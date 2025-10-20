Mới đây, ca sĩ Triệu Ái Vy – vợ của ca sĩ Dương Ngọc Thái – gây chú ý khi thẳng thắn chia sẻ về tính cách của chồng trên talk show The Khang Show.

"Chồng tôi trước đây có một tật xấu là cực kỳ nóng tính. Nếu tôi có lỡ làm điều gì khiến chồng không vừa ý là chồng đòi ly dị, không chịu ở cùng nữa. Cái tính kỳ lắm. Tôi cũng có tự ái của tôi mà cuối cùng lại quen, dẹp luôn tự ái của tôi.

Tôi bảo luôn chồng rằng: Anh nói thì kệ anh, em không nghe nhưng nếu để em phải nói là mệt đó," cô kể.

Chia sẻ của Triệu Ái Vy khiến nhiều khán giả bất ngờ bởi vợ chồng Dương Ngọc Thái vẫn luôn được xem là một trong những cặp đôi nghệ sĩ hạnh phúc, ít thị phi của showbiz Việt. Cũng từ đó, nhiều người cũng nể tính cách nhường nhịn của vợ nam ca sĩ hơn và tìm thêm thông tin về cô.

Vợ Dương Ngọc Thái ca sĩ Triệu Ái Vy.

Triệu Ái Vy - vợ Dương Ngọc Thái là ai?

Triệu Ái Vy sinh năm 1989, từng là ca sĩ hoạt động sôi nổi ở phía Nam. Cô được biết đến với hình ảnh trẻ trung, gợi cảm. Cô kém Dương Ngọc Thái 12 tuổi và kết hôn với anh vào năm 2012. Trước khi lập gia đình, Ái Vy là trưởng nhóm nhạc nữ Honey và có nhiều sản phẩm được khán giả biết đến.

Sau khi kết hôn, cô gần như rút lui khỏi làng giải trí để toàn tâm chăm sóc gia đình và hỗ trợ chồng trong sự nghiệp ca hát. Trong một cuộc phỏng vấn, Dương Ngọc Thái từng thừa nhận: "Vợ tôi cam chịu số 1, đây là điều thiêng liêng. Cảm ơn vợ đã cho tôi sự an tâm, không phải suy nghĩ nhiều về việc chăm sóc gia đình mà ra ngoài kiếm tiền", nguồn Arttimes.

Ở tuổi U40 từng sinh 3 con nhưng Ái Vy vẫn rất xinh đẹp.

Sinh ba con vẫn giữ nhan sắc nóng bỏng ở tuổi U40

Hiện tại, Triệu Ái Vy là mẹ của ba người con: hai gái, một trai. Dù đã trải qua ba lần sinh nở, cô vẫn giữ được vóc dáng thon gọn và làn da tươi tắn. Trên trang cá nhân, Ái Vy thường chia sẻ hình ảnh đời thường giản dị nhưng vẫn nhận được nhiều lời khen vì nhan sắc trẻ trung, cuốn hút.

Theo nữ ca sĩ từng chia sẻ thì mặc dù vóc dáng sau 3 lần sinh không còn như trước nhưng cô vẫn thấy hạnh phúc vì các con khỏe mạnh, ngoan ngoãn.

Tổ ấm bình yên sau hơn một thập kỷ chung sống

Sau hơn 10 năm bên nhau, vợ chồng Dương Ngọc Thái – Triệu Ái Vy vẫn giữ được sự gắn bó, đồng hành trong cả cuộc sống lẫn công việc. Dù từng có những bất đồng nhỏ trong tính cách, cả hai đều học cách nhường nhịn, chia sẻ và trân trọng nhau hơn qua thời gian.

Cuộc sống hạnh phúc của Dương Ngọc Thái - Ái Vy.

Trong nhiều chương trình truyền hình, Dương Ngọc Thái không ngần ngại thể hiện tình cảm với vợ và gọi cô là "người phụ nữ tuyệt vời nhất đời mình". Còn Triệu Ái Vy, dù không còn hoạt động nghệ thuật nhiều, vẫn được khán giả nhớ đến như một hình mẫu người phụ nữ vừa hiện đại, vừa truyền thống – biết lùi một bước để giữ hạnh phúc gia đình.

Sau hơn một thập kỷ làm vợ và làm mẹ, Triệu Ái Vy vẫn giữ được vẻ rạng rỡ, tự tin của người phụ nữ biết yêu thương và trân trọng chính mình. Với cô, hôn nhân là hành trình dung hòa và trưởng thành, nơi tình yêu không chỉ đến từ những lời ngọt ngào mà còn từ sự kiên nhẫn và bao dung mỗi ngày.