Han Ji Min ám chỉ từng thích Hyun Bin, được bạn trai Son Ye Jin công khai khen đẹp nhất showbiz Hàn?

Mới đây, Han Ji Min đã tham gia buổi họp báo ra mắt bộ phim Happy New Year với tư cách nữ chính.

Trong phim, nữ diễn viên đảm nhận vai So Jin - một giám đốc khách sạn tài giỏi đang suy nghĩ về việc tỏ tình với người bạn thân suốt 15 năm. Khi chia sẻ về nhân vật do mình đảm nhận, Han Ji Min cho biết: "Cô ấy là một người chuyên nghiệp trong công việc nhưng lại không giỏi chuyện hẹn hò. Khi đang do dự có nên tỏ tình với bạn thân hay không, nhân vật của tôi phải đối diện với việc xuất hiện của một người phụ nữ xinh đẹp khác".

Han Ji Min xinh đẹp xuất hiện tại buổi họp báo.

Ngay sau đó, Han Ji Min lại khiến giới truyền thông chú ý bởi tiết lộ tình trường của bản thân khác hẳn trên màn ảnh: "Tôi đã từng phải lòng rất nhiều người ở ngoài đời". Theo đó, nữ diễn viên còn ám chỉ bản thân có kinh nghiệm trong việc mến mộ bạn thân và đồng nghiệp: "Tôi đã từng đóng cặp với nhiều diễn viên trong quá khứ. Thật thú vị khi nhân vật Sojin mang đến cho tôi một cảm giác thật mới mẻ. Tôi thường có cảm tình với bạn thân hoặc đồng nghiệp. Tôi đã cố gắng sử dụng trải nghiệm thực tế của mình đem vào nhân vật".

Nữ diễn viên thừa nhận từng có cảm tình với nhiều bạn diễn.

Phát ngôn của Han Ji Min đã làm dấy lên tin đồn hẹn hò giữa cô và nhiều diễn viên khác. Hyun Bin trở thành một trong những cái tên bất ngờ bị nhắc đến. Han Ji Min và Hyun Bin hợp tác lần đầu trong bộ phim The Fatal Encounter vào năm 2015. Sau một năm đóng chung, cả hai tiếp tục có cơ hội tái hợp trong bộ phim tình cảm Hyde Jekyll, Me của đài SBS.

Han Ji Min và Hyun Bin.

Trong một cuộc phỏng vấn, Hyun Bin bị giới truyền thông hỏi về nhận xét trong quá khứ dành cho bạn diễn khi cho rằng "Han Ji Min là người đẹp nhất trong số các nữ diễn viên". Ngay lập tức, bạn trai của Son Ye Jin không ngần ngại thừa nhận: "Tôi đã nói rồi. Nó vẫn đúng".