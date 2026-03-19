Phát hiện nữ sinh viên chết trong phòng trọ ở TP Huế

Trả lời PV Báo Điện tử VTC News , lãnh đạo UBND phường An Cựu (TP Huế) xác nhận, lực lượng chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân cái chết của nữ sinh viên trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế.

Thi thể nữ sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế được phát hiện trong phòng trọ ở TP Huế. (Ảnh: Nhật Hàng - Đội 0 đồng Huế)

Theo lãnh đạo UBND phường An Cựu, trước đó, sáng 19/3, người dân phát hiện một nữ sinh viên tử vong trong phòng trọ nằm trên một tuyến đường thuộc phường An Cựu nên trình báo chính quyền địa phương và lực lượng chức năng.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt để bảo vệ hiện trường, điều tra, làm rõ nguyên nhân. Danh tính nạn nhân sau đó được xác định là em C.V.T.Th. (SN 2006, quê Tiên Phước, Quảng Nam cũ, nay là TP Đà Nẵng). Nạn nhân hiện đang theo học tại Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế.

Thi thể nạn nhân được Đội 0 đồng Huế đưa về quê miễn phí để gia đình lo hậu sự. (Ảnh: Nhật Hoàng - Đội 0 đồng Huế)

Được biết, sau khi hoàn thành các thủ tục cần thiết, thi thể nạn nhân được bàn giao cho gia đình lo hậu sự. Đội 0 đồng Huế (SOS75) nhận đưa thi thể nạn nhân về quê miễn phí.

Cách đây 9 ngày, một số người dân lưu thông trên quốc lộ 20 theo hướng từ Đà Lạt về TP.HCM khi đến khu vực chân đèo Chuối phát hiện dấu hiệu bất thường bên đường nên dừng lại kiểm tra.

Qua quan sát, người dân phát hiện dưới vực sâu khoảng 4m có thi thể một nam thanh niên nằm cạnh chiếc xe máy hiệu Honda Air Blade nên trình báo cơ quan chức năng. Tiếp nhận tin báo, lực lượng Công an xã Đạ Huoai nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tổ chức phong tỏa khu vực, bảo vệ hiện trường và phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Lâm Đồng tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định nạn nhân là anh Trần Trương Tr. (22 tuổi, quê tỉnh Quảng Ngãi), hiện là sinh viên một trường đại học tại TP.HCM. Theo thông tin từ gia đình, rạng sáng 8/3, anh Tr. chạy xe máy rời Đà Lạt theo hướng quốc lộ 20 để đi TP.HCM. Trong quá trình di chuyển, khi đến khu vực chân đèo Bảo Lộc, anh Tr. vẫn chụp ảnh dọc đường gửi cho gia đình và bạn bè. Tuy nhiên khoảng một giờ sau đó, gia đình không còn liên lạc được với nam sinh viên nên tổ chức tìm kiếm và trình báo cơ quan chức năng hỗ trợ.