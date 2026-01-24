Nhan sắc của Han Ga In khiến 2 con cũng phải đứng hình tại chỗ

Tối 23/1, tờ Newsen đưa tin, Han Ga In (Mặt Trăng Ôm Mặt Trời) vừa đăng tải video mới lên kênh YouTube cá nhân và chia sẻ những thông tin thú vị về 2 con trong đoạn clip mới này. Trước đó, nữ diễn viên đã gây sốt toàn cõi mạng khi xuất hiện với phong cách nhân vật truyện tranh lãng mạn giả tưởng. Tới nay trong video vừa đăng lên, nữ minh tinh họ Han chính thức tiết lộ về phản ứng của các con trước diện mạo gây bão mới đây của cô.

Theo lời Han Ga In, con gái 10 tuổi đã không tiếc lời khen ngợi cô: "Con gái đầu lòng vừa nhìn thấy diện mạo mới của tôi đã thốt lên ‘Mẹ ơi, trông mẹ giống nhân vật AI quá, đẹp quá đi mất’. Vì là con gái nên bé rất quan tâm đến việc làm đẹp và đã khen ngợi tôi hết lời".

Con gái sốc visual khi tận mắt chứng kiến Han Ga In xuất hiện với phong cách nhân vật truyện tranh lãng mạn giả tưởng. Ảnh: Naver

Trong khi đó, cậu con trai 7 tuổi lại nhận xét Han Ga In trông giống với "nàng Juliet đẹp nhất thế giới" Olivia Hussey. Nữ diễn viên cười tít mắt khoe về phản ứng của quý tử: "Tôi có cho các con xem phim Romeo và Juliet (1968), và con trai vừa nhìn thấy diện mạo mới của tôi đã thốt lên ‘Mẹ giống nữ chính Romeo và Juliet (Olivia Hussey)’. Thế nên tôi mới bảo với con ‘Đúng rồi đó, hồi mẹ mới ra mắt, mọi người cũng bảo mẹ giống Olivia Hussey mà’. Chứng kiến phản ứng của các con như vậy đã khiến tôi cảm thấy mọi chuyện thật diệu kỳ".

Như vậy, không chỉ có công chúng mà cả 2 con của Han Ga In cũng sốc visual khi chứng kiến cô trong phong cách mới.

Con trai 7 tuổi cũng trầm trồ trước visual siêu thực của Han Ga In. Bé còn nhận xét mẹ mình trông giống với Olivia Hussey. Ảnh: Naver

Từ khi ra mắt tới nay, Han Ga In liên tục gây sốt, chiếm sóng truyền thông và mạng xã hội nhờ nhan sắc xuất chúng. Thậm chí, chương trình phim tài liệu Bí Mật Của Tỷ Lệ Vàng (đài EBS) phát sóng hồi năm 2014 từng công bố kết quả kiểm định, qua đó xác nhận Han Ga In sở hữu gương mặt hoàn hảo nhất trong giới nghệ sĩ nữ ở Hàn Quốc. Nữ nghệ sĩ sinh năm 1982 luôn được xem là 1 trong những biểu tượng sắc đẹp tại xứ sở kim chi và chưa bao giờ bị văng khỏi các bảng xếp hạng về nhan sắc ở Kbiz.

Han Ga In nổi tiếng trên toàn châu Á nhờ loạt phim ăn khách như Ma Nữ Yoo Hee, Nhân Viên Siêu Hạng, Mặt Trăng Ôm Mặt Trời… Bên cạnh sự nghiệp thành công, cô còn có cuộc hôn nhân khiến báo chí tốn nhiều giấy mực với thiếu gia Kbiz Yeon Jung Hoon (Phía Đông Vườn Địa Đàng). 2 ngôi sao chính thức về chung 1 nhà sau hôn lễ hồi năm 2005. Tới năm 2016, Han Ga In hạ sinh con gái đầu lòng trong niềm hân hoan của người hâm mộ. 3 năm sau đó, cô cùng ông xã Yeon Jung Hoon vỡ òa chào đón cậu con trai thứ 2 chào đời.

Han Ga In là 1 trong những “tượng đài nhan sắc” ở làng giải trí Hàn Quốc. Ảnh: Nate