ji Won đọc tư liệu lịch sử, tập luyện cách di chuyển trong bộ váy nặng hàng chục ký và kiểm soát hơi thở trong từng động tác cúi chào. Mỗi bước đi, mỗi cái ngẩng đầu, mỗi ánh nhìn đều có chủ ý, tạo nên cảm giác như đang chứng kiến một nghi lễ thực thụ.

Điều khiến Ha Ji Won khác biệt chính là cách cô diễn bằng ánh mắt và cơ thể. Trong các cảnh triều chính, cô nói chậm, giữ vai và cổ thẳng, hạ giọng thấp để thể hiện sức nặng của quyền lực. Không cần lời thoại, ánh nhìn của cô đủ để truyền tải nỗi đau, sự kiêu hãnh hay lòng khoan dung. Các nhà phê bình nhận định: "Ha Ji Won không chỉ đóng vai hoàng hậu, cô thật sự sống như một hoàng hậu."

100 bộ trang phục và hành trình từ nô tỳ đến nữ vương

Một trong những yếu tố làm nên tầm vóc của Hoàng hậu Ki chính là hệ thống phục trang hoành tráng. Theo ê-kíp thiết kế, Ha Ji Won có hơn 100 bộ trang phục được may đo riêng cho từng giai đoạn của nhân vật.

Khi còn là nô tỳ, cô mặc vải lanh mộc, tông nâu và xanh tro để thể hiện sự thấp hèn. Khi làm chiến binh, cô khoác áo giáp kim loại, gam màu lạnh, dáng áo cứng rắn tượng trưng cho ý chí thép. Khi trở thành hoàng hậu, cô diện long bào thêu rồng phượng, cổ cao, tà áo chạm đất, đầu đội mão vàng nặng vài ký biểu tượng cho quyền lực tối thượng.

Trang phục càng nặng, chuyển động càng chậm, và đó chính là ngôn ngữ quyền lực mà Ha Ji Won dùng để kể chuyện bằng cơ thể. Mỗi lần cô xoay người, tà áo khẽ bay, ánh sáng phản chiếu lên lớp chỉ vàng, khán giả có cảm giác như đang chứng kiến một nghi lễ thật sự của hoàng cung.

Hơn 100 bộ phục trang không chỉ phục vụ thẩm mỹ mà còn tái hiện trọn vẹn hành trình từ đáy xã hội đến đỉnh vinh quang, tạo nên một nghệ thuật kể chuyện bằng hình ảnh đúng nghĩa.

12 năm sau khi Hoàng hậu Ki khép lại, truyền hình Hàn đã có nhiều nữ chính cổ trang xuất sắc, nhưng vẫn chưa ai chạm đến độ uy nghi, sang trọng và ám ảnh như Ha Ji Won.

Cô không chỉ tạo nên một nhân vật mà còn tạo nên một chuẩn mực: chuẩn mực của ánh nhìn khiến người khác khuất phục, chuẩn mực của sự quyền uy pha lẫn cô độc, và chuẩn mực của người phụ nữ khiến cả thiên hạ phải cúi đầu.

Đến hôm nay, công chúng vẫn gọi tên cô như một biểu tượng duy nhất: Hoàng hậu Ki - người phụ nữ trên đỉnh chúng sinh, chỉ liếc mắt cũng khiến thiên hạ run sợ.