HÀM HƯƠNG ĐỜI THẬT - Người phụ nữ có CƠ THỂ TỰ TỎA MÙI THƠM ngọt như hoa gây xôn xao khắp miền Tây, càng chà mạnh vào da thịt thì nơi đó càng thơm!?

"Hàm Hương đời thật" da thịt tự tỏa hương hoa cỏ, làm việc cả ngày vẫn không có mùi mồ hôi?

Nghe qua chắc nhiều người đang tự hỏi "Ở đâu mà sao hoang đường thế?", "Da thịt nào mà tỏa mùi thơm?".

Thế nhưng câu chuyện tưởng như... bịa này lại là một trường hợp có ngoài đời thật, đang xảy ra và gây xôn xao khắp các tỉnh tại miền Tây - đó là chị Đặng Thị Tươi, 41 tuổi hiện ngụ tại ấp Dương Kiểng, xã Hòa Tú 2, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng.

Chị Đặng Thị Tươi - người được cả miền Tây đặt cho biệt danh là "Hàm Hương" vì khả năng tự tỏa mùi thơm đặc biệt của mình.

Theo chị Tươi chia sẻ thì cách đây khoảng hơn 2 năm, trong một lần đang ngồi ở nhà vô tình xoa vùng da trên cánh tay rồi lướt nhẹ ngang mũi, chị mới bất chợt ngửi được một mùi thơm thoang thoảng tỏa ra từ da của mình. "Lúc này chị cũng chưa nghĩ ngợi gì, tưởng là tay mình đụng phải vật nào đó nên dính phải hương thơm. Phải một lúc sau tìm hoài xác định là mình chẳng đụng vào vật gì, chị mới nghĩ hay lấy tay chà thử lên khắp cổ, cánh tay, bắp tay thật mạnh rồi ngửi lại lần nữa mới thấy càng chà tay lại càng thơm" - chị Tươi cho biết.

Đến chiều khi anh Võ Minh Thư - là chồng chị Tươi đi làm về, chị mới nói câu chuyện này cho anh nghe và anh cũng không tin, thậm chí còn bảo chị là "tầm phào, làm gì có ai tự tỏa ra mùi thơm"!? Phải nói dữ lắm chị Tươi mới thuyết phục được chồng dùng tay chà lên người mình và ngửi như mình đã từng làm trước đó. Sau vài lần thử anh mới tin và xác nhận cơ thể vợ mình thật kỳ lạ... Thoạt đầu ngưởi thì giống mùi hoa nguyệt quế, hít càng lâu thì mùi sẽ bắt đầu nhạt dần cho ra chút thoang thoảng như sữa.

Chồng của chị Tươi - anh Võ Minh Thư tuy ở cùng vợ rất nhiều năm nhưng mãi khi vợ nói thì anh mới để ý đến khả năng đặc biệt này của vợ mình.

Có thể nói đây là trường hợp có 1-0-2, ngay cả chồng của chị Tươi thoạt đầu còn chẳng tin bởi người vợ đầu gối tay ấp với mình suốt bao năm nay có một khả năng đặc biệt như thế mà bản thân lại không hề hay biết!? Sau khi đem câu chuyện này kể cho mọi người trong gia đình, đã có không ít người đều không tin cho đến khi "sờ tận tay, nhìn tận mắt".

Bất ngờ nổi tiếng - cả miền Tây ai cũng bàn về "Hàm Hương"

Trong suốt hơn 2 năm qua kể từ ngày phát hiện khả năng đặc biệt của mình chị Tươi gần như không nói cho ai biết ngoài những người thân thiết. Cho đến vài tháng gần đây do gia đình quen biết với một vài Youtuber thì câu chuyện của chị Tươi mới được chia sẻ trên mạng xã hội, rồi dần lan tỏa ra khắp mọi nơi. Hiện tại gần như cả khu chị Tươi sống không ai là không bàn luận về "Hàm Hương" đời thật. Nhiều người lạ thỉnh thoảng cũng tìm tới để được gặp chị Tươi "nhưng vì phải động chạm vào cơ thể khá nhạy cảm, nên ngoài người thân hoặc những ai cần thiết thì chị mới cho họ ngửi mùi hương" - chị Tươi chia sẻ.

Hai vợ chồng có một cuộc sống đơn giản như bao cặp vợ chồng khác ở miền Tây.

Chị Tươi đang mô tả cách chà trên da để có thể tỏa mùi thơm.

Tuy nhiên vào buổi tối thì cơ thể của chị Tươi tỏa ra mùi hương đậm và rõ rệt hơn, có khi ngồi cách xa nhau cả mét cũng có thể thấy được hương thơm ấy thoang thoảng bay ở đầu mũi. Anh Thư - chồng chị Tươi nói: "Từ khi biết vợ có biểu hiện kỳ lạ này thì có lần tôi tò mò thử lấy quần áo của vợ mặc đi làm cả ngày lên ngửi thử thì thấy nó không có mùi mồ hôi như người bình thường. Ngược lại cứ thoang thoảng cái mùi gì đó khó tả, nhưng tôi khẳng định là nó không hôi".

Vào ngày kinh nguyệt thì mùi hương này trên cơ thể của chị Tươi lại giảm đi một cách rõ rệt. Đôi lúc dùng tay chà, ma sát rất mạnh nhưng nó cũng không ra mùi như bình thường. Đặc biệt những vùng thường xuyên gập lại, ít lộ hết ra bên ngoài như: mặt trong khủy tay, nách, đùi trên,... thì mùi hương xuất hiện đậm hơn khi được ma sát.

Chị Tươi cũng cho biết đã có lần mùi hương của chị đậm đến mức thu hút cả ong, bướm bay đến đậu lên người của chị.

Ôm nỗi băn khoăn của chính mình, lý giải nhiều lời đồn từ khi nổi tiếng

Thú thật câu chuyện của chị Tươi rất lạ, nên chúng tôi đã tìm tới tận nhà của chị, thử làm theo hết những gì mà chị từng chia sẻ và thú thật có ngửi được mùi thơm từ da thịt của chị Tươi. Còn vì sao, làm thế nào thì... xin lỗi chúng tôi buộc phải bỏ ngỏ tại đây.

"Khi mới xác định được mình như thế chị cảm thấy rất lo vì sợ là mình bị bệnh gì đó. Nhưng đi khám rồi thì chẳng ra kết quả gì. Ngay cả người thân trong gia đình, dòng họ cũng chẳng ai có tiền sử bị bệnh lạ hay tương tự.

Để một khoảng thời gian chị thấy bản thân chẳng bị sao nữa hết nên rồi lại thôi, không thăm khám hay nhờ chuyên gia nào kiểm tra nữa cả".

Công việc may vá tốn rất nhiều thời gian nên gần như chị Tươi luôn để chồng phụ trách lo việc cơm nước. Anh muốn ăn gì thì chị ăn đó nên với chị chẳng có một thực đơn nào đặc biệt.

Trước hiện tượng này đã có không ít người đặt ra giả thuyết rằng có khi nào do chị Tươi có một chế độ ăn uống riêng, hoặc sở thích ăn món nào đó đặc biệt khiến mùi mồ hôi trở nên khác lạ. Bởi đây cũng là điều xảy ra khá bình thường và được nhắc tới rất nhiều trên sách vở ví dụ như ăn hành tỏi, các chất gia vị nặng mùi thì mùi mồ hôi sẽ bị ảnh hưởng theo.

Tuy nhiên chị Tươi khẳng định: "Chị ăn uống không có gì đặc biệt, lại còn ít ăn rau củ quả nữa. Những món chị hay ăn đều như mọi người nào là thịt cá, tôm cua, lại thích ăn mắm như một người miền Tây bình thường. Thậm chí chị còn không trực tiếp nấu ăn, do phải thường xuyên ngồi may đồ nên việc chăm con, cơm nước mỗi ngày đa phần là chồng chị phụ trách. Thế thì nói là ảnh hưởng do thói quen ăn uống thì chắc khó..."

Thế bạn nghĩ sao về trường hợp này của chị Tươi?