Màn tái hiện đám cưới thế kỷ sau hơn 2 thập kỷ

Showbiz Hàn không thiếu những "mỹ nhân không tuổi", nhưng để khiến cả cõi mạng phải ngỡ ngàng như vừa thực hiện một chuyến du hành thời gian thì chỉ có thể là Han Ga In. Mới đây, sự xuất hiện của cô trong chương trình SNL Korea đã thực sự gây nên cơn sốt, khiến khán giả "ngả mũ" trước nhan sắc thách thức thời gian.

Không cần những bộ cánh thời thượng, cô chỉ cần mặc lại váy cưới sau 21 năm là đủ để chứng minh đẳng cấp "quốc bảo nhan sắc". Khoảnh khắc Han Ga In bước ra trong bộ váy cưới trắng tinh khôi đã khiến toàn bộ trường quay phải nín thở.

Han Ga In khiến khán giả ngỡ ngàng khi bước ra trong bộ váy cưới. Ảnh: Xports News

Không thể tin nổi sắc vóc của Han Ga In ở tuổi 44. Ảnh: Xports News

So với hình ảnh trong "đám cưới quốc dân" năm 2005 cùng nam diễn viên Yeon Jung Hoon, Han Ga In dường như không hề già đi. Vẫn là gương mặt thanh tú, chiếc mũi cao thẳng tắp được mệnh danh là "tác phẩm điêu khắc" và ánh mắt dịu dàng. Dù đã là mẹ của hai thiên thần nhỏ, nữ diễn viên vẫn giữ được thân hình thon gọn, mảnh mai, diện vừa khít bộ váy cưới phong cách cổ điển.

Trông cô chẳng khác gì hồi cưới tài tử Yeon Jung Hoon 21 năm trước. Ảnh: Xports News

Không dừng lại ở đó, Han Ga In còn "chiêu đãi" fan bằng màn diện lại bộ đồng phục nữ sinh, gợi nhớ trực tiếp đến vai diễn Eun Joo trong bộ phim điện ảnh kinh điển Once Upon a Time in High School (2004). Sự kết hợp giữa mái tóc tết bím và bộ đồng phục khiến người xem khó lòng tin được đây là một người phụ nữ đã ở ngưỡng tuổi 44. Cô trông y hệt "tình đầu quốc dân" của 22 năm về trước.

Đây là "học sinh" Han Ga In của năm 2026. Ảnh: Xports News

Đây là học sinh Han Ga In năm 2004. Ảnh: Xports News

Thời gian đã bỏ quên Han Ga In

Ngay sau khi chương trình lên sóng, các diễn đàn tại Hàn Quốc và châu Á đã bùng nổ những lời khen có cánh: "Đây có phải ảnh mới không?”, “Tôi tưởng là video từ năm 2005”, “Trông như một bộ phim từ 20 năm trước được mang đến đây vậy”, “Không hiểu sao một người có thể giữ được visual này suốt hơn hai thập kỷ”...

Điều đặc biệt ở Han Ga In là cô không chạy theo "dao kéo" hoặc những xu hướng thẩm mỹ hiện đại. Nữ diễn viên vẫn giữ được nét thanh thuần rất riêng: đôi mắt to tự nhiên, sống mũi thanh tú, nụ cười nhẹ và khí chất nền nã. Chính điều đó giúp cô luôn được xem là hình mẫu “nữ thần quốc dân” của thế hệ diễn viên Hàn Quốc đời đầu.

Han Ga In là biểu tượng nhan sắc xứ Hàn. Ảnh: Xports News

Han Ga In có tên thật là Kim Hyun Joo, sinh năm 1982. Cô ra mắt làng giải trí vào đầu những năm 2000 và nhanh chóng nổi tiếng nhờ vẻ đẹp được đánh giá là hoàn hảo tự nhiên. Không chỉ sở hữu ngoại hình nổi bật, nữ diễn viên còn ghi dấu qua nhiều tác phẩm đình đám như Mặt Trăng Ôm Mặt Trời hay Architecture 101 . Trong giai đoạn đỉnh cao, Han Ga In luôn nằm trong danh sách những mỹ nhân đẹp nhất Hàn Quốc và được nhiều bác sĩ thẩm mỹ chọn làm hình mẫu gương mặt lý tưởng.

Cận cảnh vẻ đẹp không góc chết của nữ diễn viên. Ảnh: Xports News

Năm 2005, khi đang ở thời kỳ nổi tiếng, cô bất ngờ kết hôn với nam diễn viên Yeon Jung Hoon sau thời gian quen nhau qua một dự án phim truyền hình. Quyết định lập gia đình ở tuổi còn rất trẻ từng khiến công chúng ngỡ ngàng, bởi thời điểm đó Han Ga In được xem là một trong những nữ diễn viên triển vọng nhất màn ảnh Hàn.

Dù từng vấp phải không ít áp lực dư luận, cuộc hôn nhân của Han Ga In và Yeon Jung Hoon lại trở thành hình mẫu hiếm hoi của showbiz Hàn. Sau hơn hai thập kỷ bên nhau, cặp đôi đã có 2 con, vẫn duy trì cuộc sống kín tiếng, ít scandal. Chính vì vậy, mỗi lần Han Ga In tái xuất, khán giả không chỉ chú ý đến nhan sắc bất biến mà còn ngưỡng mộ cuộc sống viên mãn phía sau ánh hào quang của cô.

Vợ chồng nữ diễn viên bền chặt sau 21 năm cưới. Ảnh: Xports News

