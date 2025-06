Trong video mới trên kênh YouTube cá nhân, nữ diễn viên Han Ga In đã chia sẻ câu chuyện dạy con với đàn em Kim Dong Jun. "Ngọc nữ" tiết lộ cô luôn cắt tóc cho con trai út theo kiểu đầu đinh của quân đội. "Tôi cạo trọc hết, tôi thực sự không thích học sinh làm đỏm trước khi vào đại học. Tôi là 1 bà mẹ theo trường phái cũ tuyệt đối" - Han Ga In quả quyết. Điều này liên quan đến tính cách của Han Ga In, lúc đi học cô luôn buộc chặt tóc để không rơi bất kỳ sợi tóc nào ra ngoài.

Tuy nhiên, cậu bé Je Woo 6 tuổi lại không thích kiểu tóc này: "Nó ghét mái tóc ngắn lắm, nó hỏi 'Mẹ ơi, khi nào tóc con mới mọc lại?'". Han Ga In "thao túng" bằng cách khen Je Woo đẹp trai mới có thể cắt kiểu tóc này, nhưng cô lo ngại con sẽ sớm phản kháng. Nữ diễn viên tiếp tục nghĩ cách "thao túng" bằng cách khuyên Je Woo giỏi chơi thể thao, bạn bè sẽ nhìn vào và thấy cậu bé rất ngầu.

Han Ga In chia sẻ luôn cắt đầu đinh ngắn ngủn cho con trai út

Tưởng chừng như chỉ là chia sẻ đơn giản, nhưng cách dạy con của Han Ga In đã làm dậy sóng cư dân mạng. Nhiều netizen tiếp tục chỉ trích Han Ga In là "mẹ hổ" nghiêm khắc quá đáng, áp đặt con cái, không tôn trọng ý kiến và diện mạo của con.

Đáng nói, chỉ mới vào tháng 3 vừa qua, Han Ga In đã vướng vào ồn ào "mẹ hổ" lớn nhất trong sự nghiệp 2 thập kỷ. Nữ diễn viên bắt đầu bị chỉ trích kể từ khi đăng vlog đưa đón các con đi học. Theo đoạn video, lịch trình 1 ngày của 3 mẹ con Han Ga In bắt đầu từ 7h30 sáng và kết thúc vào lúc 21h tối. Trong đó, con gái lớn đi học từ 7h30 sáng đến 16h chiều, sau đó ăn tối và đến lớp học toán lúc 18h tối, rồi tan học lúc 21h tối. Con trai út thì nhẹ nhàng hơn khi chỉ đến trường mẫu giáo lúc 9h sáng và tan học lúc 14h10 phút chiều. Cô bận rộn đưa đón các con đến mức phải ăn cơm ngay trong xe.

Han Ga In từng gây sốc khi công bố lịch học thêm "căng như dây đàn" của các con

Netizen cho rằng Han Ga In là bà mẹ quá nặng thành tích, bắt ép con cái học hành quá nhiều. Theo những khán giả này, Han Ga In đã bắt các con làm theo ý mình, và cô còn được cho là đang tạo áp lực cho các bé trong học tập, thi cử. Sở dĩ Han Ga In vấp phải làn sóng công kích dữ dội âu cũng là bởi trên mạng xã hội Hàn Quốc gần đây đang tranh cãi nảy lửa xung quanh chủ đề nhiều phụ huynh hiện bắt ép con em mình lao vào guồng quay cạnh tranh từ rất sớm.

Trước phản ứng của dư luận, nữ diễn viên gỡ bỏ vlog trên kênh YouTube cá nhân. Nữ diễn viên còn lên tiếng làm rõ không phải ngày nào các con cũng có lịch học bận rộn như vậy. Cô khẳng định không ép con học mà luôn tạo điều kiện để con làm điều yêu thích.

Dù vậy, lời giải thích này không thuyết phục được công chúng. Cô bị chương trình hài nhại lại cảnh bận rộn đưa đón con học thêm. Sau đó, chương trình tạp kỹ Yoo Quiz On The Block có sự góp mặt của Han Ga In đã bị gỡ khỏi nền tảng TVING. Starnews cho rằng việc Han Ga In bị khán giả bình luận chỉ trích tiêu cực là nguyên nhân khiến nền tảng TVING gỡ bỏ tập phim. Đây là điều chưa từng có tiền lệ tại nền tảng này.

Han Ga In vướng phải ồn ào "mẹ hổ" lớn nhất trong sự nghiệp

Nguồn: Kbizoom