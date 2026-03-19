Hai vụ cháy liên tiếp trong tối 19/3 ở Hà Nội

Hiện trường vụ cháy trên phố Định Công Hạ. (Ảnh: Người dân cung cấp)

Theo thông tin ban đầu, ngọn lửa bùng phát tại một nhà dân kinh doanh cà phê ''hát cho nhau nghe'', rồi nhanh chóng lan rộng, bao trùm khu vực. Người dân xung quanh đã tích cực tham gia chữa cháy, đồng thời báo cho lực lượng chức năng.

Ngọn lửa bùng phát bất ngờ và nhanh chóng lan rộng. (Ảnh: Người dân cung cấp)

Nhận tin báo, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội đã điều động Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 12 (phân đội Linh Đàm) cùng Đội khu vực số 13 tới hiện trường.

Sau khoảng 15 phút triển khai chữa cháy, đến hơn 21h cùng ngày, đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn. Diện tích cháy khoảng 20m², không ghi nhận thiệt hại về người.

Hiện trường vụ cháy tại điểm tập kết rác trên phố Hoàng Cầu (phường Ô Chợ Dừa). (ảnh: Phạm Anh)

Cùng ngày, khoảng 21h, một vụ cháy khác xảy ra tại điểm tập kết rác trên phố Hoàng Cầu (phường Ô Chợ Dừa). Đám cháy đã được lực lượng tại chỗ xử lý kịp thời, không để lan rộng.