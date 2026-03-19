Chín thành viên trong một gia đình, bao gồm 3 trẻ em, đã thiệt mạng sau khi hỏa hoạn bùng phát tại một tòa nhà chung cư nhiều tầng ở khu Palam, phía tây nam Delhi, Ấn Độ, vào sáng ngày 18/3, các quan chức cho biết.





Theo nguồn tin, 3 người khác bị thương, trong đó 2 người đã nhảy từ tòa nhà tại chợ Ram Chowk gần ga tàu điện ngầm Palam trong một nỗ lực tuyệt vọng để thoát khỏi ngọn lửa.

Tòa nhà 5 tầng này có một cửa hàng trưng bày quần áo và mỹ phẩm ở tầng trệt và tầng một, trong khi gia đình của chủ cửa hàng, Rajender Kashyap, sinh sống ở tầng 2 và tầng 3.

Thông tin về vụ cháy được nhận lúc 7h04 tại đồn cảnh sát làng Palam, ngay sau đó các đội cứu hỏa đã nhanh chóng đến hiện trường.

Trong số những người được giải cứu khỏi tòa nhà, 9 người đã được xác nhận tử vong tại bệnh viện.

Một chiến dịch cứu hộ quy mô lớn đã được triển khai sau khi Sở Cứu hỏa Delhi (DFS) nhận được cuộc gọi khẩn cấp. Khoảng 30 xe cứu hỏa đã được điều đến hiện trường, các lính cứu hỏa phải di chuyển qua những con hẻm hẹp để khống chế đám cháy và thực hiện các nỗ lực cứu hộ.

Hình ảnh từ hiện trường cho thấy những cột khói đen dày đặc bốc lên từ tòa nhà và bốc cao lên trời, ngọn lửa bao trùm một phần công trình khi các nhân viên cứu hỏa chiến đấu với đám cháy trong khu chợ đông đúc.

Lực lượng cứu hỏa đã tiến hành các hoạt động tìm kiếm và cứu hộ khẩn cấp, len lỏi qua những con đường hẹp và những khu vực đầy khói để giải cứu những người bị mắc kẹt bên trong. Theo các quan chức, đám cháy đã được dập tắt.

Khu vực đã được phong tỏa và một đội pháp y đã được điều động đến hiện trường để kiểm tra. Nguyên nhân chính xác của vụ cháy vẫn chưa được xác định. Cảnh sát cho biết thêm, cuộc điều tra đang được tiến hành.