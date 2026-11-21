Chị N.T.H. (35 tuổi, Hà Nội) ban đầu chỉ định tập Pickleball duy trì 2-3 buổi/tuần để rèn luyện thể lực, nhưng khi bị cuốn vào các giải phong trào do hội nhóm tổ chức, tần suất tập tăng vọt, có hôm chị thi đấu liên tiếp 2 trận.

Việc vận động quá sức khiến chị bị đau nhức cổ tay và khớp vai. Đỉnh điểm, trong một trận thi đấu, chị bị ngã đau nhức cổ chân, không đi lại bình thường. Kết quả chụp chiếu tại bệnh viện cho thấy bệnh nhân bị tổn thương gân cơ cổ chân. Sau điều trị giảm đau, chị phải tập phục hồi chức năng và buộc phải tạm dừng môn thể thao yêu thích.

Tương tự, một nam bệnh nhân 40 tuổi cũng phải nhập viện sau trận đá bóng. Ban đầu thấy chân sưng, đau, bệnh nhân chủ quan cho rằng đó là mỏi cơ thông thường.

Chỉ đến khi cơn đau trở nên dữ dội, anh mới đi khám và phát hiện đứt dây chằng, buộc phải phẫu thuật. Hiện bệnh nhân phải mất thêm 1-2 tháng tập phục hồi chức năng mới có thể sinh hoạt lại bình thường.

Bệnh nhân tập phục hồi chức năng sau phẫu thuật đứt dây chằng. (Ảnh: Vân Anh)

Đáng nói, nguy cơ chấn thương không chỉ gặp ở người chơi phong trào mà còn gặp ở cả những người tập luyện bài bản. Điển hình là trường hợp một vận động viên cử tạ chuyên nghiệp 12 tuổi.

Do ép khối lượng tập luyện vượt quá ngưỡng chịu đựng của cơ thể, em xuất hiện những cơn đau thắt lưng, lan dần xuống mông và chân, khiến việc đi lại khó khăn. Qua thăm khám và chụp cộng hưởng từ, bác sĩ xác định bệnh nhi bị thoát vị đĩa đệm gây chèn ép, đau dây thần kinh tọa.

PGS.TS.BS Võ Tường Kha, Trưởng Bộ môn Y học thể thao, Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội nhận định, sự bùng nổ của các giải đấu phong trào đang thúc đẩy tinh thần thể thao cộng đồng, nhưng việc tập luyện tự phát, theo tâm lý đám đông, tập quá sức và bỏ qua sàng lọc y tế ban đầu lại tiềm ẩn nhiều hệ lụy.

“Mỗi cơ thể có ngưỡng thích nghi khác nhau, ngay cả vận động viên chuyên nghiệp vẫn có thể chấn thương nặng nếu chủ quan không khởi động kỹ, sai kỹ thuật hoặc ép cơ thể vận động quá tải” , BS Kha cảnh báo.

Các nguy cơ do tập luyện sai cách được chia làm hai nhóm chính, thứ nhất là nhóm tổn thương hệ vận động (cơ, xương, khớp, dây chằng) như bong gân cổ chân, rách sụn chêm, đứt dây chằng chéo gối khi đổi hướng đột ngột (bóng đá, cầu lông, pickleball), hay viêm gân gót và hội chứng dải chậu chày ở người chạy bộ.

Thứ hai là nhóm biến cố tim mạch, chuyển hóa do gắng sức quá mức. Khi vận động vượt ngưỡng nhịp tim an toàn, nhu cầu oxy cơ tim tăng vọt trong khi thời gian máu nuôi tim rút ngắn, dễ kích hoạt thiếu máu cơ tim cục bộ, rối loạn nhịp tim ác tính, tăng huyết áp kịch phát, sốc nhiệt, thậm chí đột quỵ não hoặc đột tử trên sân.

Nhiều người gặp chấn thương gân, cơ và dây chằng khi chơi thể thao. (Ảnh minh họa tạo bằng AI)

Phần lớn các ca chấn thương thể thao rơi vào nhóm tổn thương gân, cơ và dây chằng. Khác với gãy xương thường chỉ mất khoảng 2 tháng để liền lại, gân và dây chằng là những cấu trúc không có mạch máu nuôi dưỡng trực tiếp nên rất khó lành, thường từ 3 đến 6 tháng để hồi phục.

Hơn nữa, việc điều trị tại bệnh viện chỉ giải quyết giai đoạn cấp tính nhằm giảm đau, tiêu sưng. Sau khi xuất viện, người bệnh phải tuân thủ phác đồ tập phục hồi chức năng. Nếu chủ quan bỏ dở, người bệnh có thể gặp di chứng thoái hóa khớp sớm, thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng, chèn ép rễ thần kinh tọa, gây đau mạn tính và nguy cơ yếu liệt chi dưới về sau.

Nguyên tắc tập luyện an toàn

BSCKI Chu Văn Tấn, Trưởng khoa Y học thể thao, Bệnh viện Thể thao Việt Nam cho biết, nguy cơ tai nạn, chấn thương có thể xảy ra ở bất cứ bộ môn nào nếu người tập không tuân thủ các nguyên tắc trước, trong và sau tập.

Để tập luyện an toàn và phòng ngừa rủi ro, chuyên gia khuyến cáo, trước khi bắt đầu một bộ môn cường độ cao, người dân, đặc biệt là người trên 35 tuổi, người mới vận động hoặc có bệnh nền nên đi khám sức khỏe tổng quát.

Người dân nên khám, tham khảo ý kiến bác sĩ để chọn môn thể thao phù hợp với thể lực. (Ảnh: Vân Anh)

Việc kiểm tra tim mạch, huyết áp, đo điện tâm đồ và đánh giá hệ cơ xương khớp giúp bác sĩ xác định đúng ngưỡng chịu đựng của cơ thể, từ đó tư vấn cường độ vận động phù hợp.

Người dân nên tuân thủ nguyên tắc thích nghi, tăng dần khối lượng và cường độ tập luyện theo thời gian. Nên dành ít nhất 10-15 phút khởi động trước khi vào bài tập chính và thực hiện các động tác giãn cơ sau khi kết thúc.

Khi xuất hiện các dấu hiệu như đau nhói khớp, căng tức cơ, chóng mặt hay khó thở, người tập phải dừng lại ngay và đến cơ sở y tế để được thăm khám kịp thời.