Con trai Jeon Ji Hyun đẹp tới mức nào mà Han Ga In sốc visual ngay tại chỗ?

“Mợ chảnh” Jeon Ji Hyun (phim Vì Sao Đưa Anh Tới) kết hôn với “thanh mai trúc mã” Choi Jin Hyuk hồi năm 2012. “Trái ngọt” sau 14 năm hôn nhân của nữ diễn viên chính là 2 cậu con trai, năm nay lên 10 và 8 tuổi. Từ khi chào đời tới nay, 2 quý tử nhà nữ minh tinh Vì Sao Đưa Anh Tới chỉ hiếm hoi lộ diện 1-2 lần trước công chúng. Và từ năm 2024 tới nay, người hâm mộ không còn được chiêm ngưỡng thêm bất kỳ hình ảnh mới nào của 2 cậu bé. Chính vì lẽ đó, netizen hiện đang vô cùng tò mò về diện mạo của 2 con trai nhà Jeon Ji Hyun ở thời điểm hiện tại.

Tới sáng 6/3, tờ Chosun bất ngờ đăng tải bài viết hé lộ vài thông tin hiếm hoi về cậu con trai út nhà “mợ chảnh”, qua đây giải đáp phần nào đó những thắc mắc bấy lâu nay trong lòng công chúng. Theo nguồn tin, “tượng đài nhan sắc Kbiz” Han Ga In (phim Mặt Trăng Ôm Mặt Trời) mới đây đã chia sẻ trong video mới trên kênh YouTube cá nhân về buổi chạm mặt tình cờ với Jeon Ji Hyun ở 1 quán cà phê. Tại quán, Han Ga In đã sốc visual khi chứng kiến diện mạo cậu con trai thứ 2 nhà mỹ nhân họ Jeon. Trong khoảnh khắc đó, Han Ga In còn không giấu nổi vẻ kinh ngạc vì cậu bé này trông giống hệt với Jeon Ji Hyun cứ như sao y bản chính.

Sao nữ họ Han nhớ lại khoảnh khắc sốc visual trước quý tử nhà đồng nghiệp: “Tại quán cà phê ngày hôm đó, tôi đã trông thấy 1 bé trai trông cứ vừa lạ vừa quen. Tôi cứ tự hỏi ‘Rốt cuộc mình có biết đứa trẻ này không nhỉ?’ vì cậu bé này trông giống hệt chị Jeon Ji Hyun luôn ấy. Đang chưa hết ngạc nhiên thì chị Jeon Ji Hyun từ phía trong bước ra. Lúc này tôi mới vỡ lẽ hóa ra đó là con trai chị ấy. Thằng bé là con trai út của chị Jeon Ji Hyun, nhìn trông giống mẹ y đúc luôn”.

Han Ga In không khỏi trầm trồ, kinh ngạc trước việc con trai nhà Jeon Ji Hyun thừa hưởng trọn vẹn bộ gen từ người mẹ minh tinh. Ảnh: Naver

Nhan sắc quý tử nhà Jeon Ji Hyun vừa trở thành đề tài hot thu hút được sự quan tâm, thảo luận lớn từ công chúng xứ kim chi. Ảnh: Nate

Những chia sẻ từ Han Ga In đã ngay lập tức trở thành chủ đề nóng gây xôn xao bàn tán khắp mạng xã hội xứ củ sâm. Bên cạnh bày tỏ mong muốn sớm được xem những tấm hình mới nhất ở thời điểm hiện tại của quý tử nhà Jeon Ji Hyun, công chúng không quên nhấn mạnh rằng Han Ga In cũng có 2 thiên thần nhí đẹp “hết nước chấm”.

Trên các diễn đàn, cộng đồng mạng đồng loạt bày tỏ sự thích thú trước tương tác bất ngờ giữa 2 đại mỹ nhân Han Ga In - Jeon Ji Hyun, đồng thời dành lời khen cho nhan sắc dàn nhóc tỳ của 2 người đẹp: “Trông giống hệt Jeon Ji Hyun thì chắc hẳn là rất đẹp trai rồi”, “Nghe Han Ga In tỏ ra kinh ngạc như vậy làm tôi cũng rất tò mò muốn xem ảnh cậu bé”, “Các con của Han Ga In cũng đều đẹp trai xinh gái cả”, “Cuối cùng 2 nữ thần sắc đẹp Jeon Ji Hyun - Han Ga In đã tương tác với nhau ngoài đời thật. Giờ hóng tương tác giữa các nhóc tỳ nhà họ” ,...

2 quý tử nhà Jeon Ji Hyun từng lộ diện hiếm hoi cách đây vài năm. Ảnh: X